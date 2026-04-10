BMSG TRAINEE注目株の青春コンビ、AOI×HALの新連載【アオハルDays!!】がニコラネットでスタートします！

株式会社新潮社

俳優の横浜流星さん、中川大志さんらを輩出した、ティーンNo.1ファッション誌「nicola」（新潮社）の公式WEB「ニコラネット」にて、BMSG TRAINEEのAOI、HALの連載企画が4月11日（土）よりスタートします。

撮影／新井裕加

2025年ニコラ11月号の「ネクストバズボーイズ」で大きな話題を呼んだ、BMSGトレーニーのAOI＆HAL。BMSG主催のオーディション番組『THE LAST PIECE』で6THROUNDまで残り、歌、ラップ、ダンス、すべてにおいて驚きの成長ぶりを魅せ、現在は、BMSGのトレーニーとして活動中。

ふたりの名前の通り、「青春」を詰めこんだスペシャルな企画をニコラならではの目線でお届けします。

撮影／新井裕加

AOI

2010年10月7日生まれ、兵庫県出身。趣味はお菓子づくりとダンスの動画を見るこ

と。特技は空手と楽器の音程を当てることができる

撮影／新井裕加

HAL

2009年11月19日生まれ、東京都出身。趣味はペットを愛でることとゲーム。特技は

ダンス、変顔、即寝。

【ティーン誌『nicola』とは？】

1997年創刊、来年で30周年を迎える、すべての女の子をかわいくするファッション雑誌。

ファッション、ビューティー、学校ネタ、芸能を中心に、中高生の毎日が楽しくなるコンテンツを発信しています。ニコラ専属モデルは現在中1～高1まで27名が在籍しており、ドラマ、映画、バラエティでも活躍中。主なニコラモデルOGは、新垣結衣さん、川口春奈さん、池田エライザさん、藤田ニコルさん、飯豊まりえさん、永野芽郁さん、清原果耶さん、林芽亜里さん。

nicolaの公式サイト「ニコラネット」 ▶ https://nicola.jp/

【BMSG TRAINEEとは？】

BMSG TRAINEE（トレーニー）”はSKY-HIが主宰するマネージメント／レーベル・BMSGのアーティスト育成方針のもと、レッスンを受けながらデビューを目指す育成生のこと。