新生活で大活躍！ダンボール製の収納ボックスに白色が新登場。物流倉庫・オフィスの整理整頓用にも便利（段ボール通販）

株式会社アースダンボール

ダンボールを中心とした梱包用品の製造・販売を手がける株式会社アースダンボール(本社：埼玉県北足立郡伊奈町、代表取締役社長：奥田 敏光)は、2026年3月13日(金)より、新商品「ピッキングボックス・ホワイト(大)」の販売を開始しました。

新居で家具を買い揃える前や、一時的な寮生活を送る際の収納グッズとして便利なダンボール製品。

新生活が始まり、「予想以上に物が増えて困る」というシーンにピッタリのアイテムです。

これまでは両面茶色（クラフト色）のみでの販売でしたが、新生活シーズンに合わせて清潔感のある白色タイプを新たにご用意。

本商品が不要になった際は処分も簡単。古紙回収へ出すことが可能なため、木製や樹脂製の家具に比べ、処分時の心配も少なく済みます。

公式通販サイト：https://www.bestcarton.com/cardboard/box/2233.html

詳細を見る :https://www.bestcarton.com/cardboard/box/2233.html

天面と底面に差し込み構造を設けており、積み重ねるだけで安定した棚としてご利用いただけます。物流倉庫やオフィスでのピッキング用の棚としても役立つダンボール製の収納ボックスです。

スチール製のラックやシェルフと比べ、初期費用を大幅に抑えることができるほか、どなたでも便利にご利用いただけるよう、軽量化・低コスト化を実現。両サイドに持ち手穴を設けておりますので、棚の入れ替えや持ち運びをスムーズに行えるなど、便利にご活用いただけます。

詳細を見る :https://www.bestcarton.com/cardboard/box/2233.html

■商品概要

商品ID：2233

商品名：ピッキングボックス・ホワイト(大)

材質 ：白C6/中芯180g/K6

厚み ：A/F(5mm厚)

色 ：表白/裏茶

重量 ：780g

内寸法：505×385×281mm

外寸法：530×420×288mm

発売日：2026年3月13日(金)

公式通販価格 ：単価340円～(税込)

公式通販サイト：https://www.bestcarton.com/cardboard/box/2233.html

詳細を見る :https://www.bestcarton.com/cardboard/box/2233.html

■創業以来の長きにわたる高い技術力でユーザーの皆様に貢献

株式会社アースダンボールでは「お客様の声」を大切に、創業以来、長年培ってきた技術を通じ、お客様のビジネスの成功に貢献しております。

SDGsを推進・検討されている顧客の皆様を支えるべく、未来・次世代を見つめた取り組みを進めており、先進的なITへの取り組みが評価され、近年も様々な機関から表彰を受けました。（https://www.bestcarton.com/profile/）

今後も高い技術とパイオニア精神に基づく新しい価値の提案力、ネット通販市場へといち早く参入し実績を積み上げた信用力で挑戦を続け、社会の皆様に貢献してまいります。

■ダンボール箱への印刷をご検討されている方へ(フルカラーダンボールのご案内)

https://www.bestcarton.com/beginner/mirapuri.html

【株式会社アースダンボールについて】

創業73年。ダンボールの企画、製造及びWebサイトを通じた販売を行っており、埼玉と福岡に自社工場を構えています。4,000種類以上のダンボールをラインナップしており、オーダーメイド寸法の自動見積も充実。また小ロット対応が可能なインクジェットフルカラー印刷の技術を導入し、お客様の多様なニーズにお応えしています。

本社 ：〒362-0811 埼玉県北足立郡伊奈町西小針7-17

蓮田工場：〒349-0135 埼玉県蓮田市井沼620-22

九州工場：〒811-3515 福岡県宗像市池田1685

代表者 ：代表取締役社長 奥田 敏光

設立 ：1953年3月(創業：1953年3月)

電話番号：048-728-9202(代表)

事業内容：ダンボールを中心とした梱包用品の製造・販売

URL ：https://www.bestcarton.com/

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名 ：株式会社アースダンボール

担当者 ：商品企画マネージャー 奥田 大輔

電話番号：048-728-9202

Email ：info@bestcarton.com

【アースダンボール公式SNS】

・X(旧：Twitter)

https://x.com/hakoshokunin

・Instagram

https://www.instagram.com/hakomarukun_world/

・YouTube

https://www.youtube.com/user/bestcarton/featured

・Pinterest

https://www.pinterest.jp/EarthCardboard/

【アースダンボール関連動画】

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=GkLt9BiXAQs ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=nBnaY1QlFJY ][動画3: https://www.youtube.com/watch?v=QvYz-8fX_jI ]

[商品ID:2233] ピッキングボックス・ホワイト(大)(https://www.bestcarton.com/cardboard/box/2233.html)

詳細を見る :https://www.bestcarton.com/cardboard/box/2233.html