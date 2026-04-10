大好評！「DREAMランタン」5月ラインナップ発表！有明の夜空にランタンが舞う――森保監督・坂本花織・古田敦也・高嶋ちさ子・ウルフアロンら豪華集結！さらにROIROMも緊急参戦!!

株式会社テレビ朝日

株式会社テレビ朝日が『夢中から、はじまる。』をコンセプトに、2026年3月27日（金）に開業した複合型エンタテインメント施設「TOKYO DREAM PARK（東京ドリームパーク）」。

その開業を記念し、3月27日（金）から5月10日（日）まで開催される『TOKYO DREAM PARK開業記念 有明春祭り』にて、大きな反響を呼んでいる体験型イベント『DREAMランタン by 関電工』の5月ラインナップを新たに発表！好評につき、整理券の増席も決定しました！

■大反響の「DREAMランタン」、5月は“超豪華ゲスト”が集結！

TOKYO DREAM PARK 6階「ダイダンDREAM TERRACE」で開催されている体験型イベント『DREAMランタン by 関電工』。

テレビ朝日の人気番組出演者やアーティストとともに楽しめる本イベントは、ステージイベントの後、出演者と来場者が一緒にランタンを掲げ、有明の夜空を幻想的に彩るコンテンツとして大きな話題を呼んでいます。

これまでの開催回でも整理券が即完するなど、連日大盛況。

そして今回――待望の5月ラインナップが解禁！

■森保監督・坂本花織ら“各界トップ”が登場！

5月のDREAMランタンには、スポーツ・音楽・エンタメ各界を代表する豪華ゲストが登場！

5月1日（金）18:30～20:00開催

まさに“夢のような”豪華出演者が集結！

【サッカー 「絶対に負けられない座談会」公開収録】

サッカー日本代表・森保一監督を迎え、内田篤人・松木安太郎・影山優佳が徹底討論！

北中米W杯を前に、日本代表の現在地と未来を語り尽くす注目の公開収録。

※整理券抽選受付中！4月19日（日）23:59まで！

5月2日（土）19:00～20:00開催

有明でマシンガントーク炸裂！？

【ちさ子・彩子の ちょっと聞いてよ！】

オープニングアンバサダー・高嶋ちさ子と、親友の木佐彩子が“ちょっと聞いてよ！”な日常トークを展開。

母として、表現者として、テレビで活躍する2人が本音で語り尽くすトークショー。

笑いと共感が止まらない濃密な1時間！

※整理券抽選受付中！4月19日（日）23:59まで！

5月3日（日）19:00～20:00開催

みやぞんの番組「初の公開収録」！

【みやぞんの『つながるピックル』公開収録】

みやぞんがアメリカ発の人気スポーツ「ピックルボール」の魅力を紹介。

スペシャルゲストとともに行う番組初の公開収録！

笑って学べるスポーツエンタメイベント。

※整理券抽選受付中！4月19日（日）23:59まで！

5月5日（火）19:00～20:00開催

古田敦也が野球の奥深さを熱弁！

【フルタの方程式LIVE特別編】

元ヤクルトスワローズ選手・監督 古田敦也が、ゲストの立花龍司・吉井理人とともに公開収録。

来場者からの“野球の疑問”に答えながら、競技の奥深さを解説。

野球ファン必見の濃密トークセッション！

※整理券抽選受付中！4月19日（日）23:59まで！

5月6日（水）19:00～20:00開催

五輪銀メダリスト・坂本花織が登場！

【GETSPORTS特別企画

～引退したイマ聞きたい、坂本花織の笑顔と涙の真実～】

坂本花織が21年にわたる競技人生と、最後の五輪の舞台裏を振り返る。

スペシャルゲストとともに“本音”に迫る特別企画。

※整理券抽選受付中！4月19日（日）23:59まで！

5月7日（木）19:00～20:00開催

若槻千夏×ROIROM、期待値MAXコラボ！

【若槻千夏のうるさい心理テスト with ROIROM】

若槻千夏とROIROM、そして観客全員で心理テストに挑戦！

来場者の回答も巻き込みながら、会場一体で盛り上がる参加型イベント。

“うるさくて楽しい”新感覚ステージ！

※整理券抽選受付中！4月19日（日）23:59まで！

5月8日（金）19:00～20:00開催

とろサーモン久保田＆ウエストランド井口の(秘)トーク！

【耳の穴かっぽじって聞け！～ついに直接対決SP～】

人気企画「若手芸人の本音」がリアル対決に発展！

“本音を書いた本人”が登場し、逃げ場なしの直接対決へ。

ここでしか見られない前代未聞の本音バトル！

※整理券抽選受付中！4月19日（日）23:59まで！

5月9日（土）19:00～20:00開催

超貴重な公開記者会見！プロレスファン必見！

【DOMINION 6.14 in OSAKA-JO HALL記者会見】

新日本プロレス上半期最大イベントに向けた公開記者会見を実施。

大会に出場する選手によるトークセッションも開催！

試合前の熱気と舞台裏に迫る貴重な機会。

※整理券抽選受付中！4月19日（日）23:59まで！

5月10日（日）19:00～20:00開催

「クラブ洋」が有明に出張開店！

【新日ちゃんぴおん！クラブ洋にウルフアロン選手来店！出張開店SP】

番組人気企画“クラブ洋”がTDPに登場！

YOHママが来場者の悩みに答える特別企画を実施。

さらにウルフアロン選手も来店の超スペシャル回！

※整理券抽選受付中！4月19日（日）23:59まで！

■デイタイムは「ドラえもんショー」開催決定！

5月９日（土）11:00-11:30開催

【ドラえもんショー ぜんぶおまかせ？ミチビキエンゼル】

5月10日（日）11:00-11:30開催

【ドラえもんショー 石ころぼうしでひとりぼっち？】

※整理券抽選受付中！4月19日（日）23:59まで！

■整理券“増席”決定！今すぐ申し込みを！

これらのイベントは すべて無料で参加可能。

さらに連日の大反響を受け、これまでの募集より整理券を増やすことが緊急決定！これまで参加できなかった方にもチャンスが広がります。

TOKYO DREAM PARK開業を記念した期間限定のスペシャルイベント。

ぜひ有明でテレビ朝日の人気コンテンツとともに“夢中になれる春”をお楽しみください。

イベント詳細は公式サイト、または「#有明春祭り」で検索！

TOKYO DREAM PARK開業記念 有明春祭り

【公式HP】https://tdp.tv-asahi.co.jp/tdp_spring2026/

【公式X】https://x.com/tv_asahi_fes

【公式Instagram】https://www.instagram.com/tv_asahi_festival/

■注意事項

※整理券をお持ちのお客様は、開場時間の15分前に整列を開始いたします。集合場所は、お手元の整理券の番号により異なります：施設内6Fエレベーターホール・3Fエレベーターホール・施設前プロムナード公園(つどい橋)。詳細は施設エントランスにて当日ご確認ください。

※4歳以上は整理券が必要となります。3歳以下は整理券をお持ちの保護者と同伴入場であれば不要です。

※会場は屋外ですので、こまめに水分補給をお願いします。会場内での雨傘、日傘の使用はできません。

※開場・開演時間・内容が変更になる場合や、イベントが中止になる場合がございます。

※会場内の座席には限りがございます。お客様の整理番号によっては立見での観覧になりますこと、予めご了承ください。

※客席内を含む場内の映像・写真が公開される場合があります。

※出演者は都合によりキャンセル・変更になる場合がございます。

※入待ち・出待ちはご遠慮いただきますようお願いします。

※雨天・強風中止。天変地異などによる公演の中止・途中終了の場合、交通・宿泊費等の負担はいたしません。

※各公演、再入場可。

※公演中の写真および動画撮影は原則禁止です。ただし許可が出た場合は撮影が可能です。詳細は会場内アナウンスに従ってください。

※大声や歓声等による近隣からのクレームが来た場合には、公演を一時中断、もしくは中止させていただく可能性がございますので、予めご了承ください。

※応援グッズの持込みは可能ですが、他のお客さまのご迷惑となるものの持込みはご遠慮ください。

※高さのあるカチューシャ・帽子の着用、お子様の肩車など、周囲のお客様の視界を遮るものは禁止いたします。

※安全上、会場内のバリケードや柵、その他設備に乗り上げる過度なジャンプ行為を禁止といたします。発見した場合は係員よりお声がけさせていただきます。

※割り込みや、お客様自身の鑑賞位置以外に物を置く、手足を広げてスペースを確保する行為は禁止といたします。

※お客様のお荷物をお預かりすることはできません。会場常設のコインロッカーをご利用ください。

※会場内では係員の指示に必ず従ってください。イベントの妨げとなる行為や他のお客様のご迷惑となる行為であると主催者が判断した場合は、イベントの途中であってもご退場いただく場合がございます。その際のチケット代の払い戻し、交通・宿泊費等の負担も一切いたしません。また、今後イベントのご入場をお断りする場合がございます。

※車椅子のお客様は、スムーズにご案内するため、公演前日までに下記お問合せ先へご連絡ください。

＜「DREAMランタン by 関電工」ご参加の皆さま＞

※各公演前に短冊を配布し、皆様に願い事を記入いただきます。筆記用具のご持参をお願いします。

※会場内の座席および配布ランタンの数には限りがございます。お客様の整理番号によっては立見での観覧、またランタンをお渡しできない場合がございますこと、予めご了承ください。

※ランタンの持ち帰りはできません。公演終了後はスタッフが回収いたします。尚、ご記入いただいた短冊はお持ち帰りいただけます。

◎公演に関するお問合せ先

https://tv-asahi-tdp-matsuri.zendesk.com/hc/ja/requests/new#

■TOKYO DREAM PARK（東京ドリームパーク）とは

テレビ朝日のメディアシティ戦略の中核を担う複合型エンタテインメント施設。

「全ての価値の源泉はコンテンツにある」という理念のもと、自社IPなどを活用したリアルイベントに加え、様々なパートナーの皆様と共に多様な展開ができる新たなプラットフォームとして誕生します。施設内には、多目的ホール・劇場・イベントスペース・屋上広場・レストラン・スタジオなどを備え、エンタテインメントとテクノロジーが融合する発信拠点を目指します。

■施設概要

施設名称：TOKYO DREAM PARK（東京ドリームパーク）

住所 ：東京都江東区有明3丁目3番8

敷地面積：約12,900平方メートル 建築面積：約10,300平方メートル

延床面積：約46,500平方メートル

アクセス ：ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」徒歩約5分 りんかい線「国際展示場駅」徒歩約9分

公式サイト: https://tdp.tv-asahi.co.jp/