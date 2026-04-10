『文藝春秋』5月号発売〈東京極秘対談　ティール×トッド　世界は終末を迎えているのか〉〈池上彰×佐藤優　暴れ獅子トランプと女豹高市の生きるか死ぬか〉〈官邸官僚の第二の人生〉〈ボス新庄監督の魔法〉など掲載

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区 社長：飯窪成幸）は、2026年4月10日に『文藝春秋』5月号を発売します。

『文藝春秋』5月号

特集 ジャングル時代の生存戦略はここにある！

〈今をときめく経営者の「二度とあんな思いをしたくない」〉わが人生最大の失敗 経営者篇

▼内容紹介（目次より）〈高市首相に面会した「影の米大統領」と「現代最高の知識人」〉東京極秘対談 Ｐ・ティール×Ｅ・トッド 世界は終末を迎えているのか ＩＮ文藝春秋ハメネイ師斬首作戦とティールの水晶玉（パランティア） 大西康之池上彰×佐藤優 暴れ獅子トランプと女豹高市の生きるか死ぬか米国はカネと暴力と虚栄心だけ Ｅ・トッド／伊藤貫〈短期集中連載 日本に戦略的思考はあるか 最終回〉対中外交 尖閣の失敗を繰り返すな 垂秀夫高市首相は他人の気持ちがわからない 玉木雄一郎（国民民主党）／神谷宗幣（参政党）／安野貴博（チームみらい）官邸官僚たちの華麗なる第二の人生 全25人リスト 本誌編集部山上徹也と緊迫の面会90分 鈴木エイトマンガワン事件 もう一人の被害女性の怒り 秋山千佳好本達也 J.フロント リテイリング前社長熊谷正寿 ＧＭＯインターネットグループ代表中西弘子 ボーネルンド会長西村誠司 エクスコムグローバル社長青野慶久 サイボウズ社長木村周一郎 「メゾンカイザー」代表取締役伊藤将雄 ユーザーローカル社長川上量生 ドワンゴ顧問芦沢雅治 よりそう会長〈ファイターズの選手たちに何を仕掛けたか〉ボス新庄監督の魔法 鈴木忠平吉本興業“芸能プロ”から脱皮します 岡本昭彦パリ三つ星店継承者のミシュラン論 安發伸太郎〈成田悠輔の聞かれちゃいけない話13〉Ａｄｏ 私の不登校体験

成田「行かない選択をしたことが、学校の一番の価値なのかも」

Ａｄｏ「つらい思い出もあったけど、学校自体はあったほうがいい」

［短期集中連載］【後編】 がんで生まれ変わった10人 稲泉連

二刀流、藤井名人に挑む 糸谷哲郎（日本将棋連盟常務理事）片岡仁左衛門 二間のアパート時代が今に生きています俳優 秋野暢子昭和史研究家 保阪正康建築家 安藤忠雄作家 花村萬月作家 落合恵子〈新連載スタート〉「ラファエルの羅針」若きエリート医師は僻地で医療を見つめ直す 柚月裕子〈大アンケート〉学芸員が必ず行きたい２０２６年美術展〈日本の顔 インタビュー〉片岡真実 現代アートはわからなくていい〈飲食バカ一代！最終回〉串カツ田中 貫啓二 松浦達也〈新連載〉「戦後」の正体2 辻田真佐憲〈有働由美子対談 88〉杉村太蔵（元衆議院議員・投資家）

など、ほかにも読み応えのある記事が満載です。

『文藝春秋』編集長 鈴木康介のコメント

イラン戦争が混迷を極め、米欧中心の世界は壊れつつあります。それはなぜなのか？ そして我々はどこへ向かっているのか？ この問いに答えてくれる対談が実現しました。Ｐ・ティールさんとＥ・トッドさんの「東京極秘対談 世界は終末を迎えているのか」です。斬首作戦を可能にしたパランティアという企業の創業者であるティール氏は今、何を考えているのか。トッド氏との対話はイラン戦争から『ワンピース』まで広がります。ぜひお読みください！

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雑誌 詳細

誌 名 ： 『文藝春秋』5月号

発 売 ： 2026年4月10日

定 価 ： 1,300円（税込）

https://bunshun.jp/list/magazine/gekkan-bunshun