週間コミック1巻売上ランキングでも2週連続TOP10入り！『ATMおじさん　異世界でモテ期が止まらない！1』重版出来！前世→ATMおじさん　転生後→もておじ!?

株式会社キルタイムコミュニケーション

キルタイムコミュニケーションは、大好評につきヴァルキリーコミックス『ATMおじさん 異世界でモテ期が止まらない！1』の重版を出来いたしました。

初公開！【重版帯表紙】

ATMおじさん 異世界でモテ期が止まらない！1(https://www.comic-valkyrie.com/atmojisan/new.html)

原作：林達永(https://x.com/cdggam_jp)／作画：チェ・ミンジ

判型：B6

定価：792円(本体720円＋税10%）

ISBN：9784799221426

『ドローイング』原作者・林達永が贈る、

異世界お色気＆バトルファンタジー!!

妻と娘にATM扱いされ続け、不慮の死を遂げた中年男性・文田大地。異世界転生することになった大地は、他人のために頑張ってきた人にだけ与えられる強力バフスキル――「応援」を女神から授けられる。異世界でパブを開き、新生活を送っていたある日のこと。常連の女の子・メルティナが

「娼館に売られちゃう」とボロボロの姿で店に来て……!?

国内最大級の全国書店POSを解析する出版POSデータツールCANTERAが公開している

実購買数に基づく週間コミック1巻売上ランキングでも2週連続TOP10入り！

https://cdp-ltd.co.jp/comic_weekly_ranking-20260302/(https://cdp-ltd.co.jp/comic_weekly_ranking-20260302/)

https://cdp-ltd.co.jp/comic_weekly_ranking-20260309/(https://cdp-ltd.co.jp/comic_weekly_ranking-20260309/)

1話2話無料公開中！ :https://www.comic-valkyrie.com/atmojisan/大好評の本作品！この機会にぜひ一度ご覧ください。1話2話無料公開中！続きはこちらから :https://www.comic-valkyrie.com/atmojisan/(C)2026 by Lim dallyoung／Choi minji／ARTLIM Media Co.,Ltd.Printed in Japan／キルタイムコミュニケーションキミコミ作品ページはこちら :https://kimicomi.com/series/19a3246898734

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