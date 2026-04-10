【4月10日 女性の日】地域初、ミモザ企業認定4年継続
株式会社基陽（本社：兵庫県三木市、代表取締役：藤田尊子）は、兵庫県が推進する女性活躍企業認定制度「ミモザ企業認定」を取得し、4年目を迎えました。最新の認定期間は令和8年4月1日から令和11年3月31日までとなっており、継続的な取り組みが評価されています。
株式会社 基陽は、メーカーの観点から女性建設従事者の声を聞き、墜落制止用器具の装備を快適性につなげ、労働災害軽減を目指しています。
建設現場の女性の声から生まれた「 KH プロミネ 女性専用フルハーネス 」
また、当社は女性社員が約7割を占め、女性が活躍する企業風土を築いています。代表取締役の藤田尊子は、2017年6月に内閣府「女性チャレンジ賞」を受賞、同年7月には企業として「兵庫女性の活躍企業表彰」を受賞しました。さらに2023年3月にはミモザ企業認定を取得し、ホワイト企業大賞もこれまでに8回受賞するなど、女性活躍と働きやすさの両面において高い評価を受けています。
兵庫・神戸 女性活躍推進認定企業（ミモザ企業）認定証 認定期間：2026年4月1日～2029年3月31日
4月10日の「女性の日」にあわせ、当社の女性活躍推進の取り組みを発信いたします。
当社は墜落制止用器具メーカーとして、安全性と機能性を追求するとともに、これまで十分に対応されてこなかった「女性の現場課題」に着目してきました。女性の身体構造に配慮した製品開発を進め、女性が安心して働ける環境づくりに取り組んでいます。
その取り組みの一環として開発した女性専用フルハーネス「プロミネ」は、現場の声をもとに設計され、装着時の負担軽減やフィット性を追求した製品です。本製品は市場において高い評価を受け、2022年にはグッドデザイン賞を受賞しました。
https://www.g-mark.org/gallery/winners/8535?locale=en
（ グッドデザインアワード 受賞ギャラリー ）
現在も女性向けフルハーネス（墜落制止用器具）は多くの支持を集めており、当社の取り組みは製品・制度の両面から女性活躍を後押しするものとなっています。
ストレッチ機能で、体に添い作業性が上がる KH フルハーネス「プロミネストレッチ」「セイテン シリーズ」脚部水平タイプ
突っ張りがちな腿ベルトにストレッチ機能を盛り込むことで、動きやすく疲労軽減の機能性 KH フルハーネス「プロミネ ストレッチ」「 セイテンシリーズ 」
KH プロミネ 女性専用フルハーネス ロープリング機能付き （グッドデザイン賞2022年度受賞）
常にベルトが体にフィットし続けることによって、作業時の動きの快適さが向上し、疲労軽減する KH フルハーネス 「 プロミネ 」女性専用ハ-ネス
また、代表取締役 藤田尊子は、兵庫県の「『私から』アクション宣言」に賛同し、自ら率先して女性活躍推進に取り組む姿勢を発信しています。
兵庫県 「 私から 」 アクション 女性活躍応援 パネルを持つ株式会社 基陽 代表取締役 藤田 尊子
株式会社基陽は今後も、製品開発と職場環境の両面から、女性が安心して活躍できる現場づくりを推進し、業界および地域社会に新たな価値を提供してまいります。
本取り組みは、建設業界における女性活躍の新たなモデルケースとして発信してまいります。
■会社概要
会社名：株式会社基陽 KIYOH CO.,LTD
代表者：藤田尊子 TAKAKO FUJITA
所在地：兵庫県三木市別所町小林477-10
事業内容：安全保護具製造・販売 （墜落制止用器具・工具袋・工具等）
創業：1975年1月
https://www.kh-kiyo.com/
----- 株式会社 基陽 受賞歴-----------------------------------------------------
1975年創業、安全保護具製品の製造卸。開発改良40年、ユーザーの声を聞く姿勢は創業当時より、「 基陽は、オンリーワン 」と代理店から称されるように声を聞く体制は製品アンケートを付け続けています。
社での認証・受賞歴は
『 成長期待企業(H25)』
『 中小企業庁 きらり企業セレクション受賞（Ｈ26） 』
『 ワークライフバランス企業表彰（H27）』
『 ひょうご女性の活躍する企業表彰(H29) 』
『 女性のチャレンジ賞 内閣府（受賞 代表取締役 藤田尊子）（Ｈ29）』
『 ホワイト企業 人間愛経営賞（Ｈ30）』
『 ホワイト企業 愛あるモノづくり経営賞 （R1）』（製造部門：有限会社 安琳が受賞）
『 ホワイト企業 縁と絆の経営賞 （Ｒ2）』
『 ホワイト企業 助け合い社風賞（R3）（製造部門：有限会社 安琳が受賞）』
『 ホワイト企業 命・笑顔・未来「つなぐ」経営賞（R4） 』
『 ホワイト企業 命を守り、つなぎ、広げる経営賞（R5）
『 女性活躍推進ミモザ企業認定（兵庫県）（R5年4月1日～R8年3月31日）』
『 ホワイト企業 パイオニア賞（R6）』
『 ホワイト企業 継続賞（R7）』
『 女性活躍推進ミモザ企業認定（兵庫県）（R8年4月1日～R11年3月31日）』ミモザ企業認定4年目
製品では、
KHじゃばら高所作業用ランヤード/駕王『 2014年度（H26）グッドデザイン賞』 『ＢＥＳＴ100入賞』『グッドデザイン賞 金賞』『 審査員「私の選んだ一品」受賞 』
KHじゃばら式安全帯 『 ひょうごＮo.1ものづくり大賞(H25) 』
KH 工具袋『 日本ＤＩＹ商品コンテスト3位（Ｈ27）』
KH 工具袋『 ひょうご新商品調達認定制度（Ｈ28） 』
KHじゃばらストレッチフルハーネス『2018年度（H30）グッドデザイン賞』
KH女性専用フルハーネス/プロミネ 2022年度（R4）グッドデザイン賞』
など。
『いのちを笑顔につなぐ』を使命に、ものづくりの現場を支えお客様と伴走する努力を続けています。
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■本件に関するお問い合わせ先
株式会社 基陽
広報担当 藤田典子
TEL：0794-82-2304（代表）
Email：press-kiyo@kh-kiyo.com