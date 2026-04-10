【4月10日 女性の日】地域初、ミモザ企業認定4年継続

株式会社 基陽

株式会社基陽（本社：兵庫県三木市、代表取締役：藤田尊子）は、兵庫県が推進する女性活躍企業認定制度「ミモザ企業認定」を取得し、4年目を迎えました。最新の認定期間は令和8年4月1日から令和11年3月31日までとなっており、継続的な取り組みが評価されています。

株式会社 基陽は、メーカーの観点から女性建設従事者の声を聞き、墜落制止用器具の装備を快適性につなげ、労働災害軽減を目指しています。

建設現場の女性の声から生まれた「 KH プロミネ 女性専用フルハーネス 」

また、当社は女性社員が約7割を占め、女性が活躍する企業風土を築いています。代表取締役の藤田尊子は、2017年6月に内閣府「女性チャレンジ賞」を受賞、同年7月には企業として「兵庫女性の活躍企業表彰」を受賞しました。さらに2023年3月にはミモザ企業認定を取得し、ホワイト企業大賞もこれまでに8回受賞するなど、女性活躍と働きやすさの両面において高い評価を受けています。

兵庫・神戸 女性活躍推進認定企業（ミモザ企業）認定証 認定期間：2026年4月1日～2029年3月31日

4月10日の「女性の日」にあわせ、当社の女性活躍推進の取り組みを発信いたします。

当社は墜落制止用器具メーカーとして、安全性と機能性を追求するとともに、これまで十分に対応されてこなかった「女性の現場課題」に着目してきました。女性の身体構造に配慮した製品開発を進め、女性が安心して働ける環境づくりに取り組んでいます。

その取り組みの一環として開発した女性専用フルハーネス「プロミネ」は、現場の声をもとに設計され、装着時の負担軽減やフィット性を追求した製品です。本製品は市場において高い評価を受け、2022年にはグッドデザイン賞を受賞しました。

https://www.g-mark.org/gallery/winners/8535?locale=en

（ グッドデザインアワード 受賞ギャラリー ）

現在も女性向けフルハーネス（墜落制止用器具）は多くの支持を集めており、当社の取り組みは製品・制度の両面から女性活躍を後押しするものとなっています。

ストレッチ機能で、体に添い作業性が上がる KH フルハーネス「プロミネストレッチ」「セイテン シリーズ」脚部水平タイプ突っ張りがちな腿ベルトにストレッチ機能を盛り込むことで、動きやすく疲労軽減の機能性 KH フルハーネス「プロミネ ストレッチ」「 セイテンシリーズ 」KH プロミネ 女性専用フルハーネス ロープリング機能付き （グッドデザイン賞2022年度受賞）

常にベルトが体にフィットし続けることによって、作業時の動きの快適さが向上し、疲労軽減する KH フルハーネス 「 プロミネ 」女性専用ハ-ネス

また、代表取締役 藤田尊子は、兵庫県の「『私から』アクション宣言」に賛同し、自ら率先して女性活躍推進に取り組む姿勢を発信しています。

兵庫県 「 私から 」 アクション 女性活躍応援 パネルを持つ株式会社 基陽 代表取締役 藤田 尊子

株式会社基陽は今後も、製品開発と職場環境の両面から、女性が安心して活躍できる現場づくりを推進し、業界および地域社会に新たな価値を提供してまいります。

本取り組みは、建設業界における女性活躍の新たなモデルケースとして発信してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社基陽 KIYOH CO.,LTD

代表者：藤田尊子 TAKAKO FUJITA

所在地：兵庫県三木市別所町小林477-10

事業内容：安全保護具製造・販売 （墜落制止用器具・工具袋・工具等）

創業：1975年1月

https://www.kh-kiyo.com/

----- 株式会社 基陽 受賞歴-----------------------------------------------------



1975年創業、安全保護具製品の製造卸。開発改良40年、ユーザーの声を聞く姿勢は創業当時より、「 基陽は、オンリーワン 」と代理店から称されるように声を聞く体制は製品アンケートを付け続けています。

社での認証・受賞歴は

『 成長期待企業(H25)』

『 中小企業庁 きらり企業セレクション受賞（Ｈ26） 』

『 ワークライフバランス企業表彰（H27）』

『 ひょうご女性の活躍する企業表彰(H29) 』

『 女性のチャレンジ賞 内閣府（受賞 代表取締役 藤田尊子）（Ｈ29）』

『 ホワイト企業 人間愛経営賞（Ｈ30）』

『 ホワイト企業 愛あるモノづくり経営賞 （R1）』（製造部門：有限会社 安琳が受賞）

『 ホワイト企業 縁と絆の経営賞 （Ｒ2）』

『 ホワイト企業 助け合い社風賞（R3）（製造部門：有限会社 安琳が受賞）』

『 ホワイト企業 命・笑顔・未来「つなぐ」経営賞（R4） 』

『 ホワイト企業 命を守り、つなぎ、広げる経営賞（R5）

『 女性活躍推進ミモザ企業認定（兵庫県）（R5年4月1日～R8年3月31日）』

『 ホワイト企業 パイオニア賞（R6）』

『 ホワイト企業 継続賞（R7）』

『 女性活躍推進ミモザ企業認定（兵庫県）（R8年4月1日～R11年3月31日）』ミモザ企業認定4年目

製品では、

KHじゃばら高所作業用ランヤード/駕王『 2014年度（H26）グッドデザイン賞』 『ＢＥＳＴ100入賞』『グッドデザイン賞 金賞』『 審査員「私の選んだ一品」受賞 』

KHじゃばら式安全帯 『 ひょうごＮo.1ものづくり大賞(H25) 』

KH 工具袋『 日本ＤＩＹ商品コンテスト3位（Ｈ27）』

KH 工具袋『 ひょうご新商品調達認定制度（Ｈ28） 』

KHじゃばらストレッチフルハーネス『2018年度（H30）グッドデザイン賞』

KH女性専用フルハーネス/プロミネ 2022年度（R4）グッドデザイン賞』

など。

『いのちを笑顔につなぐ』を使命に、ものづくりの現場を支えお客様と伴走する努力を続けています。

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■本件に関するお問い合わせ先

株式会社 基陽

広報担当 藤田典子

TEL：0794-82-2304（代表）

Email：press-kiyo@kh-kiyo.com