若手が「育たない・定着しない」のはなぜか？パーソルグループ現役採用人事が語る、Z世代育成攻略法セミナー開催

一般社団法人プロティアン・キャリア協会

一般社団法人プロティアン・キャリア協会（東京都新宿区、代表理事：田中研之輔・有山徹、以下「当協会」）は、組織と個人のより良い関係構築と個人の主体的なキャリア開発を支援する団体です。

このたび、2026年4月23日（木）に、無料オンラインセミナー「パーソルグループ現役採用人事に聞く！Z世代の育成攻略法」を開催いたします。

本セミナーでは、パーソルテンプスタッフ株式会社の新卒採用人事 辻優樹氏を迎え、Z世代の育成・定着における課題と、その解決に向けた実践的アプローチについて解説します。

開催背景

詳細・申し込みはこちら :https://20260423development.peatix.com/

人的資本経営の重要性が高まる中、多くの企業が「キャリア自律」や「キャリアオーナーシップ」の推進に取り組んでいます。一方で、現場では「制度を用意しても、若手の主体的な行動変容や定着につながらない」という悩みが顕在化しています。

その背景には、企業と若手社員の“価値観のズレ”があります。

企業側：「用意した育成制度の中で成長してほしい」

若手側（Z世代）：「自身のありたい姿と業務を紐づけたい（意味づけ）」

この“すれ違い”こそが、現代の組織における構造的な課題です。

セミナー内容

本セミナーでは、パーソルグループが掲げる「はたらくWell-being」や人的資本戦略を紐解きながら、従来型の育成からの転換について解説します。

従来の「教え込む・評価する（採用育成型）」アプローチから脱却し、個人のキャリアに真摯に向き合う「キャリア伴走型」へのパラダイムシフトと、現場で実践している具体的な対話術について、Z世代に限らず、社員の主体性を引き出したいすべての組織にとって実践的なヒントを提供します。

開催概要

◆こんな方におすすめ- 自社の定着率に課題を感じている経営者、経営幹部- Z世代の価値観やキャリア観を理解し、育成に活かしたい人事、HRBP- 現場のマネージャーから若手育成に関する相談をよく受ける方- 「キャリア自律」を促すための具体的な関わり方や仕組みを知りたい方

《日時》2026年4月23日(木)11:00-12:00

《会場》 Zoomミーティング

《参加料金》無料

《対象》企業人事ご担当者様、HRBPの方

※同業者様のご参加はご遠慮いただいております。

《プログラム》

・オープニング（プロティアン・キャリア協会／4designs株式会社概要）

・辻 優樹氏によるセミナー

・意見交換、質疑応答

・クロージング

※一部変更になる可能性がございます。

《登壇者》

パーソルテンプスタッフ株式会社 新卒採用人事 国家資格キャリアコンサルタント 辻 優樹氏

4designs株式会社法人コンサルティング部 森 隆剛

《申込》https://20260423development.peatix.com/

登壇者

パーソルテンプスタッフ株式会社 新卒採用人事 国家資格キャリアコンサルタント 辻 優樹

2009年新卒で大手小売企業に入社、店長を経て、スーパーバイザーとして複数店舗のマネジメントを経験。その後、パーソルテンプスタッフ株式会社に転職。法人営業を経て、現在は部門人事として理系専門職の新卒採用に従事。社内では企業内大学講師やキャリア教育活動などにも携わる。兼業としてキャリアコーチ、婚活専門ファッションスタイリスト、協会認定のファシリテーターとしてプロティアン教育普及のための出前授業など幅広く活動。

著書：『IKIGAI LIFE～キャリアをデザインするIKIGAIチャートの活用ガイド～』(2024年) https://www.amazon.co.jp/dp/B0D1NR6T5T/

4designs株式会社法人コンサルティング部 森 隆剛

2009年、三井住友銀行に入行、法人営業に従事。離職後「自分のやりたいことは何か？」に向き合い、通信制大学に入学、教員免許を取得。2013年、三田学園中学校高等学校に転職。担当業務のみに限らず、手上げでオールイングリッシュのキャリア教育、ビジネスコンテストの指導、入試広報業務にも従事。2023年、（株）リクルートに転職、高校向けキャリア支援の営業職に従事。入社半年で新規好事例賞（グッドプラクティス賞）を2Q 連続受賞。兼業で（株）mizukara(旧GOAL-B)にジョイン、to C向けキャリアコーチングに従事。

2024年、自社を創業。転職支援をメイン事業とする。（株）リクルートから講演業務の外部委託を受け、講演家としても活動。4designs（株）では、法人向けコンサルティング・研修講師登壇に従事。

【キャリア支援の実践者へ】

本セミナーに登壇する辻氏は、当協会の認定者として、現場でキャリア支援を実践している一人です。

プロティアン・キャリア協会では、こうした実践者を育成するために、「プロティアン・キャリア AI基礎講座・検定」を提供しています。

本講座では、プロティアン・キャリア理論をベースに、AIを活用したキャリア開発手法までを体系的に学び、自身のキャリア設計はもちろん、他者支援や組織開発にも活かすことが可能です。

約7時間の学習とオンラインセッションを通じて、実務で使える形で習得いただけます。

ぜひ本セミナーとあわせてご覧ください。

▼プロティアン・キャリア AI基礎講座・検定

https://protean-career.or.jp/foundation-seminar/

◆当協会認定サービス提供会社：4designs株式会社

名称：4designs（フォーデザインズ）株式会社

所在地：東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 PMO EX日本橋茅場町 H1O日本橋茅場町 311

設立年月：2019年7月

代表取締役社長CEO：有山 徹

事業概要：経営コンサルティング、人的資本最大化に向けた組織開発支援、キャリア開発支援等

WEBサイト：https://4designs.co.jp/

サービス：プロティアン・キャリアドック https://protean-career.or.jp/company-seminar

導入実績：パナソニック インダストリー株式会社/住友商事株式会社/森永製菓株式会社/株式会社ポーラ/株式会社電通デジタル/出光興産株式会社/株式会社インテージ/株式会社エクサ 他200社以上

◆協会概要

正式名称：一般社団法人プロティアン・キャリア協会

所在地：東京都新宿区西新宿3-2-9新宿ワシントンホテルビル本館2F

事業概要：キャリア対話型組織開発支援サービス/個人向けキャリア支援サービス/認定資格制度運営

代表理事：田中 研之輔（法政大学キャリアデザイン学部 教授）/有山 徹 （4designs株式会社 代表取締役CEO）

設立年月：2020年3月

協会WEBサイト：https://protean-career.or.jp/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/officialprotean

Facebook：https://www.facebook.com/protean.fb

Linkdln：https://www.linkedin.com/company/72986319/admin/

note:https://note.com/protean