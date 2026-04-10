神戸阪急の屋上BBQがリニューアル！VIP席を新設した「URBAN EARTH BBQ神戸阪急店」が4月15日（水）オープン！

株式会社スタンドケイ開放的な屋上空間で、仲間と過ごす、ちょっと特別な時間。

神戸の空と街を見渡すこの場所で、

特別なBBQ体験が、今年も進化して帰ってきます。

各線三宮駅すぐの「神戸阪急」（神戸市中央区）本館屋上にて、

株式会社スタンドケイ（本社：大阪市北区／代表：名倉昂佑）がプロデュースする

屋上バーベキュー「URBAN EARTH BBQ」が、

2026年4月15日（水）よりオープンいたします！

仕事帰りにふらっと。

休日は仲間や家族とゆっくり。

日常のすぐそばで、

非日常を楽しめるアウトドア空間です。



「URBAN EARTH BBQ」のコンセプトは、“都心のアウトドア空間”。

神戸三宮駅前の開放的な空間で、

厳選食材のBBQと、種類豊富なドリンクを心ゆくまで。

都会の中で、空を感じるBBQ体験

“都心のアウトドア空間”をコンセプトに、

神戸の街や山並みを望む開放的なロケーションをご用意。

厳選食材を使用したBBQコースと、

種類豊富なドリンク飲み放題で、

誰でも気軽に楽しめる手ぶらBBQ。

今シーズンは、

食材・ドリンクともにパワーアップし、

さらに満足度の高い体験へ進化しました。

手ぶらOK × 駅直結 × 全天候型

・準備いらずで楽しめる手ぶらBBQ

・三宮駅直結の好アクセス

・雨でも安心のテント完備

“気軽さ”と“特別感”を両立した、

ちょうどいいアウトドア体験です。

今年はVIPエリアも登場！

ゆったりと過ごせる、ワンランク上の特別空間をご用意しました。

仲間内での集まりや、ちょっと贅沢な時間にぴったりのエリアです。

・通常料金＋20,000円（税込）／区画で利用可能。

・プレミアムドリンク付きの特別プラン。

-シャンパンやコロナビールなど、ワンランク上のラインナップ。

・ミストファン設置予定で、暑い日も快適に。

“いつもより少し特別に過ごしたい日”に。

VIPエリアで、上質なひとときをお楽しみください。

選べるBBQコースも充実厚切り豚バラ＆人気のチーズタッカルビ■『カジュアルBBQセット』

・アルコール＆ソフトドリンク飲み放題

5,390円（税込）

・ソフトドリンク飲み放題

4,840円（税込）

メインが3種のボリュームステーキ■『厚切りステーキの豪快BBQセット』

・アルコール＆ソフトドリンク飲み放題

6,050円（税込）

・ソフトドリンク飲み放題

5,500円（税込）

■『和牛＆海鮮の豪華BBQセット』

・アルコール＆ソフトドリンク飲み放題

8,030円（税込）

・ソフトドリンク飲み放題

7,480円（税込）

■キッズセット

・ソフトドリンク飲み放題 1,650円（税込）

■開催概要

（1）実施期間

2026年4月15日（水）～2026年9月30日（水）

（2）営業時間

平日：16:30-22:00

土日祝：11:00-22:00

■予約WEBサイト

https://bbq.urban-earth.jp/kobe-hankyu



■場所

所在地：兵庫県神戸市中央区小野柄通８丁目１－８神戸阪急本館屋上

アクセス：各線三宮駅すぐ

お問合せ：080-4718-1354

※前日の正午まで：WEB受付、以降は電話にてお問合せください。

（株式会社スタンドケイ）