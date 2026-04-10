【新潟県少年自然の家】「体験活動」を学ぶ！普段できない野外炊さんとカヌー活動を自然の家で体験してみませんか？

株式会社サンアメニティ

新潟県少年自然の家の主催イベント「プログラム体験会 野外炊さん・カヌー体験」では、

高校生以上の一般の方を対象に、「体験活動」の楽しさを感じながら、その心構えや技術の習得を目指す日帰り体験プログラムを実施します！

今回のイベントでは、新潟県少年自然の家でできる活動を体験いただけます！

そして、体験活動をする上での心構えや技術を皆さんに伝授しちゃいます！

野外炊さんやカヌー活動、クラフトを体験したい方、 体験活動を計画している方など、

幅広く募集いたします！

【主な実施内容】

[午前]

野外炊さんを体験してみよう！

[午後]

カヌー活動を体験してみよう！

活動の振り返り

※天候状況等によりカヌー体験ができない場合は館内POL・創作活動（キーホルダー作り）を実施します。

◯施設紹介（イベント紹介・告知）

【 日 程 】令和8年5月10日(日)

【 対 象 】体験活動に興味のある高校生以上、一般

【 参加費 】1,500円

【 定 員 】20名程度

【 申 込 】先着順 定員達し次第締切

【申込方法】公式HPをご確認の上、メールにてお申込みください。

イベント詳細ページ： https://x.gd/F57Fd

◯施設概要（利用方法・料金等）

新潟県少年自然の家

新潟県胎内市乙1503-166

TEL:0254-46-2224

FAX:0254-46-3070

公式HP: 新潟県少年自然の家

公式Instagram：新潟県少年自然の家

https://www.instagram.com/niigata_shizen/?locale=ja_JP

【会社概要】

社名：株式会社サンアメニティ

本社所在地：東京都北区王子3-19-7

代表取締役：大隈 太嘉志

事業内容： 指定管理事業・施設運営・ビルメンテナンス

設立： 昭和54年2月

HP：https://www.sunamenity.co.jp