発売初日7時間で1,000個完売の話題サプリ「TOCASSE（トカセ）」が一般販売開始。韓国特許取得のグルテン分解乳酸菌で新しいグルテンケア習慣を

ジェイフロンティア株式会社

ジェイフロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表者：代表取締役社長執行役員 中村篤弘、以下「当社」）のグループ会社である株式会社ウェルヴィーナス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：橋本真吾、以下「ウェルヴィーナス社」）は、これまでインフルエンサー限定で先行販売し、わずか7時間で1,000個の売上※1を記録したグルテン分解乳酸菌※2サプリメント「TOCASSE（トカセ）」の一般販売を、公式サイトおよびECモールにて開始いたしました。

「パンやパスタ、スイーツなど、大好きなメニューを我慢したくない。」 TOCASSEは、そんなあなたに寄り添うグルテンケア乳酸菌サプリメントとして誕生しました。乳酸菌の力で「グルテンにアプローチ」し、食生活をサポートできる安心感を提供します。

■一般販売開始の背景

「TOCASSE（トカセ）」はこれまで販路を限定し、インフルエンサーを通じた先行販売を行ってまいりました。当初の予想を大きく上回り、7時間で1,000個を売り上げるなど、多くのお客様から驚きと喜びの声をいただいております。 「もっと手軽に購入したい」「美味しい時間を自由に楽しみたい」という、一般販売を待ち望む多くのお声にお応えすべく、この度の一般販売開始に至りました。

■「TOCASSE」の3つの特徴

「TOCASSE」は、我慢の多い食生活ではなく、グルテンレスな習慣をサポートするための3つの特徴を備えています。

特徴1：最大約70%のグルテンを分解する菌株を発酵試験で確認

グルテン分解乳酸菌（Dglu-MB0601 菌株）を添加した小麦粉を用いた発酵試験において、平均最大約70%のグルテンを分解する結果を確認しています。(原料メーカー調べ)

特徴2：韓国特許を取得した乳酸菌を採用※3

本商品には、グルテンを分解する能力を持つ乳酸菌「Dglu-MB0601」菌株を配合しています。この菌株は韓国特許を取得しており、食品中のグルテンにアプローチします。

特徴3：我慢しない、食後も軽やかな毎日へ

「TOCASSE」を取り入れることで、我慢するのではなくグルテンにアプローチ。美味しい時間を自由に楽しみながら、食後も軽やかに過ごすための新しいケア習慣を提案します。

■今後の展開について

ウェルヴィーナス社は、こうした取り組みを通じて得られた体験や声も発信しながら、

より多くの方に健康的な毎日を届けてまいります。

■商品概要・販売情報

商品名 ： TOCASSE（トカセ）

販売価格： 2袋セット5,760円（税込）

内容量 ： 1袋14本入

形状 ： パウダー（顆粒）タイプ

使用方法： 1日1本を目安に、食事にふりかけるか、水またはぬるま湯と一緒にお召し上がりください。

【注釈】

※1 2026年1月21日に実施したインフルエンサー向け先行販売における1日あたりの販売件数。

※2 「Dglu-MB0601」「Dglu-GLU70」を主成分とした乳酸菌

※3 「Dglu-MB0601」菌株は、グルテンを分解する能力を持つ乳酸菌として、韓国特許を取得しています。（特許公開番号:10-2019-0142263）

■ショップ情報

販売サイトURL： https://cp.wellvenus.co.jp/tcs_tk1480_bcj_gsa_sim_001

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/wellvenus/6704/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKNKGY8H

Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wellvenus/6704.html

■会社概要

会社名：株式会社ウェルヴィーナス

設 立：2010年12月

代表者：代表取締役社長 橋本 真吾

本 社：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-5 大下ビル8F

ＵＲＬ：https://wellvenus.jp/

■会社概要

会社名：ジェイフロンティア株式会社（東証グロース 証券コード：2934）

設 立：2008年6月

代表者：代表取締役社長執行役員 中村 篤弘

本 社：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町9-8 KN渋谷3 4階

資本金：665百万円（2025年11月末時点）

ＵＲＬ：https://jfrontier.jp/