XR消火訓練システム「消火器トレーニングMR」が東京都トライアル発注認定制度に認定

株式会社深谷歩事務所

株式会社深谷歩事務所（本社：東京都中央区、代表取締役：深谷 歩）は、令和8年度「東京都トライアル発注認定制度（新事業分野開拓者認定制度）」において、すべてが灰になる前に。「消火器トレーニングMR」が認定されたことをお知らせします。

本制度への認定により、今後東京都の各局や関連施設での試験的な導入・活用を目指し、より実効性の高い防災訓練の普及に貢献してまいります。

すべてが灰になる前に。消火器トレーニングMR Webサイト

https://officefukaya.com/syokakitrainingmr/

東京都トライアル発注認定制度（新事業分野開拓者認定制度）とは

消火器トレーニングMRから見た仮想液な火災

都内中小企業者の新規性の高い優れた新商品及び新役務（サービス）の普及を支援するため、新規性や独自性など東京都が定める基準を満たす新商品等を生産・提供する中小企業者を「新商品等の生産・提供により新たな事業分野の開拓を図る者（新事業分野開拓者）」として認定する（新事業分野開拓者認定制度）とともに、その新商品等の一部を東京都の機関が試験的に購入し評価する（トライアル発注事業）制度です。

認定された製品「消火器トレーニングMR」の特長

認定証授与式の様子

今回認定を受けた「消火器トレーニングMR」は、現実の世界と仮想の世界を組み合わせるMR（複合現実）技術を活用した消火訓練システムです。Meta Quest 3/3Sを装着すると、現実空間に仮想的な火災が発生し、臨場感ある消火訓練が体験できます。

発火場所と延焼範囲を自由に設定できるので、「向かいの同僚の机に置いたモバイルバッテリーから出火、周囲に延焼する」など現実に発生しうる火災を想定し、訓練できます。また、ケーブルやPCとの接続が不要なスタンドアロン型であるため、設定範囲内を自由に歩き回ることができ、火災発見から消火器を取りに行き、火元に向けて噴射して消火するまでの一連の流れを実践的に訓練できます。火や水を使わないので、場所を問わず利用でき、準備や片づけの手間もかかりません。

今後の展望

今回の認定を受け、当社は自治体、消防署、また製造業やホテル業界などの民間企業に対し、MR技術を用いた次世代の防災教育を提案してまいります。また東京都のトライアル発注事業を通じて得られるフィードバックを製品開発に活かし、さらなる機能向上と社会の防災力強化に努めてまいります。

【会社概要】

社名：株式会社深谷歩事務所

本社所在地：東京都中央区日本橋中洲5－8－1001

代表取締役：深谷歩

事業内容： XR開発事業、コンテンツマーケティング支援事業、執筆業

設立： 2011年4月

HP：https://officefukaya.com/