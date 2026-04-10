【発売前重版決定】坂井風太＆ぐんぴぃ『理不尽仕事論』が本日4/10（金）発売！三宅香帆さんも推薦「私の悩み、全部ここに書いてあるじゃん！」〈「バキ童チャンネル」とのコラボも決定！〉

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋（本社：千代田区紀尾井町 社長：飯窪成幸）は、坂井風太さんとぐんぴぃさんによる新刊『理不尽仕事論 「クソが!!」と思った時に読む本』を本日4月10日（金）に刊行いたします。発売前から予約が殺到し、急遽重版が決定。この春大注目の一冊となっています。

『理不尽仕事論 「クソが!!」と思った時に読む本』（文藝春秋）

人材育成のプロ＆「バキ童」コンビが贈る、笑えて役立つ令和のビジネス書

人材育成・組織強化のサポートを専門とし、『NewsPicks』『PIVOT』などのビジネスメディアで今最も注目されている起業家・坂井風太さんと、YouTubeチャンネル登録者数200万人を誇る大人気お笑い芸人「バキ童」ことぐんぴぃさん。この異色のコンビが、会社や仕事にまつわる「理不尽」の乗り越え方を指南します！

本書は、ラジオアプリ「GERA」発のPodcast特番『LAUGH & BIZ -笑える理不尽ビジネス論-』のトークを下敷きに、情報を大幅に加え再構成した“笑えて役立つビジネス書”。芸人になる前は、ブックオフで店長をしていたこともあるというぐんぴぃさんの意外な経歴や、若くして親の自己破産やメガベンチャーでのハードワーク、起業を経験した坂井さんのエピソードなどを振り返りながら、働く人の悩みや「理不尽」は、すべて「理論」で解き明かすことができると語ります。

さらに、坂井さんが本書のために執筆したコラム「坂井の補講」も収録。「ミッドエイジクライシス」「ブリリアントジャーク（優秀だけど嫌な奴）」など現代のビジネスシーンで問題となっているトピックについて、膨大なインプットから導き出された独自の視点から鋭く、ユーモラスに、かつ圧倒的な熱量で綴っています。

思わず「クソが!!」と叫びたくなるような、理不尽な状況からどのように脱却するか？ 働く中で誰もが直面する悩みや苦しみに、説得力のある理論と笑いで答えを与えてくれる一冊です。

「バキ童チャンネル」とのコラボも決定！

坂井風太さん（左）、ぐんぴぃさん（中央）、土岡哲朗さん（右）

さらに、ぐんぴぃさんのYouTube「バキ童チャンネル」に坂井さんの出演が決定！ 「肩肘張って生きているビジネスパーソンたち」すなわち“肩肘界隈”に生きる人たちの生態とは？ 昨今隆盛を極めるビジネス系YouTubeの特徴とは？ ビジネスパーソンの間で今最も影響力のある人物とは？ “肩肘界隈のプリンス”こと坂井さんが、春とヒコーキのお二人にノンストップで熱弁をふるう必見の動画が近日配信予定です。

■三宅香帆さん（文芸評論家）コメント

私の悩み、全部ここに書いてあるじゃん！

嫉妬も恥も燃え尽きも、ぐんぴぃさんと坂井さんが語れば不思議と受け入れられる。

悩める社会人の必読書！

■目次

#1 「挫折経験」は、聖人も、悪人も生み出す

#2 「闇堕ち」しそうになったら、誰かの「おかげ」を思い出せ！

#3 「やらない後悔」より「やって大成功」を理論的に考える

#4 「誰にも嫌われたくない」という現代病

#5 なぜ権力者ほど、傲慢になっていくのか？ ～組織不正との関連性～

#6 職場における「優秀だけど嫌な奴(ブリリアントジャーク)」の正体

#7 「燃え尽き症候群」と「中年の危機」の乗り越え方

#8 「MBTI」と「HSP」の功罪

#9 仕事で成功するために必要な「やり抜く力(GRIT)」の鍛え方

#10 「努力信仰」とビジネスメディア

#11 「天才」という幻想 ～二束三文の才能で勝負する～

#12 令和のキャリア論 ～時が来たらかませ！～

#13 理不尽で不器用な人生を、それでも愛そう！

幻の#14 「コスパ主義」から脱却せよ ～極大値から最大値へ！～

坂井の補講１. 役職鎮座マンにならない

坂井の補講２. お前はもう、キャラの範疇を超えている

坂井の補講３. 現代の病理：若年性ミッドエイジクライシス

坂井の補講４. なんで深夜にバイトなんてしてんだよ

坂井の補講５. なぜ、あなたは働いているのか？

★書籍購入者限定の対談動画付き★

■著者コメント

坂井風太さん（左）、ぐんぴぃさん（右）(C)平松市聖

坂井風太さんコメント

本書には、「理不尽」と向き合うための理論や手法を私なりに詰め込みました。「自分は職場で何の役にも立てていない」「周りに迷惑をかけている」と感じている人。あなたが悩んでいるその感情は、あなただけのものではありません。多くの人が同じ理不尽に直面し、同じように苦しんできたのです。そして、その理不尽には名前があり対処法があります。

本書が、あなた自身のあるいはあなたの大切な誰かの支えになれば、それ以上の喜びはありません。

ぐんぴぃさんコメント

この本は、あなたを苦しめる「理不尽」への処方箋になることでしょう。

ビジネス用語などを億劫に感じている方にも読みやすくなっています。

ぜひ、肩肘を張らずに読んでもらえたら嬉しいです。

■著者プロフィール

坂井風太さん（左）、ぐんぴぃさん（右）(C)平松市聖

坂井風太（さかい・ふうた）

1991年生まれ。早稲田大学法学部を卒業後、2015年にDeNAに入社。複数の事業部を経て子会社代表取締役に就任し、経営業務やＭ＆Ａ業務に従事。同時にDeNAの人材育成責任者として独自の人材育成プログラムを開発。2022年にDeNAとDelight Venturesから出資を受けMomentorを設立。産業組織心理学の知見をベースに、人材育成・組織強化のサポートを行っている。ビジネスメディアで活躍する“肩肘界隈（本書に頻出するぐんぴぃによる造語。「肩肘張って生きているビジネスパーソン」の意）”の住人かつ、重度のお笑い好き。ぐんぴぃのYouTube「バキ童チャンネル」の古参ファンでもある。

ぐんぴぃ

1990年生まれ。青山学院大学経営学部卒業。大学の落語研究会で出会った土岡哲朗と、2017年にお笑いコンビ「春とヒコーキ」を結成。2019年、街頭インタビューをきっかけに「バキバキ童貞」として世界的にバズり、一躍時の人となる。現在は登録者数200万人を超える自身のYouTube「バキ童チャンネル」を軸に、テレビ、ラジオ、舞台など多方面で活躍中。大学卒業後、芸人になる前の数年間はブックオフの店長を務め、独自の経営戦略によって店舗売上全国1位を達成した実績を持つ。

■書誌情報

書名：『理不尽仕事論 「クソが!!」と思った時に読む本』

著者：坂井風太 ぐんぴぃ

判型：四六判並製カバー装

ページ数：280ページ

発売日：2026年4月10日

定価：1,760円（税込）

出版社：株式会社 文藝春秋

ISBN：978-4-16-392093-1

書誌URL：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163920931