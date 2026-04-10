一歩も歩かず、異世界へ。福岡キャナルシティに「座ったまま楽しむ」次世代VRシアターが4月17日オープン！

株式会社日本XRセンター

株式会社日本XRセンター（本社：東京都中野区、代表取締役CEO／プロデューサー：小林大河）は、直営店舗「XRセンターゲームスペース福岡店」（キャナルシティ博多内）にて、「一歩も動かずに圧倒的な非日常を味わえる」新しい着座型VRアトラクションを2026年4月17日（金）より導入いたします。

これまでVRといえば「歩き回る」「汗をかく」「激しいアクション」というイメージがありましたが、今回導入するのは、専用チェアに深く腰掛けたまま、極上の映像美とストーリーに没入する「シネマ体験型VR」です。

お買い物で歩き疲れた時の休憩がてら、あるいは雨の日のデートコースとして、身体を休めながら心だけは「怪獣の世界」「神秘のタロット」「幻想的な海底」へとトリップできる、全く新しいエンターテインメントを提供します。

くつろいで楽しめる、大人のためのVR体験

当施設では、仲間と歩き回って戦うアクティブなVR（フリーローム型）が人気を博す一方で、「もっと気軽に」「ゲームが苦手でも」VRを体験したいというお声を多くいただいておりました。



今回導入する3つのコンテンツは、すべて「座ったまま」体験可能です。

●体力不要、汗をかかない

お買い物中の歩き疲れた身体にぴったり。メイクや髪型が崩れる心配もありません。

●ゲームスキル不要

複雑な操作はなく、映画の主人公になったような感覚でストーリーが進行します。

●周囲を気にせず楽しめる

大声を出して走り回る必要がなく、最大2名（ペア）でゆったりとプライベートな感動を共有できます。

（※本コンテンツは、高品質な没入型体験で世界的に評価されるVRブランド「ティフォニウム」の作品を採用しています。）

あなたはどの異世界へ行く？ 選べる3つの没入ストーリー

かいじゅうのすみかVR

怪獣たちと共に生きる世界

円谷プロダクションの怪獣たちが登場する本作「かいじゅうのすみかVR」は、争うことなく共に生きる世界を描いた没入型VRコンテンツです。360度VRライドでレッドキングやバルタン星人、ピグモンなど全12体の怪獣と間近で遭遇。体験ルートは全8通りで、訪れるたびに新しい出会いが楽しめます。プレイヤーはバギーに乗り探査用レーザーで怪獣のデータを収集しながらゴールを目指し、未知の世界を探索するワクワク感と怪獣たちとの新たな関係性を体験できます。

(C) 円谷プロ (C) かいじゅうのすみかVR製作委員会（円谷プロ / TBS / ティフォン）[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=3AL0I-V88Do ]

タロットVR：アルカナ・ジャーニー

物語として体験する占い

TYFFONとザッパラスが共同開発し、占星術家‧まついなつき氏が監修した本作は、従来の「カードの意味を聞く占い」とは異なり、プレイヤー自身が約3分間の物語を体験します。映像と演出を通して、カードの象徴的な意味を直感的に受け取り、「過去‧現在‧未来」を示す3枚のカードに導かれ、自分だけのストーリーが展開されます。全22通りの分岐で、毎回異なる体験が楽しめる、

没入型タロット体験です。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ZfZoCBH4xVw ]

フラクタス：ワンダリング・オーシャン

神秘的な海底世界を探索

船に乗り込み、幻想的な海底世界を冒険します。共に行動するクラゲを手で引き寄せたり投げた

りして、生き物やオブジェクトと直感的にインタラクション可能。航海中にはさまざまな生き物や不思議な現象が待ち受け、プレイヤーの行動によって反応が変化します。複数の探索ルートがあり、訪れるたびに新たな発見や驚きを体験できる、五感で楽しむ没入型VRアドベンチャーです。

施設概要・体験のご案内

メディア関係者様へ（視察・取材のご案内）

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=u2g-PMECDBc ][表: https://prtimes.jp/data/corp/110387/table/62_1_f168e6420c12bb5c759462086b653ef1.jpg?v=202604100951 ]ご予約はこちら :https://xrcenter.space/

「観るエンタメ」から「入るエンタメ」への進化を、ぜひ実際にご体験ください。

番組のロケ、インフルエンサー様の体験取材、代表・小林大河へのインタビューなどを随時受け付けております。

店舗でのご体験枠を確保いたしますので、広報担当までお気軽にお申し付けください。



お問い合わせ先：customersuccess@vrarri.com

【会社概要】

日本XRセンターは、日本、インド、サンフランシスコに拠点を持ち、“ベストバリューでXR実装を促進する“をミッションに、XRゲーム・アトラクション及びXR研修のコンテンツ開発を行う会社です。XR業界の権威あるイベント「XR Kaigi2025」のコンシューマー部門で最優秀賞を獲得しました。

会社名：株式会社日本XRセンター

所在地：〒164-0012 東京都中野区本町2-46-1中野坂上サンブライトツイン14階 東京コンテンツインキュベーションセンター No.29

代表者：小林大河

設立：2023年5月22日

事業内容：VRアトラクション開発及び店舗運営

主な実績：XR Kaigi 2025 コンシューマー部門最優秀賞受賞・テレビ番組「有吉くんの正直さんぽ」出演

店舗展開：東京（中野ブロードウェイ）・福岡（キャナルシティ博多）・熊本（グリーンランド）

ホームページ：https://www.vrarri.com/

店舗ホームページ：https://xrcenter.space/

当社直営の常設店「XR Center Game Space」の最新情報は、当社公式LINEアカウントおよびSNSで随時お知らせいたします。

SNSアカウント

X: https://x.com/vrarricom

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