AIサポートシステム「ヘルプドッグ」、FAQサイトやAIチャットボットを特定ユーザーへ限定公開できる「メールアドレス認証」を提供開始

noco株式会社

noco株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：堀辺 憲）は、このたび、AIサポートシステム「ヘルプドッグ」（https://helpdog.ai）において、FAQサイトやAIチャットボットなどを特定の対象者に限定して公開できるメールアドレス認証の提供を開始しました。

情報公開におけるアクセス制御の課題

企業がサポート窓口やナレッジベースを運用する際、すべての情報を一般公開するのではなく、特定の対象者のみに共有したいケースが多々あります。

たとえば、社内向けの業務マニュアルや、特定の取引先・代理店専用のAIチャットボットなどが挙げられます。しかしながら、こうした限定的な情報共有を行うためには、複雑なアクセス制限の設定や専用アカウントの発行が必要となることが多く、結果として運用の手間やシステム導入のハードルが課題となっていました。

許可した対象者だけに情報を届けるシンプルな仕組み

このたび追加されたメールアドレス認証を活用することで、管理者が事前に登録したメールアドレスを持つ読者のみが、FAQサイトやAIチャットボット、フォーム、ウィジェットを閲覧できるようになります。

これにより、未登録のユーザーからのアクセスを確実に遮断し、特定の関係者だけを対象とした限定公開のサポート窓口を簡単な操作で構築できます。さらに、読者は閲覧専用のユーザーとして扱われるため、システムの管理画面へ誤ってアクセスする心配もありません。

柔軟な権限設定と効率的な運用管理

対象となる機能ごとに、「全体公開」と「限定公開」を自由に切り替えることが可能です。また、読者はメールアドレス単位でチーム全体に一元管理され、同一の利用者を複数のFAQサイトやフォームへ一括して割り当てることもできます。

そのため、必要な人にだけ情報を開示したいといったニーズに対しても、管理者の負担を抑えながら柔軟な権限付与を実現します。

今後も、FAQサイト、AIチャットボット、お問い合わせフォームなどを一体で運用できるAI活用型のオールインワンカスタマーサポートシステムとして、強固なガバナンスの維持と、自己解決の支援から問い合わせ受付までをつなぐサポート体験の向上に継続して取り組みます。

■ヘルプドッグとは

機能の詳細はこちら :https://helpdog.ai/functions/authentication/

「ヘルプドッグ」は、FAQサイト・AIチャットボット・フォームを一体化したAIサポートシステムです。利用者が知りたい情報にすぐたどり着けるよう、直感的な検索体験とわかりやすいUIを提供し、問い合わせの削減と顧客満足度の向上を実現します。さらに、担当者が専門知識なしでも継続的に運用・改善できる仕組みを備え、企業のサポート業務を効率化します。

詳細を見る :https://helpdog.ai/

■noco株式会社について

私たちは、「企業と顧客の架け橋となり、すべての声を価値に変える」というミッションのもと、ユーザーの疑問や課題を解決するテクノロジーを提供しています。AIセルフサポートシステム「ヘルプドッグ(https://helpdog.ai/)」や、マニュアル作成ツール「ヘルプドッグマニュアル(https://toaster.how/)」などを通じて、企業の問い合わせ削減・業務効率化・顧客体験向上を支援しています。「ヘルプ・インフラストラクチャ」の実現を掲げ、あらゆる人がスムーズに情報へアクセスし、誰もが迷わず行動できる社会の実現に挑戦しています。

会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/38439/table/69_1_d026f7d3079f6e825de63b8a2292fefb.jpg?v=202604100951 ]