ボーンデジタル、VookとCG・映像業界向け無料オンラインカンファレンス『W Creators Conference 「働き続けられない」問題を解決する』を4月21日（火）に共同開催！

株式会社ボーンデジタル

株式会社ボーンデジタル（本社：東京都千代田区、CEO：新 和也、URL：https://www.borndigital.co.jp/、以下ボーンデジタル）は、株式会社Vook（本社：東京都港区、代表取締役：岡本 俊太郎、以下Vook）との共催により、カンファレンス『W Creators Conference「働き続けられない」問題を解決する』を2026年4月21日（火）に開催いたします。

本イベントはオンライン配信に加え、登壇者や参加者同士の交流が可能な「現地参加枠」も限定数でご用意しております。

詳細を見る :https://site.vook.vc/conference/2603

開催の背景：女性クリエイターが「働き続けられる」業界へ

映像制作現場では、制作業務の長時間化やリモートワーク導入の難しさから、キャリア継続が困難になる「働き続けられない」問題が業界全体の喫緊の課題となっています。

ボーンデジタルとVookは昨年、この課題解決に向けた第一歩として『W Conference(https://w.vook.vc/)』を初共催しました。400名を超える申し込みをいただいた一方で、アンケートからは「仕事と家庭の両立」に対する切実な悩みが多く寄せられました。

今年は前回の反響を受け、第二回となる『W Creators Conference(https://site.vook.vc/conference/2603)』を開催いたします。キャリア継続に向けた組織の支援や地方移住などの具体策を共有し、多様なライフスタイルを持つクリエイターが活躍し続けられる制作環境の構築を目指します。

■タイムテーブル

オープニングの基調講演をはじめ、全5セッションをお届けします！

■セッション詳細

13:00 - 13:30【オープニング】

2回目となる『W Creators Conference』。昨年のアンケートから見えた「働き続けられない」理由を振り返り、当日のトークセッションのテーマや目的をご紹介します。

登壇者：塙 芽衣（Spade&Co. / VFXプロデューサー）｜Rieringo（Graffity / 3DCGアーティスト）

13:40 - 14:20【クリエイター移住はアリ？ 意外と知らない支援のしくみや企業の進出状況を行政に聞く】

クリエイターが「働き続ける」ことを考えたとき、東京一極集中ではなく、地方へ移住して働くことは現実的な選択肢となるのか。3つの自治体の担当者をお迎えし、現地の仕事環境や企業誘致の状況、支援制度、そして実際の暮らしやすさについて伺い、地方というフィールドにおけるクリエイターの新たな可能性を具体的に探っていきます。

登壇者：天野 洋介（岡山市 産業観光局 商工部 産業振興課）｜宮原 薫（熊本市 経済観光局 産業部 企業立地推進課）｜恒川 文栄（静岡市 経済局 産業基盤強化本部）

14:30 - 15:30【仕組みやルールで「働き続けること」を解決！実践の極意とは】

安心して働き続けるには、組織による業務フローや制度設計も欠かせません。制度設計に携わった方や実際に活用して働かれている方にお話しいただき「仕組み」の事例について議論します。

登壇者：塙 芽衣（Spade&Co. / VFXプロデューサー）｜足立 華子（日テレ アックスオン / 企画戦略センター兼 AI Studio）｜小谷 優大（ノースショア/ 副社長 兼 CHRO）

15:40 - 16:40【「働き続けること」をツールで解決！ジャンル別おすすめPCとは？

Sponsored by マウスコンピューター】

制作環境は「働きやすさ」に直結します。マウスコンピューターのクリエイターPC「DAIV」を活用したリモートワークや業務効率化の実践について、クリエイターが語ります。PC選びの観点から、効率的に成果を出す方法を提示します。

登壇者：菅野 詩織（TBSアクト / ドラマ・映画編集部）｜永源 一樹（wring / 代表取締役）｜MONA（VeAble / 映像ディレクター / アートディレクター）｜この（１コマ代表 / モーションデザイナー）

16:50 - 17:50【「働き続けること」「キャリアを諦めない」方法を伝授！映像業界・女性クリエイターのキャリアの作り方】

ライフステージが変化しても、クリエイターとしてのキャリアを止めないためには？経営者やフリーランスなどさまざまなキャリアをもつ登壇者が、自身の経験をもとに働き続けるためのマインドと戦略を語ります。

登壇者：飯野 圭子（ドローイングアンドマニュアル / 取締役副社長 / プロデューサー）｜古屋 遙（Imagine If Studio / 演出家）｜Rieringo（Graffity / 3DCGアーティスト）

※企業名の五十音順

※敬称略

※セッションのタイトルや内容は予告なく変更になる場合がございます。最新情報および登壇者情報については、特設サイトをご確認ください。

■【20名限定】特別会場参加枠のご案内

本イベントはオンライン配信がメインとなりますが、「直接登壇者の話を聞きたい」「参加者同士で交流してみたい」という方向けに、少人数（20名限定）の会場参加枠をご用意いたしました。 会場ならではの熱量を感じたい方は、ぜひお早めにイベント特設サイトよりご応募ください。

お申し込み方法：以下ボタンよりお申し込みください。

会場参加のお申込みはこちら :https://vook.vc/redirect/questant/87YEXJ7L※お申し込みには、Vookアカウントの登録（無料）が必要です。

■ 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73594/table/238_1_25b3cc6c3eb6671f7f38de1998c3dc5e.jpg?v=202604100951 ]詳細・ご視聴はこちら :https://site.vook.vc/conference/2603

■CGWORLDについて

CGWORLDは創刊26年を迎えたCG・映像制作の専門メディアです。ゲーム、アニメ、映画などのエンタメからメタバース、ファッション、建築など幅広い分野で活躍する多くのプロやアマチュアに支持されています。業界をリードする専門誌として、クリエイターに役立つ情報や求人情報を提供し、業界の“今”を伝えるクリエイターのパートナーです。

https://cgworld.jp

■ボーンデジタルについて

ボーンデジタルはアニメ・ゲーム・映画といったエンターテインメント業界や、製造・建築・アパレル業界など様々な分野でデジタルコンテンツを制作する方を支援しています。お客様が優れたコンテンツを生み出すために必要な専用のソフトウェアやハードウェアの導入支援、技術習得に役立つ書籍や雑誌の発行、セミナー・トレーニングの企画運営など、多角的なサポートを行っています。

https://www.borndigital.co.jp