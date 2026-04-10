全国初※ AIカメラ×地元FM実況によるプロ野球独立リーグ「和歌山ウェイブス開幕戦」の中継を実施！

株式会社NTTSportict

AIスポーツ映像ソリューション「STADIUM TUBE」を提供する株式会社NTTSportict（本社：大阪市都島区、代表取締役社長：中村 正敏、以下「NTTSportict」）は、上富田町、NTT西日本との三者連携プロジェクト「マチスポ」の一環として、4月5日（日）に上富田スポーツセンター野球場にて開催されたプロ野球独立リーグ「和歌山ウェイブス」のホーム開幕戦において、野球専用AIカメラによるライブ配信を実施いたしました。

本配信では、AIカメラによる臨場感あふれる映像に、地元コミュニティ放送局「FM TANABE」の生放送実況音声をリアルタイムで合成。 全国でも類を見ない（※1）高度なメディア連携による、新しいスポーツ視聴体験を提供しました。今後も「FM TANABE」と連携し、上富田スポーツセンター野球場で行われる「和歌山ウェイブス」の試合の一部の実況中継を実施していく予定です。

なお、本システムが導入されている上富田スポーツセンターの野球場およびサッカー場（多目的グラウンドAコート）は、プロチームの公式戦のみならず、町民の皆様や合宿で訪れるチームも無料でAIカメラを利用することが可能です。 合宿中の練習を遠方の保護者へ届けたり、夜のミーティングで映像を振り返るなど、チーム強化のツールとしても無償で提供しています。

「マチスポ」がめざすのは、プロの迫力ある映像から、子どもたちの練習、合宿に励む選手たちの挑戦まで、あらゆるスポーツシーンを可視化することです。最新テクノロジーを誰もが享受できる環境を整え、プロ・町民・来訪者がスポーツを通じて深く繋がる「持続可能なスポーツまちづくり」を上富田町でさらに加速させてまいります。

■ 4/5 和歌山ウェイブス開幕戦 対 兵庫ブレイバーズ戦 配信概要

【アーカイブ映像】AIカメラ撮影映像×FM TANABE実況中継

https://www.youtube.com/live/N4MSCMPVMDw?si=aBMpKkTpSqxkNlmk

・現地パブリックビューイング： 上富田スポーツセンター野球場内特設モニター（4月5日実施）

・配信協力：NTTSportict、FM TANABE、南紀ウェルネスツーリズム協議会

上富田スポーツセンター野球場のAIカメラ（センター側）4/5に配信されたAIカメラ撮影映像（センター側AIカメラ）モニターに流れる試合を観戦する地元野球少年たちFM TANABEの実況中継ブース球団代表 兼 コーチ 西河洋樹氏■ 和歌山ウェイブス 球団代表 兼 コーチ コメント

「まずは素晴らしい配信環境を整えてくださった関係者の皆様に感謝いたします。今回のAIカメラ配信は、球場に来られないファンの皆様へ熱戦を届けるだけでなく、私たち現場の人間にとっても非常に価値のあるものです。 プロとして、自分たちのプレーが常に高品質な映像で記録され、即座に振り返りができる環境は、選手の育成・強化に直結します。このDXの力を借りて、和歌山ウェイブスをさらに強く、そして地域に愛される球団へと成長させていきます。

ファンの皆さん、これからも上富田スポーツセンター野球場からのAIカメラでの試合のライブ配信を楽しみにしていてください。」

■ ファンから寄せられた反響：デジタルが創る新しい応援のカタチ

YouTubeのライブ配信中やSNS、また球場内に設置されたパブリックビューイング会場では、ファンから多くの感動の声が寄せられました。

「こういう映像を待っていました。実況もあってテレビで見る試合中継みたい。これからも毎試合楽しみに見ます！」（SNSの声）

「私は今日球場で観戦していますが、和歌山から遠方に引っ越した友人はYouTubeで視聴しています。離れていてもリアルタイムに同じ試合を見て、一緒に盛り上がれるのが本当に嬉しい。こんなに素晴らしい映像が見られるとは思っていなかった。」（来場ファンの声）

「アーカイブが残るのが嬉しい。家に帰ってから今日の熱戦を何度も見返します！」（来場ファンの声）

AIカメラによる「可視化」が、単なる中継にとどまらず、地域住民や遠方のファン同士のコミュニティを再構築し、チームへの愛着を深める重要な役割を果たしていることがわかりました。

■ 実施のポイント：FM TANABEとの連携によるクオリティ向上

今回の成功の鍵は、野球専用AIカメラが捉えるダイナミックな無人映像と、地域を知り尽くした「FM TANABE」による専門性の高い実況解説の融合にあります。 「試合の背景」や「選手の詳細データ」が音声として加わることで、視聴者の満足度が飛躍的に向上。上富田町が掲げる「スポーツDXによる地域活性化」の理想的なモデルケースとなりました。

■ 今後の展望

今後も上富田町での「マチスポ」の取り組みを通じて和歌山ウェイブスの上富田開催全試合を配信し、デジタルとリアルを融合させた「持続可能なスポーツまちづくり」を推進してまいります。

■ 次回以降の配信スケジュール（予定）

5月16日（土） vs 兵庫ブレイバーズ

5月17日（日） vs 堺シュライクス

（※以降、上富田スポーツセンター野球場での全試合を8月末まで順次配信予定。

「FM TANABE」の実況解説音声との連携も月1回ほど実施予定）

配信チャンネル： 和歌山ウェイブス 公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCZ5BCP7VhYRNFZFyD1B2PSQ(https://www.youtube.com/channel/UCZ5BCP7VhYRNFZFyD1B2PSQ)

・和歌山ウェイブス2026年シーズン日程：https://wakayama-waves.jp/schedule/

・「FM TANABE」HP：https://fm885.jp/

※1：プロ野球独立リーグの公式戦において、AIカメラ映像と外部FM局音声をリアルタイム合成して継続配信する取り組みとして（2026年4月 自社調べ）

※ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。変更になる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。

上富田スポーツセンターに設置されている野球専用AIカメラについて

野球場のキャッチャー側とセンター側に2種類のAIカメラを設置し複数アングルを自動で切り替えることで、専門的な映像制作ノウハウが無くとも、臨場感のある試合中継を低コストで行うことができるソリューションです。

※AIカメラ2台を使用した複数アングル切り替えによる撮影体制にすることで、より本格的で臨場感のある映像の中継が実現いたします。

※試合実況やスコアボードの入力により映像コンテンツをリッチにすることもできます。

▼野球専用AIカメラ「STADIUM TUBE DoublePlay」について詳しくはこちら

https://nttsportict.co.jp/serviceplan/pixellot/doubleplay/(https://nttsportict.co.jp/serviceplan/pixellot/doubleplay/)

▼スポーツDXを活用したまちづくり「マチスポ」について詳しくはこちら

https://machispo.nttsportict.co.jp/(https://machispo.nttsportict.co.jp/)

参照（本件に関連する過去の報道発表）

上富田町における「マチスポ」実証を開始（2024.08.08）(https://nttsportict.co.jp/topics/20240808_kamitonda/)

上富田町が「スポーツ・健康まちづくり優良自治体表彰」を受賞（2025.03.10）(https://nttsportict.co.jp/topics/20250310_spomachi/)

【会社概要】

会社名：株式会社NTTSportict（NTTスポルティクト）

所在地：大阪府大阪市都島区東野田町4丁目15番82号NTT西日本 QUINT BRIDGE3階

代表者：中村正敏 設立：2020年4月1日

NTTSportict HP https://nttsportict.co.jp