Hajimari、フランス発技術者養成機関「42 Tokyo」の公式スポンサーに就任

株式会社Hajimari

フリーランスと企業のマッチングサービスを中心に展開する株式会社Hajimari（本社：東京都渋谷区、代表：木村直人）は、2026年4月1日より、42 Tokyoの支援を開始したことをお知らせいたします。

42 Tokyoとは

42 Tokyoは、フランス発のエンジニア養成機関です。

世界の大学ランキングである「World Universities with Real Impact (WURI)」の「Global Top 400 Innovative Universities」で3位（2025年）

- 年齢、学歴、性別に関係なく、学費完全無料で教育を提供- 24時間365日キャンパスを開放- 学生同士が教え合い学びあう「ピアラーニング」方式

などの特徴があります。

詳細は、公式サイトをご覧ください。

https://42tokyo.jp/

支援の背景

当社は「自立した人材を増やし、人生の幸福度を高める」というビジョンを掲げています。

42 Tokyoは、学ぶ意志と情熱を持つすべての人が質の高い教育を受けられる機会の提供を理念としています。エンジニアリングの基礎に加え、社会で活躍するうえで求められる普遍的なスキルも磨ける教育を通じ、エンジニアとしての自立を支援するその姿勢が、当社のビジョンと深く共鳴すると感じ、今回のスポンサーシップ締結に至りました。

当社が展開するITプロ人材と企業のマッチングサービス「ITプロパートナーズ」には、即戦力として活躍できる優秀なITエンジニアが数多く登録しています。プロ人材は、人材不足が叫ばれる現代において、企業の課題解決や成長を力強く後押しする存在です。

42 Tokyoで学ぶエンジニアを応援することは、将来的な優秀なプロ人材の輩出につながり、個々の企業、ひいては日本社会全体の成長にも貢献できると確信しています。

今後の取り組み

今後は、当社メンバーが中心となり、42 Tokyo学生に向けたセミナーや開発コンペの実施を検討しています。

CTOの岡田やTechFeed創業者の白石が、自身の豊富な経験から会得したノウハウを未来のエンジニアたちに伝えていく機会を作っていきたいと考えています。

42 Tokyoの学生をサポートすることで、社会に自立した優秀なエンジニアを増やすお手伝いをしてまいります。

会社概要

会社名：株式会社Hajimari

設立 ：2015年2月26日

代表取締役：木村 直人

所在地 ：〒150-0043 渋谷区道玄坂一丁目16番10号 渋谷DTビル6,7,8,9階

事業内容：

・ITプロパートナーズ：ITフリーランス×企業のマッチングサービス

・人事プロパートナーズ：人事フリーランス×企業のマッチングサービス

・マーケティングプロパートナーズ：フリーランスマーケター×企業のマッチングサービス

・ファイナンスプロパートナーズ：経理財務フリーランス×企業のマッチングサービス

・メンタープロパートナーズ：現役の経営者・役員の「社外メンター」マッチングサービス

・フリーランスジョブ：ITフリーランス向け案件検索ポータルサイト

・intee：ファーストキャリア支援サービス

・TUKURUS：開発支援と地域支援サービス

・HR University：伴走型eラーニング動画研修サービス

・TechFeed：ITエンジニア向け情報メディア