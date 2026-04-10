【いよいよ始動】日光に記念モニュメント建立へ「栃木日光アイスホッケー100年の証 」クラウドファンディングが4月11日0時スタート！

スポチュニティ株式会社

チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都中央区、以下スポチュニティ）は、栃木日光アイスホッケー100年の証 実行委員会のクラウドファンディングの支援募集プロジェクトを4月11日0時から開始いたします。

▼プロジェクト詳細はこちら▼

https://www.spportunity.com/tochigi/team/1173/invest/788/detail

１．H.C.栃木日光アイスバックス ファン感謝デー連動企画

4月11日に霧降アイスアリーナにて行われるファン感謝デー会場において、当日クラウドファンディングのご支援をいただいた方を対象に、限定ノベルティを進呈いたします。支援完了後に送付される「支援受付メール」のスタッフへのご提示と引き換えに、会場内の指定ブースにて限定ノベルティをお受け取りいただけます。

本企画は、クラウドファンディングの開始初日ならではの特別施策として、日頃よりアイスホッケーを応援してくださるファンの皆さまへ感謝の意をお伝えするとともに、プロジェクトへの参加をより身近に感じていただくことを目的としています。

※ノベルティは先着200名限定です。なくなり次第終了となります。

２．おすすめリターン100年記念モニュメント台座への芳名掲出

日光市内に建立される100年記念モニュメントの台座に、歴代の選手と一緒にあなたのお名前（または企業・団体名）を掲出いたします。

古河電工アイスホッケー部-H.C.栃木日光アイスバックス100周年記念誌（仮題）

古河電工アイスホッケー部から続く、

100年の歴史をまとめた記念誌です。

単なる記録ではなく“受け継がれてきた想い”を

顧みることができる貴重な一冊です。

体裁：A４判 総頁数120頁程度 フルカラー 並製本

発行時期：2026年7月発行予定（非売品）

日光並木杉「100年の証」限定木札（非売品）

世界遺産 日光の社寺に続く「世界一長い並木街道」としてギネス世界記録に認定されている日光杉並木街道。

その貴重な日光並木杉で制作した木札です。

今回のクラウドファンディングでしか手に入らない限定品です。

サイズ：タテ70mm×ヨコ30mm×厚さ07mm程度

「100年記念モニュメント」建立パーティ参加権

「100年記念モニュメント」建立を記念して開催される、記念パーティへの参加権をご用意しています。チームの歴史を支えてきた選手・スタッフ、関係者、ファン、パートナーが一堂に会し、100年の歩みを振り返り、未来への想いを共有する場にご参加いただけます。

３．支援募集プロジェクトの概要

1）プロジェクトURL

https://www.spportunity.com/tochigi/team/1173/invest/788/detail

2）支援募集期間

2026年4月11日(土) 00:00 ～ 5月31日（日）23:59

※現時点の想定のため、終了日は変更となる可能性があります。

3）目標金額と資金使途

第一目標： 500万円

・記念モニュメントの設計、制作費用などの諸経費

・「100年の証 記念モニュメント」事業の運営・情報発信費用

・返礼品（リターン）の準備・送付費用

第二目標： 700万円

・500万円の資金使途に加え

・記念モニュメントの設置費用

・式典・イベント費用

第三目標：1,000万円

・700万円の資金使途に加え

・地域貢献活動支援費用

・ジュニアおよびレディースチーム育成支援費用

◆利用料は業界最安水準！二人三脚の手厚いサポートに加え、無料で取材・記事化し広くPR！

スポチュニティでは、クラウドファンディングのプロジェクトの実施を希望するプロ・セミプロ、学生運動部、アスリートを募集しております。世の中のクラウドファンディングの多くは、システムのみ提供にとどまり、自分たちで施策を考えなくてはなりません。しかし、スポチュニティでは『スポチュニティアドバイザー』が、支援募集プロジェクトの企画やリターン設計、アピール文の作成、システム登録、周知・拡散を丁寧に二人三脚でサポートさせていただきます。

更に、専任ライターが利用チームを無料で取材・記事化いたします。こうした記事を周知・拡散の材料にしていただくことで支援を集めることができます。詳しくはこちら（https://corp.spportunity.com/clubteam/）をご覧ください。

◆コラム記事の提携先を募集しています！

スポチュニティでは、普段スポットライトを浴びる機会の少ない競技やチーム、アスリート、スタッフ・裏方、ファンへ光を当て、そこにあるストーリーや熱い想いを世の中に届けることをコンセプトとした『スポチュニティコラム』（https://media.spportunity.com/）を運営しております。

このスポチュニティコラムとの提携・協業媒体を募集しております。詳しくは、こちら（info@spportunity.co.jp）までお問い合わせください。

これまでの提携実績例）Yahoo!ニュース、NTTドコモⅾメニュー、SmartNews、スポーツブル、ほか

【会社・団体概要】

◆栃木日光アイスホッケー100年の証 実行委員会

所在地：〒320-0806 栃木県宇都宮市中央1-7-3（荻税務会計事務所内）

設立日：2026年3月

ホームページ：https://www.nikko-icehockey100th.jp/

※本クラウドファンディングのお問い合わせ先：100years-proof@tochigi-dc.co.jp

◆スポチュニティ株式会社

所在地： 東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階

設立 ：2016年3月

ホームページ： https://www.spportunity.com/

公式Facebook：https://www.facebook.com/spportunity/

公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/Spportunity_JP

公式Instagram：https://www.instagram.com/spportunity/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@SpportunityOfficial

概要：「Sports×Opportunity」を理念に、「若者がチャレンジできる機会を与える」「若者に夢を与えるスポーツ団体を応援する」「スポーツで地方を元気にする」ことを通して平等な機会・夢を育む環境づくりを目指す、スポーツに特化したクラウドファンディングを提供するベンチャー企業。創業メンバーはグロービス経営大学院で学んだ同級生で、メンバーの大半がMBA生という変わった組織です。