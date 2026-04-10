LandSkip、病院の受付業務をAIで効率化する音声対話型AI受付サイネージ「あんないAI」を提供開始

株式会社ランドスキップ

医療機関向けメディカルサイネージを提供する株式会社ランドスキップ（代表取締役：下村一樹、以下 LandSkip）は、医療機関における受付業務の効率化を目的としたAI受付案内サイネージ「あんないAI」の提供を開始しました。

院内専用のQ&Aデータに基づく正確な案内に加え、音声対話と画面表示による直感的な操作、フットボタンによる非接触操作、迅速な応対を実現し、医療現場でも安心して利用できる設計となっています。

患者からの問い合わせ対応をAIが担うことで、受付業務の負担軽減と患者満足度の向上を支援します。

【背景】

医療機関の受付では、「診療科の場所」「受付時間」「手続き方法」など、日常的に多くの問い合わせが発生しています。

これらの対応は受付業務の負担増加につながるとともに、混雑や待ち時間の要因の一つとなっています。また、近年は医療現場における人手不足への対応や業務効率化の観点から、受付業務のDX化が求められています。

【製品概要】

「あんないAI」は、デジタルサイネージ上に表示されたAIアバターに対して、音声で話しかけることで院内案内や各種問い合わせに対応するAI受付案内システムです。

利用者は質問を音声で入力するだけで、診療科の場所や受付時間などの情報を、音声と画面表示を通じて確認することができます。

あんないAI｜製品紹介PV（YouTube）

https://youtu.be/fwqSbrSxY6g

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fwqSbrSxY6g ]

【5つの特長】

【導入効果】

- 院内専用AIで誤案内を防止施設ごとの運用や院内導線に合わせた専用Q&Aデータを用いることで、正確な案内を実現します。- 音声対話と画面表示による情報提供音声による操作と視覚的な案内を組み合わせることで、直感的な利用を可能としています。- 完全オフライン環境で運用可能外部通信に依存しないスタンドアローン構成により、安定した運用とセキュリティを実現します。- ハルシネーションゼロ設計学習範囲外の回答や不適切な情報生成を制御することで、医療現場でも安心して運用できます。- 多言語・買い切り・レンタル対応柔軟な導入形態に対応し、施設の規模や運用に応じた導入が可能です。

「あんないAI」の導入により、以下の効果が期待されます。

【今後の展開】

- 受付における問い合わせ対応の削減- 医療スタッフの業務負担軽減- 患者の待ち時間に対するストレス軽減

一部、国立大学病院・地域中核病院での試験導入が進んでいます。今後は全国の病院・クリニックへの導入拡大を進めるとともに、さらなる機能拡張を行い、より幅広い利用ニーズへの対応を目指します。

「あんないAI」は、2026年4月17日～19日にパシフィコ横浜で開催される、国際医用画像総合展「ITEM2026」にて実機展示およびデモンストレーションを予定しております。会場では、音声による案内や画面表示の操作を実際にご体験いただけます。

※「あんないAI」商標登録出願中（2026/04 株式会社ランドスキップ）

【会社概要】

株式会社ランドスキップ

本社所在地：札幌市中央区北３条東５丁目 岩佐ビル3F

東京オフィス・ショールーム：東京都中央区京橋2丁目13-10 京橋MIDビル4F

代 表 者：代表取締役 下村一樹

設立年月：2015年6月1日（景観の日）

事業内容：デジタル窓、デジタル空間演出、デジタルサイネージ事業

Ｕ Ｒ Ｌ：https://landskip.co.jp/

お問い合わせ：hello@landskip.co.jp

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