株式会社MVibes

株式会社MVibes（本社：東京都渋谷区、代表取締役：吉嶋法生）は、出資するSPCを通じて東京都渋谷区東にて都市型ブティックホテルの開発用地（約26坪）を2026年１月末に取得しましたのでお知らせいたします。

本ホテルの開発計画については、世界の最先端のライフスタイル事業に精通し、日本国内で様々なホスピタリティ関連事業を展開するユニークなオペレーション・パートナーとともに協議を進めており、渋谷・恵比寿エリアの地域特性やカルチャーにもマッチした日本発信のライフスタイルホテルの提供を目指します。詳細が固まり次第、改めてお知らせさせていただきます。

本計画地は、渋谷・恵比寿エリア内でもJR「恵比寿」駅より徒歩6分且つJR「渋谷」駅からも徒歩圏内という高い交通利便性を有し、明治通りにも面した立地で、観光客を中心に非常に良好なアクセス環境を備えております。周辺にも多彩な飲食店や商業施設等が集積する界隈性の豊かなエリアに位置し、国内外の観光客や都市の遊び場を楽しむ多様な人々を惹きつける魅力的な場所です。

株式会社MVibesは、『21世紀の都市再興』『都市を最もExcitingな遊び場に』をテーマに、建築、デザイン/アート、音楽、エンタメ、珈琲、不動産企画・運営といったジャンル混合のパートナーとともに面白い建築や場を作り出していくプラットフォームです。東京や大阪の都心部の狭小敷地再生は重点テーマの一つであり、本プロジェクトのような企画・事業を拡大し、都市再生に貢献してまいります。