海外赴任の「不便」をこれ一台で解消。海外生活株式会社、日本のテレビ・動画・ラジオが即座に楽しめる『海外生活楽々パック』を約50%OFFで提供開始

海外生活株式会社

海外生活支援のパイオニアである海外生活株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：藤原佳道、以下「海外生活社」）は、海外在住者およびこれから渡航される方を対象に、日本のエンタメ環境と生活便利グッズを一つにまとめた特別パッケージ「海外生活楽々パック」の販売を開始いたしました。

本パッケージは、海外生活における課題である「日本国内限定コンテンツへのアクセス制限」を解消するとともに、言語や情報面での不安をサポートする実用的な製品を厳選したもの。通常価格39,380円のところ、赴任者応援価格として19,980円（税込）で提供いたします。

パッケージ内容：海外生活を支える6点セット

1. 日本VPN搭載 Android TVドングル

海外のテレビのHDMI端子に接続するだけで、日本国内限定の動画配信サービスを大画面で視聴可能にするデバイスです。



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Ll3K5gB1KPg ]

難しい設定は一切不要。テレビに挿すだけで即座に利用を開始できます。

日本の主要な動画プラットフォームを、現地の大画面でそのまま楽しめます。

日本との情報の時差をなくし、海外生活の孤独感やストレスを軽減します。

2. 日本動画・TV視聴 VPN（365日分）

海外からはアクセスが制限されている日本独自のWebサービスやテレビ配信を、1年間制限なく利用できるライセンスです。

ID一つで、テレビ、スマートフォン、PCなど複数のデバイスから同時に利用可能。

外出先でも自宅でも、日本国内と同じインターネット環境を再現します。

3. 日本のラジオが聴けるAI翻訳機

言葉の壁を越える翻訳機能に加え、無料で日本の地域IP制限ラジオ100局のラジオ放送をリアルタイムで楽しめる多機能デバイスです。

音声翻訳機能により、現地の日常生活や出張、緊急時のコミュニケーションをサポート。

日本のAM・FMラジオ（国内限定放送）の視聴に対応し、日本のニュースや娯楽を音声で楽しめます。

4. ドングル収納アクセサリーポーチ



TVドングルや接続ケーブル類をコンパクトにまとめて保管できる、専用の収納ポーチです。移動や引っ越しの多い海外生活での紛失を防ぎます。

5. 海外赴任・留学ノート



42年の支援実績から生まれた、渡航準備から帰国までのタスクを一括管理できる特製ノートです。

重要情報の整理や記録に役立ちます。

6. 赴任地都市別生活情報 小冊子

世界各都市の最新生活情報をまとめた信頼のガイドブックです。

現地の医療、安全情報など、赴任者が必要とする確かな知識を網羅しています。

価格および購入方法

特別パッケージ価格：19,980円（税込）

通常価格 39,380円から約50パーセントの大幅割引を実施。ごう日本のエンタメ環境と専門家による生活支援情報を、最も効率的に手に入れることができるパッケージです。

販売サイト：https://www.kaigaiseikatsu.co.jp/ichiba/

会社概要

海外生活株式会社（海外生活市場）



42年にわたり、海外赴任者用生活物資の提供、世界都市情報の提供、赴任コンサルティングを行っている専門企業です。

代表取締役社長：藤原 佳道

所在地：東京都新宿区下宮比町2丁目28-633

公式サイト：https://www.kaigaiseikatsu.co.jp/