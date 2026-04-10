魚眼レンズは “特殊” で終わらない ―― 銘匠光学 TTArtisan「11mm f/2.8 Fisheye シルバー」販売開始

株式会社焦点工房

株式会社焦点工房は、銘匠光学TTArtisanの交換レンズ「TTArtisan 11mm f/2.8 Fisheye シルバー」を、2026年4月10日(金)より販売開始いたします。

超広角レンズでは物足りない。

けれど、魚眼レンズはクセが強く、使いどころが難しそう。

そんな印象を持つ方も多いのではないでしょうか。

魚眼レンズならではの大胆な遠近感や、画面いっぱいに広がる圧倒的なパース表現は大きな魅力です。一方で、「特殊すぎて使う場面が限られそう」「面白いけれど実用性が不安」と感じ、購入をためらうケースも少なくありません。

今回発売する「TTArtisan 11mm f/2.8 Fisheye シルバー」は魚眼レンズならではの表現を、気軽に楽しめる1本です。対角線方向180°の超広視野角によるインパクトある描写に加え、RAW現像時に補正プロファイルを適用することで、広角レンズのような表現にも対応。魚眼ならではの個性と、作品づくりの幅を両立できるマニュアルフォーカスレンズです。

本製品は、ブラックカラーの既存モデルが多くのユーザーに支持されてきた人気レンズです。今回、その魅力をそのままに、シルバーカラーモデルが新たに加わりました。

シルバーのカメラボディと組み合わせた際の統一感も、本製品の大きな魅力です。写りの楽しさだけでなく、カメラとのコーディネートを楽しみたいユーザーにとっても、選ぶ理由のある1本となっています。

魚眼の迫力を、もっと自由に楽しめる

本製品は、フルサイズセンサーに対応した魚眼レンズです。対角線方向に180°という広大な視野角を活かし、被写体との距離感を大胆に誇張した、ダイナミックな写真表現を可能にします。一般的な広角レンズでは得られない、強い奥行き感やインパクトある構図を楽しめます。

一方で、本製品は魚眼特有の歪みを楽しむだけのレンズではありません。PhotoshopやLightroomでRAW現像時に補正プロファイルを適用することで、歪みを効果的に補正でき、広角レンズのような使い方にも対応します。

「魚眼は特殊すぎる」と感じていた方にも、表現の幅を広げる選択肢として活用いただけます。

高解像設計とF2.8の明るさで、風景から夜景まで幅広く対応

レンズ構成は7群11枚。EDレンズ1枚、高屈折レンズ4枚を採用し、収差を抑えながらシャープでクリアな描写を実現します。魚眼レンズらしい個性的な表現だけでなく、画質にも配慮した設計です。

開放F値はF2.8。十分な光量を確保しやすく、夕景や夜景、室内撮影など、低照度のシーンでも活躍します。さらに最短撮影距離は0.17mと短く、被写体にぐっと寄ったダイナミックな構図づくりも可能です。風景、建築、スナップ、室内撮影など、幅広いシーンで魚眼ならではの世界観を楽しめます。

人気モデルに加わった、新たなシルバーの選択肢

金属製鏡筒を採用した外装は、堅牢性と高品位な質感を両立。適度なトルク感を備えたピントリングにより、マニュアルフォーカスならではの繊細な操作にも対応します。絞りリングはクリックレス仕様で、滑らかで連続的な調整が可能です。シルバーカラーの外観は、クラシカルなカメラやシルバー系ボディと自然になじみ、機材全体の統一感を楽しみたいユーザーにもおすすめです。

こんなユーザーにおすすめ- 一般的な広角レンズでは物足りず、より大胆な表現を求める方- 魚眼レンズに興味はあるが、実用性も重視したい方- 風景、建築、スナップ、室内撮影で新しい画づくりを楽しみたい方- 夜景や夕景でも使いやすい、明るい魚眼レンズを探している方- シルバーのカメラボディに似合う交換レンズを探している方レンズ構成 / MTF図7群11枚（EDレンズ1枚、高屈折レンズ4枚）主な仕様- 対応マウント：ソニーE、ニコンZ、キヤノンRF、L（ライカ/パナソニック/シグマ）- 対応撮像画面サイズ：フルサイズ- 焦点距離 : 11mm- レンズ構成 : 7群11枚（EDレンズ1枚、高屈折レンズ4枚）- フォーカス：MF（マニュアルフォーカス）- 絞り：F2.8-F16- 絞り羽根：7枚- 最短撮影距離：0.17m- フィルター径：装着不可- サイズ（マウント部除く）：約Φ67×87mm※- 質量：約512g※- 付属品：前後キャップ

※マウントにより異なります。

サンプルフォト

more Samples >>(https://stkb.co.jp/info/?page_id=12739)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sM8-zgvKy8U ]

発売情報

発売日：2026年4月10日（金）

※メーカー希望小売価格：\ 57,000（税込）

※最新情報は下記リンク先、焦点工房オンラインストアの商品ページをご確認ください。

ご購入はこちら :https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001355

▼その他商品ページ

[ Amazon JP ]

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTVH852W?th=1

[ 楽天 ]

https://item.rakuten.co.jp/auc-stkb/x11mm-f28/

[ ヤフーショッピング ]

https://store.shopping.yahoo.co.jp/stkb/search.html?p=TT-11F28+S#CentSrchFilter1

About TTArtisan

TTArtisan（ティーティーアーティザン）は、深圳の光学メーカー銘匠光学より誕生した新しいレンズブランド。高性能なライカMマウントレンズをはじめ、ミラーレス用レンズの開発も行なっています。

株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

焦点工房オンラインストア(https://www.stkb.jp/)

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