クラークスジャパン株式会社

Clarks Originals「Desert Trek デザートトレック」にSS26 “Desert Ivy” モデルが登場

1972年に誕生した「Desert Trek（デザートトレック）」は、クラークスのアーカイブラインを代表する一足として、“旅と自由の象徴”を体現してきたモデルです。



センターシームを配した独自のデザインは、誕生以来、世界中のフリーシンカーやクリエイターに支持され続けてきました。

1970年代のアメリカ西海岸やヨーロッパのカルチャーシーンをはじめ、近年ではストリートやスケートシーン、日本の原宿カルチャーにおいても定番として定着。ファッションにおける“外し”として取り入れられるなど、時代やスタイルを越えて愛される存在です。

SS26シーズンでは、そんなDesert Trekに今季のテーマ「Desert Ivy（デザートアイビー）」のエッセンスを融合。

伝統的なアイビースタイルをベースに、異素材とカラーコントラストで構成されたGrey Combiが登場します。落ち着いたトーンの中にさりげない変化を加えたコンビネーションは、クラシックでありながら現代的。



“ユニフォームではなく個性を楽しむ”という今季のコンセプトを体現した一足に仕上がっています。

Desert Trek Grey Combi \25,300(https://www.clarks.co.jp/commodity/SCKS0472G/CL915BM017660/)Desert Trek

Colour：Grey Combi

Price：\25,300（税込）

・センターシームが象徴的なアッパーデザイン

・異素材を組み合わせたGrey Combi仕様で“Desert Ivy”を表現

・軽量で屈曲性に優れたクレープソール

・かかとにはアイコンである“Trek Man”の刻印入

・スーパーデコンストラクションによる柔らかく自然な履き心地

無駄な装飾を削ぎ落とし、素材と構造の美しさを際立たせた設計は、足を包み込むような快適さと軽やかな履き心地を実現。

クラフトマンシップと誠実なものづくりが感じられる、クラークスならではの一足です。



全国のクラークスオリジナルズストア(https://www.clarks.co.jp/contents/store-locator/)並びにオフィシャルオンラインストア(https://www.clarks.co.jp/)で発売中。

CLARKS

1825年に英国南西部にあるサマセット州ストリートにてC&J Clark Limitedとして創業。

それ以来、クラークスは革新的な靴づくりの先駆者であり続けてきました。強みであるイノベーションとクラフトマンシップという組み合わせに支えられ、クラークスの高度な製造技術、テクノロジー、最新の素材は世界中で知られるようになりました。2万2000点を超える靴のアーカイブには、デザートブーツ、 ワラビーなど、どのデザインも一目でクラークスとわかる特徴を持っています。クラークスは100以上の市場で小売、卸売、フランチャイズ、オンラインチャネルを展開するグローバル企業です。

Clarks Originals クラークスオリジナルズ

時代を超えて受け継がれる、アイコニックなスタイルとカルチャーの融合

クラークスのルーツに深く根ざしたクラフトマンシップを背景に、ブランドの歴史を彩るアイコニックモデルを中心に展開する「Clarks Originals」

アーカイブの名作シューズを現代的な視点で再解釈し、再構築したコレクションは、独自のデザイン性でファッションシーンに新たな息吹をもたらします。その唯一無二のスタイルは、音楽やストリートカルチャーとも強い結びつきを持ち、時代やジャンルを超えて多くのクリエイターたちに愛され続けています。

クラークス オリジナルズ ストアについて

90年代に創設されたサブブランド「クラークス オリジナルズ」を展開する店舗

創業当時からのブランドの思想である足を「包み」という考えが脈々と受け継がれているクラークスのアイコンモデル「ワラビー」、「デザートブーツ」、「デザートトレック」などを主軸に多くのコラボレーションを展開する店舗となっています。



お問い合わせ先

クラークス ジャパン 株式会社

03-6628-8417

Web Page : https://www.clarks.co.jp/

Facebook : https://ja-jp.facebook.com/ClarksShoes

X：https://x.com/Clarks_JP

Instagram (Clarks Originals) : https://www.instagram.com/clarksoriginals/?hl=ja