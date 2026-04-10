牛乳石鹸共進社株式会社（本社：大阪市城東区、代表取締役社長：宮崎悌二、以下牛乳石鹸）は、ユニクロイオンモール鶴見緑地店（大阪市鶴見区）とコラボレーションし、牛乳石鹸のロゴマークを活用したTシャツおよびトートバッグを制作しました。2026年4月17日（金）よりユニクロイオンモール鶴見緑地店にて限定で販売します。

本取り組みは、ユニクロの地域に根ざした店舗づくりの一環として、鶴見区に工場を構え、隣接する城東区に本社を置く牛乳石鹸に声がけいただいたことをきっかけに実現しました。地域のお客様に喜んでいただきたいという想いに双方が共感し、今回の地域協業が実現しました。



牛乳石鹸コラボ商品

今回販売するグッズは、牛乳石鹸の企業ロゴおよび代表商品「赤箱」のロゴを活用したデザインで、Tシャツ2種とトートバッグ2種の計4アイテムです。牛乳石鹸らしい親しみやすさとレトロな魅力を感じられるデザインとなっています。

また、ユニクロイオンモール鶴見緑地店のリニューアルオープンを記念し、4月17日（金）から3日間、店舗で5,000円以上お買い上げのお客様を対象に、大抽選会を実施します。この抽選会では、牛乳石鹸の商品詰め合わせなどが当たります。この機会に、より多くの地域の皆さまがユニクロイオンモール鶴見緑地店へお越しいただけることを期待しています。

実施概要

販売開始：2026年4月17日（金）

販売場所：ユニクロイオンモール鶴見緑地店

（大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 イオンモール鶴見緑地2F）

※他のユニクロ店舗、ECサイトでの販売はありません。

商 品：牛乳石鹸コラボ Tシャツ 2種（半袖、S・M・L・XLサイズ）… 1,990円（税込）

牛乳石鹸コラボ トートバッグ 大 … 2,490円（税込）

牛乳石鹸コラボ トートバッグ 小 … 1,990円（税込）

デザイン：牛乳石鹸の企業ロゴおよび代表商品「赤箱」のロゴを活用

※数に限りがございます。

リニューアルオープン大抽選会

開催期間：2026年4月17日（金）～4月19日（日）

牛乳石鹸商品詰め合わせ（イメージ）

抽選会の景品として、赤箱をはじめ、人気のビューティクリームや桶、入浴剤などをセットにした「牛乳石鹸の商品詰め合わせ」をご用意しています。

■牛乳石鹸共進社株式会社

1909年（明治42年）の創業以来、「美と清潔 そして健康づくりに役立つ」製品を提供してきました。企業理念の「ずっと変わらぬ やさしさを。」のもと、お客様の肌に、こころに、そして環境にもやさしい「ものづくり」に取り組んでいます。弊社は創業116年の会社になりますが、昔から受け継ぐ品質第一主義は守りつつ、時代の流れを取り入れることで、これからもお客様の求めに即応していきます。近年ではボディケア、フェイスケア、ヘアケアと幅広い製品開発によって時代のニーズを柔軟に取り入れ、赤箱・青箱をはじめとした「カウブランド」に加えて新ブランドを生み出しています。

https://www.cow-soap.co.jp/