



タカラトミーから「マイマリオ（MY MARIO）」のベビー商品展開スタート！

「マイマリオ ごきげんサウンド♪プレイマットジム」

「マイマリオ おふろで遊ぼう！しかけいっぱい どかんセット」など７種

2026年4月25日（土）新発売

株式会社タカラトミー（代表取締役社長：富山彰夫／所在地：東京都葛飾区）は、任天堂株式会社が展開するお子さま向けの商品シリーズである「マイマリオ（MY MARIO）」（※１）のベビー商品を2026年４月から展開します。

「マイマリオ ごきげんサウンド♪プレイマットジム」（希望小売価格：9,350円／税込）や、お風呂で遊べるトイ「マイマリオ おふろで遊ぼう！しかけいっぱい どかんセット」（希望小売価格：3,850円／税込）など全７種を、2026年4月25日(土)から任天堂直営オフィシャルストアNintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKAのほか、一部量販店の店舗にて発売開始します。

なお、「マイマリオ おふろで遊ぼう！しかけいっぱい どかんセット」などのお風呂トイ４種は「TOMY TOOMIES MY MARIO™」として、北米、南米、欧州、オーストラリア、ニュージーランドでは2026年3月から発売しています。





「マイマリオ ごきげんサウンド♪プレイマットジム」は、スーパーマリオのステージをモチーフにしたフォトジェニックなベビー用プレイマットジムです。スーパーキノコ・ファイアフラワー・スーパースターの3種類のぬいぐるみ小物付きで、ハテナブロックや、バーを触るとマリオのゲームの効果音が流れます。成長に合わせて“ねんね”や“おすわり” など様々な体勢で楽しむことができます。

「マイマリオ おふろで遊ぼう！しかけいっぱい どかんセット」は、お風呂でマリオのコースを自由に作って遊ぶことができるセットです。スーパースターはじょうろになっており、おふろのお湯を入れて遊べます。レンガブロックにお湯を入れるとスーパーキノコが飛び出します。最後はマリオがゴールポールと一緒に出てきて、マリオの世界をテーマに遊ぶことができます。

今回発売する新商品は、タカラトミーが初めて発売する「マイマリオ」シリーズの商品となります。これまで赤ちゃんに全力で向き合って生み出してきた商品の特長と、まわりの人まで笑顔にするようなアソビ心を詰め込み、日々の生活の中で親子一緒にお楽しみいただける商品をラインナップしました。今後も大人が思わず手に取りたくなるデザイン性と、お子様が安心して使える安全性を両立し、家族の時間を楽しく彩る商品を展開してまいります。

※1 マイマリオ（MY MARIO）とは

マリオのキャラクターをテーマにしたお子さま向けの商品シリーズです。詳細は任天堂ホームページのこちらをご覧ください。

www.nintendo.com/jp/my-mario/index.html

マイマリオシリーズ 商品ラインナップ

発売日：2026年4月25日（土）

取扱い場所：任天堂直営オフィシャルストアNintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKA、

一部量販店の店舗

著作権表記： © Nintendo

商品HP： x.gd/kyjpB

● 「マイマリオ ごきげんサウンド♪プレイマットジム」

希望小売価格：9,350円(税込)

対象年齢：0カ月以上

サイズ：約W74×H47×D75cm

使用電池：アルカリ単4乾電池×２本（電池は別売です）



ごきげんサウンド♪プレイマットジム

● 「マイマリオ おふろで遊ぼう！しかけいっぱい どかんセット」

希望小売価格：3,850円(税込)

対象年齢：2歳以上

サイズ：約W20×H44×D7cm（標準レイアウトのサイズ）



おふろで遊ぼう！しかけいっぱい どかんセット



＜その他展開商品＞

● 「マイマリオ あんよも おてても ２ＷＡＹラトル」

希望小売価格：1,650円(税込) 対象年齢：2カ月以上



あんよも おてても ２ＷＡＹラトル

● 「マイマリオ ふんわりミニメリー くるりんパラソル」

希望小売価格：2,530円(税込) 対象年齢：0カ月以上

● 「マイマリオ おふろで遊ぼう！かさねるシャワーパーティ」

希望小売価格：2,750円(税込) 対象年齢：2歳以上

● 「マイマリオ おふろで遊ぼう！わくわくみずでっぽう

マリオ＆クリボーセット／ファイアフラワー＆スーパーキノコセット」

希望小売価格：各1,540円(税込) 対象年齢：2歳以上