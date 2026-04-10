明日から本気を出せる！新生活を向上させるライフハックを募集！

Samsung Galaxy S26シリーズ発売記念 SNSキャンペーン

「新生活も秒でアップデート」 本日より第1弾スタート

～「Samsung Galaxy S26 Ultra」が当たる投稿キャンペーンも実施～

サムスン電子ジャパン株式会社は、パワフルなハードウェアと業界をリードするカメラ性能、そして直感的なGalaxy AI※1が日常をかつてないほど快適にしてくれる先回りするAIフォン「Samsung Galaxy S26シリーズ」を2026年3月12日（木）に発売いたしました。この最新シリーズの登場を記念し、多くの人々が新たな一歩を踏み出すこの季節に合わせ、本日2026年4月10日（金）より、 新生活も秒でアップデートするスマートフォンをコンセプトとしたSNSキャンペーン「新生活も秒でアップデート」を3弾にわたって展開いたします。





新しい環境での生活が始まるこの季節に、毎日をより自分らしく、快適にアップデートしたいという気持ちに寄り添い、Samsung Galaxyならではの、先進的なAI機能や圧倒的な大画面によるマルチタスク体験を通じて、新生活の第一歩を軽やかに後押しします。

※1 一部のGalaxy AI機能の使用には、Samsungアカウントへのログインが必要な場合があります。AI機能によって生成される出力の正確性、完全性、信頼性についての保証は致しかねます。Galaxy AI機能の使用可否や種類は、国や地域、OSやOne UIのバージョン、デバイス、モデル、キャリアによって異なる場合があります。

■キャンペーン概要

【第1弾】新生活ライフハック選手権

生活の質を秒で高める最強の「ライフハック」を募集します。Samsung Japan X公式アカウント（@SamsungJPN）から投稿される対象ポストに、指定ハッシュタグ 「#先回りするAIフォン」 をつけて、皆さまが考える「明日から使えるライフハック」を投稿して応募完了。最優秀賞者1名様に、新生活をかつてないほどアップデートしてくれる最新フラッグシップスマートフォン「Samsung Galaxy S26 Ultra」 をプレゼントいたします。





期間：2026年4月10日（金）10:00 ～ 4月19日（日）23:59

応募方法：Samsung Japan X公式アカウント（@SamsungJPN）から投稿される対象ポストに、指定ハッシュタグ 「#先回りするAIフォン」 をつけて皆様が考える「明日から使えるライフハック」を投稿

賞品：「Samsung Galaxy S26 Ultra」

※最優秀賞者1名

【第2弾】Galaxyで明日から本気出すマンガ大賞

「理想の新生活を送りたいけれどなかなか思うように行動できない・・・」という誰もが共感するような「明日から本気出す」をテーマにした漫画やエピソードを募集します。

Samsung Japan X公式（@SamsungJPN）から投稿される対象ポストに、指定ハッシュタグ 「#Galaxyで明日から本気出すマンガ大賞」 をつけて１コマ１ページからの漫画や、エピソードを引用リポストで投稿して応募完了。

漫画部門・エピソード部門の最優秀賞者各1名に 「Samsung Galaxy S26 Ultra」 をプレゼントいたします。また、投稿していただいた漫画やエピソードはSamsung Japan X公式アカウントにてリポスト・ご紹介してまいります。





期間：2026年4月22日（水）10:00 ～ 5月8日（金）23:59

応募方法：Samsung Japan X公式（@SamsungJPN）対象ポストより、指定ハッシュタグ 「#Galaxyで明日から本気出すマンガ大賞」 をつけて１コマ１ページからの漫画や、エピソードを引用リポストで投稿

賞品：Samsung Galaxy S26 Ultra

※漫画部門・エピソード部門の最優秀賞者各1名

【第3弾】Galaxyで自炊がんばる部

念願の一人暮らしが始まり、「自炊を頑張ろう」と意気込んだものの、現実に直面して挫折しそうになる、そのような新大学生や新社会人を対象に、Samsung Japan公式アカウントにて明日から自炊を頑張れるお役立ち情報を公開いたします。

「せっかく揃えた調理器具を眠らせたくない」「もっと効率よく、楽しく料理をしたい」という悩みを、Galaxy AIがスマートに解決し、「先回りするAIフォン」が、買い物の瞬間から、調理、完成まで、自炊を通じたライフスタイルのアップデートを提案します。

＜キャンペーンページ＞

最新の情報や注意事項の詳細は下記キャンペーンページをご確認ください。

https://www.samsung.com/jp/explore/event/samsung-social-campaign/

※キャンペーン内容は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

＜本キャンペーンに関する お問い合わせ＞

Samsungカスタマーサポートセンター

https://www.samsung.com/jp/support/contact/

■「Samsung Galaxy S26 Ultra」

「Samsung Galaxy S26 Ultra」は、パワフルなハードウェアと業界をリードするカメラ性能、そして直感的なGalaxy AIが日常をかつてないほど快適にしてくれる先回りするAIフォンです。また、Sペンが内蔵されており、充電やペアリングの必要なく、自然な動作でスムーズかつ直感的なペン操作を楽しめます。

「Samsung Galaxy S26 Ultra」は、約2億画素の広角カメラと、5倍光学ズームおよび光学相当10倍ズームに対応した約5,000万画素の望遠カメラを搭載。さらに、より小さいF値により暗所での撮影性能も向上しています。進化したナイトグラフィーにより、夜景も、鮮明かつ細部まで美しく撮影できます。また、これまで背面カメラに採用されていたAI ISPがフロントカメラにも拡張され、髪の毛や眉毛の一本一本まで細かく描写しながら自然な肌色を再現します。

また、Galaxy AIがさらに進化し、高性能なテキスト認識と先回りした提案により、日常の操作をよりシンプルにします。新機「Now Nudge」は、状況に応じた情報をAIが自動で表示してくれるため、アプリを何度も切り替える手間を減らすことが可能です。また、Bixby、Gemini、Perplexityなどのエージェント型AIにより、AIエコシステムもさらに拡張され、ユーザーの状況を深く理解し、よりスムーズで効率的なモバイル体験を実現します。





■製品詳細について

「Samsung Galaxy S26 Ultra」詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-s26-ultra/

●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltd.の商標または登録商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。