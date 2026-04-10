『シリコンフォトニクスとフォトニック集積回路』の技術、市場、有力企業分析、10年間の市場予測をまとめた最新版の調査レポートをIDTechExがリリースしました。
2026年4月10日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「シリコンフォトニクスとフォトニック集積回路 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2026年4月3日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社(東京都千代田区)での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「シリコンフォトニクスとフォトニック集積回路 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Silicon Photonics and Photonic Integrated Circuits 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 271
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/silicon-photonics-and-photonic-integrated-circuits/1151
本調査レポートでは、シリコンフォトニクスを含むフォトニック集積回路業界を解説しています。光源、変調器、導波路などの部品における主要技術の選択肢を徹底解説し、市場有力企業、サプライチェーン、先端材料(TFLN、BTOなど）を考察し、AI向け光トランシーバーなどの主要用途に焦点を当てながら、シリコンフォトニクスとフォトニック集積回路（PIC）市場の成長を予測しています。また、光量子コンピューターやCPOなどの先進技術についても解説しており、10年以内に市場が500億ドルを超える規模になると予測するなど、大きな機会があることを明らかにしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346485/images/bodyimage1】
「シリコンフォトニクスとフォトニック集積回路 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
● 全体概要
● 概論とキーコンセプト
● 技術的背景：シリコンフォトニクスとは？
● フォトニック集積回路のキーコンセプト
● 製造と材料
● 主要部品
● 変調器、レーザー、受動部品
● SOI（シリコン・オン・インシュレータ）、SiN（窒化ケイ素）、InP、TFLN、BTO、ポリマー、希土類金属の解説、ベンチマーク、主要企業
● サプライチェーン
● 用途
● マイクロLED光インターコネクト
● データセンター向け高性能トランシーバーのためのフォトニック集積回路
● 量子コンピューティング向けフォトニック集積回路
● 予測
● 企業概要
「シリコンフォトニクスとフォトニック集積回路 2026-2036年」は以下の情報を提供します
● PIC搭載高性能トランシーバー市場の有力企業分析
● CPO（コ・パッケージド・オプティクス）の概要とキーコンセプト
● 量子システム向けフォトニック集積回路の分析
● フォトニクス材料のベンチマークと比較（材料別産業の分析）、薄膜ニオブ酸リチウム（TFLN）やチタン酸バリウム（BTO）などの先端材料分析
● フォトニック集積回路の基礎知識とキーコンセプト、主要部品の詳細分析
● 変調器：マッハツェンダー変調器、マイクロリング変調器、電界吸収型変調器
● レーザー：CW（連続波）、EML（外部変調レーザー）、VCSEL（垂直共振器面発光レーザー）
● 導波路とその他の受動部品
● PIC製造・集積化技術の概要
● マイクロLED光インターコネクト：ビーチフロント密度課題の解決策
● サプライチェーン徹底分析：EDA（電子設計自動化）からOSAT（半導体後工程受託企業）まで
● 市場予測：
- フォトニック集積回路市場全体の10年間予測
- AI、データセンター、HPC（データ通信）向けPICトランシーバーの10年間出荷台数予測
- データ通信向けPICトランシーバー10年間の市場予測・コスト予測（Gbps当たり）
- AIアクセラレータの10年間出荷台数予測
- 量子PIC市場の10年間予測
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/silicon-photonics-and-photonic-integrated-circuits/1151
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「シリコンフォトニクスとフォトニック集積回路 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2026年4月3日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社(東京都千代田区)での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「シリコンフォトニクスとフォトニック集積回路 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Silicon Photonics and Photonic Integrated Circuits 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 271
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/silicon-photonics-and-photonic-integrated-circuits/1151
本調査レポートでは、シリコンフォトニクスを含むフォトニック集積回路業界を解説しています。光源、変調器、導波路などの部品における主要技術の選択肢を徹底解説し、市場有力企業、サプライチェーン、先端材料(TFLN、BTOなど）を考察し、AI向け光トランシーバーなどの主要用途に焦点を当てながら、シリコンフォトニクスとフォトニック集積回路（PIC）市場の成長を予測しています。また、光量子コンピューターやCPOなどの先進技術についても解説しており、10年以内に市場が500億ドルを超える規模になると予測するなど、大きな機会があることを明らかにしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346485/images/bodyimage1】
「シリコンフォトニクスとフォトニック集積回路 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
● 全体概要
● 概論とキーコンセプト
● 技術的背景：シリコンフォトニクスとは？
● フォトニック集積回路のキーコンセプト
● 製造と材料
● 主要部品
● 変調器、レーザー、受動部品
● SOI（シリコン・オン・インシュレータ）、SiN（窒化ケイ素）、InP、TFLN、BTO、ポリマー、希土類金属の解説、ベンチマーク、主要企業
● サプライチェーン
● 用途
● マイクロLED光インターコネクト
● データセンター向け高性能トランシーバーのためのフォトニック集積回路
● 量子コンピューティング向けフォトニック集積回路
● 予測
● 企業概要
「シリコンフォトニクスとフォトニック集積回路 2026-2036年」は以下の情報を提供します
● PIC搭載高性能トランシーバー市場の有力企業分析
● CPO（コ・パッケージド・オプティクス）の概要とキーコンセプト
● 量子システム向けフォトニック集積回路の分析
● フォトニクス材料のベンチマークと比較（材料別産業の分析）、薄膜ニオブ酸リチウム（TFLN）やチタン酸バリウム（BTO）などの先端材料分析
● フォトニック集積回路の基礎知識とキーコンセプト、主要部品の詳細分析
● 変調器：マッハツェンダー変調器、マイクロリング変調器、電界吸収型変調器
● レーザー：CW（連続波）、EML（外部変調レーザー）、VCSEL（垂直共振器面発光レーザー）
● 導波路とその他の受動部品
● PIC製造・集積化技術の概要
● マイクロLED光インターコネクト：ビーチフロント密度課題の解決策
● サプライチェーン徹底分析：EDA（電子設計自動化）からOSAT（半導体後工程受託企業）まで
● 市場予測：
- フォトニック集積回路市場全体の10年間予測
- AI、データセンター、HPC（データ通信）向けPICトランシーバーの10年間出荷台数予測
- データ通信向けPICトランシーバー10年間の市場予測・コスト予測（Gbps当たり）
- AIアクセラレータの10年間出荷台数予測
- 量子PIC市場の10年間予測
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/silicon-photonics-and-photonic-integrated-circuits/1151
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
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