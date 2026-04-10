Thunes、Circle Payments NetworkのManaged Paymentsに参加し、グローバルな決済相互運用性を推進

シンガポール、, 2026年4月8日 /PRNewswire/ -- 世界中の資金移動を支えるスマート・スーパーハイウェイであるThunesは本日、Circle Payments Network（CPN）のManaged Paymentsに参加したと発表しました。この取り組みは、従来の銀行業務、モバイルウォレット、およびデジタル資産のエコシステム間のギャップを埋め、グローバルな金融情勢全体で完全な相互運用性を達成するというThunesのミッションにおける重要なマイルストーンとなります。

この提携の一環として、Thunesは顧客に対してCPN Managed Paymentsへのアクセスを提供します。これにより、既存の法定通貨ベースのワークフロー内で業務を継続しながら、ステーブルコインを活用した決済機能を実現できるようになります。今回の提携は、基盤となる技術に関係なくあらゆる決済システムを完全に相互運用可能にし、情報と同じように資金を自由かつ即座に移動させるというThunesの構想を示すものです。

革新の歩み：2024年以来のThunesとCircleの提携

今回の協力関係は、ThunesとCircleがステーブルコインを活用した流動性のアーリーアダプターとして初めて提携した2024年に築かれた強固な基盤の上に構築されています。それ以来、両社はUSDCをThunesのDirect Global Networkに統合し、140カ国以上における流動性管理の方法を変革してきました。

ほぼリアルタイムの決済にUSDCを利用することで、Thunesは従来の銀行営業時間の制約や、現地の「ノストロ」口座に多額のプレファンディングを預け入れる必要性を解消することに成功しました。これは、銀行、ギグエコノミー・プラットフォーム、送金業者などのThunes会員にとって、以下のメリットをもたらしました。

・24時間365日のプレファンディング：銀行の営業時間に関係なく、24時間体制の流動性管理とリアルタイムの資金調達を実現します。

・資本効率：これまでは休眠口座に滞留していた数百万ドルの運転資金を解放します。

・他の追随を許さないリーチ：120億のモバイルウォレット、ステーブルコインウォレット、および銀行口座を、ブロックチェーン・レールのスピードと透明性にシームレスに接続します。

ThunesのデピュティCEOであるChloé Mayenobe氏は、次のように述べています。「CPN Managed Paymentsへの参加は、世界の決済システムを真に相互運用可能なものにするという当社の取り組みにおける、自然な次のステップです。当社の目標は常に、資金移動から国境をなくすことでした。Circleとの長年にわたる協力を深めることで、欧州の伝統的な銀行口座、アフリカのモバイルウォレット、あるいはアジアのデジタル資産など、顧客がどの手段を利用しても、迅速で安全かつ目に見えないほどスムーズな体験ができるようにしています。当社はこれらの領域をつなぐ架け橋を築き、グローバル経済の未来を支えていきます。」

Circleの最高製品・技術責任者であるNikhil Chandhok氏は、次のように述べています。「Thunesは、グローバルな決済接続性と運用規模に関する深い専門知識をもたらしてくれます。多様な決済エコシステムを運用してきた彼らの経験は、当社がCircle Payments Networkの開発を継続し、世界中の金融機関にステーブルコイン決済へのアクセスを拡大していく上で、貴重な知見となります。」

Thunesについて：

Thunesは、世界の資金移動を支えるスマート・スーパーハイウェイです。Thunes独自のDirect Global Networkにより、会員は140を超える国・地域、90を超える通貨でリアルタイム決済を行うことができます。Thunesのネットワークは、世界中の120億を超えるモバイルウォレット、ステーブルコインウォレット、銀行口座に直接接続しているほか、GCash、M-Pesa、Airtel、MTN、Orange、JazzCash、Easypaisa、AliPay、WeChat Pay HKなど、220を超える異なる決済手段を通じて150億枚のカードにも接続しています。ThunesのDirect Global Networkは、世界規模のリーチ、自社開発のSmartX Treasury System、およびFortress Compliance Platformによって差別化を図っており、ネットワークのメンバーは、グローバルなリアルタイム決済において比類なきスピード、制御、可視性、保護、およびコスト効率を享受できます。ThunesのDirect Global Networkの会員には、UberやDeliverooのようなギグエコノミー大手、GrabやWeChatのようなスーパーアプリ、MTO、フィンテック、PSP、銀行などが含まれます。シンガポールに本社を置くThunesは、アトランタ、バルセロナ、北京、ドバイ、香港、ヨハネスブルグ、ロンドン、マニラ、ナイロビ、パリ、リヤド、サンフランシスコ、および上海の14拠点にオフィスを構えています。詳細については、以下をご覧ください。https://www.thunes.com/

Circle Internet Group（Circle）について

Circleは、世界有数のインターネット金融プラットフォーム企業であり、プログラム可能なブロックチェーン・インフラ、デジタル資産、および決済アプリケーションを通じて、よりオープンでグローバルな経済の基盤を構築しています。

Circleのプラットフォームには、USDCを軸とする世界最大のステーブルコイン・ネットワーク、グローバルな資金移動のためのCircle Payments Network、およびインターネットの経済OSとなるよう設計されたエンタープライズ・グレードのブロックチェーンであるArcが含まれます。企業、金融機関、および開発者はCircleを利用して、信頼性の高い、インターネット規模の金融イノベーションを実現しています。詳しくはcircle.comをご覧ください

（日本語リリース：クライアント提供）

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