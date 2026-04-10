【4月23日（木）｜オンライン開催】 ベトナムオフショア×AI駆動開発｜日・越・AIの最適な役割分担
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株式会社アイディーエス（本社：東京都港区、代表取締役：中野 貴志、以下アイディーエス）は、2026年4月23日(木)に、オフショア開発における日・越・AIの三者分業モデルについてのオンラインセミナー「ベトナムオフショア×AI駆動開発｜日・越・AIの最適な役割分担」を開催いたします。
セミナー詳細・お申込みはこちら
https://sma-labo.jp/notice/seminar-20260423/
※参加者1名につき1回のご登録となります。
日本のIT開発現場は今、リソース不足や重い保守負担といった「構造的限界」に直面しています。
本セミナーでは、従来のオフショアや単純なAI導入では解決できなかった属人化の課題を打破する、2026年型の『日・越・AIの三者分業モデル』を解説します。
AIによって開発の背景や判断を構造化して「既存保守」の領域を再定義し、日本側は「創造と意思決定」に、ベトナムとAIは「構築と安定化」に集中する新しい開発体制をご提案します。
さらに後半では、この分業体制を持続可能なものにし、組織に知識が蓄積し続ける当社のラボ型開発サービス「スマラボ」の活用法や導入ステップをご紹介。
単なるコスト削減にとどまらず、今後の開発力を維持・向上させ続けるための実践的なアプローチをお伝えします。
初めて検討される方も、過去に失敗して再検討を考えている方も、ぜひご参加ください。
▼このような方におすすめ
既存保守に追われ、新規開発が進まない開発責任者の方
過去のオフショア開発で、「品質のばらつき」や「管理負荷の増大」に挫折した方
DXやAIを導入したものの、「やることが増えただけ」で現場の負荷軽減を実感できていない経営層・推進担当者の方
▼プログラム概要
日本のIT業界の現状
なぜ従来のオフショアでは解決できなかったのか
従来の開発がAIによりどのように変わるのか
既存保守が抱えている課題
なぜベトナムなのか
AI時代に最適な契約形態
それでも失敗する企業の共通点
2026年型 日×越×AI の役割分担
▼開催スケジュール
2026年4月23日(木) 12：15～12：45
▼開催概要
主題 ：ベトナムオフショア×AI駆動開発｜日・越・AIの最適な役割分担
参加費用：無料
参加方法：ウェビナー（Zoom）
※ご視聴環境をご用意ください。
※当日のURLはお申込みいただいたメールアドレスに開催前日を目安にお送りいたします。
▼スピーカー
内田 理子（スマラボ事業部）
▼お申込み
下記URLよりお申し込みください
（https://sma-labo.jp/notice/seminar-20260423/）
※参加者1名につき1回のご登録となります。
配信元企業：株式会社アイディーエス
株式会社アイディーエス（本社：東京都港区、代表取締役：中野 貴志、以下アイディーエス）は、2026年4月23日(木)に、オフショア開発における日・越・AIの三者分業モデルについてのオンラインセミナー「ベトナムオフショア×AI駆動開発｜日・越・AIの最適な役割分担」を開催いたします。
セミナー詳細・お申込みはこちら
https://sma-labo.jp/notice/seminar-20260423/
※参加者1名につき1回のご登録となります。
日本のIT開発現場は今、リソース不足や重い保守負担といった「構造的限界」に直面しています。
本セミナーでは、従来のオフショアや単純なAI導入では解決できなかった属人化の課題を打破する、2026年型の『日・越・AIの三者分業モデル』を解説します。
AIによって開発の背景や判断を構造化して「既存保守」の領域を再定義し、日本側は「創造と意思決定」に、ベトナムとAIは「構築と安定化」に集中する新しい開発体制をご提案します。
さらに後半では、この分業体制を持続可能なものにし、組織に知識が蓄積し続ける当社のラボ型開発サービス「スマラボ」の活用法や導入ステップをご紹介。
単なるコスト削減にとどまらず、今後の開発力を維持・向上させ続けるための実践的なアプローチをお伝えします。
初めて検討される方も、過去に失敗して再検討を考えている方も、ぜひご参加ください。
▼このような方におすすめ
既存保守に追われ、新規開発が進まない開発責任者の方
過去のオフショア開発で、「品質のばらつき」や「管理負荷の増大」に挫折した方
DXやAIを導入したものの、「やることが増えただけ」で現場の負荷軽減を実感できていない経営層・推進担当者の方
▼プログラム概要
日本のIT業界の現状
なぜ従来のオフショアでは解決できなかったのか
従来の開発がAIによりどのように変わるのか
既存保守が抱えている課題
なぜベトナムなのか
AI時代に最適な契約形態
それでも失敗する企業の共通点
2026年型 日×越×AI の役割分担
▼開催スケジュール
2026年4月23日(木) 12：15～12：45
▼開催概要
主題 ：ベトナムオフショア×AI駆動開発｜日・越・AIの最適な役割分担
参加費用：無料
参加方法：ウェビナー（Zoom）
※ご視聴環境をご用意ください。
※当日のURLはお申込みいただいたメールアドレスに開催前日を目安にお送りいたします。
▼スピーカー
内田 理子（スマラボ事業部）
▼お申込み
下記URLよりお申し込みください
（https://sma-labo.jp/notice/seminar-20260423/）
※参加者1名につき1回のご登録となります。
配信元企業：株式会社アイディーエス
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