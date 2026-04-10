【4月22日｜オンライン開催】 2026年最新版｜AWSコスト削減“４つ”の実践策
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アマゾンウェブサービス（以下：AWS）のアドバンストティア サービスパートナーであるサニークラウド（運営会社：株式会社アイディーエス、本社：東京都港区、代表取締役：中野 貴志、以下アイディーエス）は、2026年4月22日に、オンラインセミナー「2026年最新版｜AWSコスト削減“４つ”の実践策」を開催いたします。
セミナー詳細・お申込みはこちら
https://www.sunnycloud.jp/seminar/seminar-260422/
※参加者1名につき1回のご登録となります。
AWSは「使い方次第」でコストを最適化できます。
しかし実際には、日々の運用や開発業務に追われ、コストの見直しまで手が回らない企業も少なくありません。
本セミナーでは、自社で実践できるAWSコスト削減の方法を、
基本編（すぐに着手できる施策）
実践・応用編（より効果を高める施策）
の2つのレベルに分けて解説します。
「まず何を確認すべきか」
「どこに無駄が潜んでいるのか」
「どう運用に組み込むべきか」
といった観点から、分かりやすく整理します。
AWSは「やり方次第」で、もっとシンプルに、もっと効率的に運用できます。
まずは“今の使い方”を見直すことから始めてみませんか？
▼このような方におすすめ
AWSコスト最適化をしたいが、どこから手を付ければよいか分からない
請求は見ているが、具体的な改善ポイントが判断できない
施策を試しても、その場限りで運用に組み込めていない
▼プログラム概要
まず確認すべき“無駄コスト”の見つけ方（基本編）
すぐ着手できる改善策の考え方と進め方（基本編）
効果を高める運用・設計の工夫（応用編）
継続的に最適化を回すためのポイント（応用編）
▼開催スケジュール
4月22日（水） 12：15～12：45（30分）
▼開催概要
主題 ：2026年最新版｜AWSコスト削減“４つ”の実践策
参加費用：無料
参加方法：ウェビナー（Zoom）
※ご視聴環境をご用意ください。
※当日のURLはお申込みいただいたメールアドレスに開催前日を目安にお送りいたします。
▼スピーカー
磯野 大治郎（事業推進部）
▼お申込み
下記URLよりお申し込みください
（https://www.sunnycloud.jp/seminar/seminar-260422/）
※参加者1名につき1回のご登録となります。
～当日のご参加が難しい方へ～
セミナーの要点をまとめた資料版、または15分の個別相談もご用意しています。
要点資料請求フォーム：https://forms.gle/QwFwzJzJPGjefXSC7
15分個別相談会フォーム：https://forms.gle/1jBRywWrNNYBDqLg6
配信元企業：株式会社アイディーエス
アマゾンウェブサービス（以下：AWS）のアドバンストティア サービスパートナーであるサニークラウド（運営会社：株式会社アイディーエス、本社：東京都港区、代表取締役：中野 貴志、以下アイディーエス）は、2026年4月22日に、オンラインセミナー「2026年最新版｜AWSコスト削減“４つ”の実践策」を開催いたします。
セミナー詳細・お申込みはこちら
https://www.sunnycloud.jp/seminar/seminar-260422/
※参加者1名につき1回のご登録となります。
AWSは「使い方次第」でコストを最適化できます。
しかし実際には、日々の運用や開発業務に追われ、コストの見直しまで手が回らない企業も少なくありません。
本セミナーでは、自社で実践できるAWSコスト削減の方法を、
基本編（すぐに着手できる施策）
実践・応用編（より効果を高める施策）
の2つのレベルに分けて解説します。
「まず何を確認すべきか」
「どこに無駄が潜んでいるのか」
「どう運用に組み込むべきか」
といった観点から、分かりやすく整理します。
AWSは「やり方次第」で、もっとシンプルに、もっと効率的に運用できます。
まずは“今の使い方”を見直すことから始めてみませんか？
▼このような方におすすめ
AWSコスト最適化をしたいが、どこから手を付ければよいか分からない
請求は見ているが、具体的な改善ポイントが判断できない
施策を試しても、その場限りで運用に組み込めていない
▼プログラム概要
まず確認すべき“無駄コスト”の見つけ方（基本編）
すぐ着手できる改善策の考え方と進め方（基本編）
効果を高める運用・設計の工夫（応用編）
継続的に最適化を回すためのポイント（応用編）
▼開催スケジュール
4月22日（水） 12：15～12：45（30分）
▼開催概要
主題 ：2026年最新版｜AWSコスト削減“４つ”の実践策
参加費用：無料
参加方法：ウェビナー（Zoom）
※ご視聴環境をご用意ください。
※当日のURLはお申込みいただいたメールアドレスに開催前日を目安にお送りいたします。
▼スピーカー
磯野 大治郎（事業推進部）
▼お申込み
下記URLよりお申し込みください
（https://www.sunnycloud.jp/seminar/seminar-260422/）
※参加者1名につき1回のご登録となります。
セミナーの要点をまとめた資料版、または15分の個別相談もご用意しています。
要点資料請求フォーム：https://forms.gle/QwFwzJzJPGjefXSC7
15分個別相談会フォーム：https://forms.gle/1jBRywWrNNYBDqLg6
配信元企業：株式会社アイディーエス
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