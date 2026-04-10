Abilitie、TED、およびセント・エドワーズ大学が12週間のミニMBA（12-Week mini-MBA）を開始

受講料4,500ドルのパートタイムプログラム。エグゼクティブレベルの教授陣によるライブ授業と、対面でのグローバルなつながりを提供

オースティン（テキサス州）, 2026年4月9日 /PRNewswire/ -- Abilitie、TED、およびセント・エドワーズ大学は本日、グローバルな12週間のミニMBA（12-Week mini-MBA）を提供するための新たな提携を発表しました。このパートタイムプログラムはバーチャル形式で実施され、最終週末には世界的なビジネスハブでの対面研修で締めくくられます。AI時代の社会人がキャリアを中断することなく、実践的なビジネススキルを習得できるよう設計されています。

もともと2019年に招待制MBA（Invited MBA）として導入されたこのプログラムは、厳選されたTEDコンテンツ、没入型ビジネスシミュレーション、教授陣主導のライブディスカッション、およびグローバルなコホート体験を組み合わせています。参加者はセント・エドワーズ大学から専門教育修了証を授与されます。

TED@WorkのシニアディレクターであるDarby Coleman氏は、「12-Week MBAは、TEDの強力なアイデアを現実のビジネス課題の流れに取り入れ、リーダーが思考や問題解決の方法を広げ、チームに貢献できるよう支援します」と述べています。

世界的に見て、マネージャーの80%以上は上級ビジネス学位を保有していません。この広範な不足は、グローバル市場においてリーダーシップパイプラインの構築に努める組織にとって課題となっています。12-Week MBAのような短期MBA体験は、リーダーに不可欠なビジネスセンスと人材管理スキルを身につけさせるために、ますます活用されています。

「明日のリーダーに必要なのは単なる知識ではありません。ビジネス上の判断を実践することです」とAbilitieのCEOであるBjorn Billhardt氏は述べています。「12-Week MBAのライブかつインタラクティブな特性は、プロフェッショナルが財務リテラシー、戦略的思考、およびリーダーシップ能力を構築するのに役立ちます。」

参加者は週3日開催されるライブオンラインセッションで学び、実際のリーダーシップの課題をモデルとしたチームベースのビジネスシミュレーションに取り組みます。カリキュラムは、参加者がビジネスファイナンスを理解し、戦略的に考え、リソースを管理し、複雑で変化の激しいビジネス環境において適切な意思決定を行えるよう設計されています。

セント・エドワーズ大学の教務担当副学長であるMarianne Ward-Peradoza氏は、次のように述べています。「セント・エドワーズ大学は学術的な卓越性を追求しており、この刺激的なパートナーシップに参加できることを誇りに思います。現代のプロフェッショナルがスキルアップのために柔軟でインパクトのある機会を必要としていることを私たちは認識しており、このプログラムは彼らが競争力を維持できるよう支援する道筋をどのように作り上げているかを例証するものです。」

プログラムの双方向性を維持するため、クラスの定員は1セクションにつき40名、1コホートにつき200名に制限されています。プログラムはベルリンとドバイでの対面形式の週末ライブセッションで終了します。宿泊費と食費は受講料に含まれています。2026年秋のコホートの募集が開始されており、受講料は4,500ドルで、奨学金制度も用意されています。入学希望者は12weekmba.comで詳細を確認できます。このプログラムは、従業員のスキルアップを図りたい企業向けに、クローズドコホートの設定でも提供されています。

12-Week MBAについて

12-Week MBAは、TED、Abilitie、セント・エドワーズ大学の提携によるプログラムです。TEDは、「アイデアがすべてを変える」というシンプルな信念のもとに設立された非営利団体です。強力なアイデアは、強力に提示されることで、私たちに何かを感じさせ、考え方を変え、行動を起こさせることができます。Abilitieは、プロフェッショナルが重要なビジネススキルを身につけるのを支援するグローバルなリーダーシップ開発企業です。セント・エドワーズ大学のBill Munday School of Businessは、AACSB認証を受けたトップランクの大学院です。

メディア連絡先

Becca Flores、TED@Workマーケティングディレクター、rebecca.flores@ted.com、(212) 346-9333

Gina Curran、Abilitieディレクター、gina.curran@abilitie.com、512-731-2166

（日本語リリース：クライアント提供）

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