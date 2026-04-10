春のずんだフェア-着物で味わう、浅草の春- を4月11日に開催 ～フェア限定メニューも登場｜『ずんだ専門店ずんだらぼ』×『ちいきと』～
株式会社インターン（本社：東京都中央区、代表取締役：半澤洋）は、浅草のポップアップ型アンテナショップ『ちいきと』に協力し、2026年4月11日(土)に”春のずんだフェア-着物で味わう、浅草の春-”を開催します。当日は、シェイクやラテの定番商品に加え、フェア限定メニューの「ずんだを味わうプリン」や「ずんだもち」も登場。ちいきとスタッフは春らしい着物でお出迎えし、春を感じるひと時を演出します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346526/images/bodyimage1】
浅草で、着物×ずんだ！「春のずんだフェア」の概要
当日は、「ちいきと」店内のサイネージに桜の映像を流し、スタッフは春らしい着物姿でお出迎えすることで、浅草の「春」を感じ取ることができます。
また、通常お楽しみいただける ずんだメニューのほかに、「ずんだを味わうプリン」「ずんだもち」もフェア限定で提供します。
■「春のずんだフェア -着物で味わう、浅草の春- 」概要
・主催：ちいきと
・協力：ずんだ専門店 ずんだらぼ（株式会社インターン）
・開催日時：2026年4月11日（土）10:00～16:00
・内容：
＜ずんだメニューの提供＞
ずんだを味わうシェイク（800円）
ずんだを味わうラテ（700円）
ずんだを味わうプリン（650円）
ずんだもち（900円）
※各商品は売り切れ次第終了
・住所：『ちいきと』東京都台東区浅草1丁目11番1号 THE ASAKUSA RESIDENCE 104
※アクセス：つくばエクスプレス「浅草駅」出口Aから徒歩1分
東京メトロ銀座線「田原町駅」徒歩4分、「浅草駅」徒歩6分
都営浅草線「浅草駅」徒歩7分
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346526/images/bodyimage2】
『ずんだ専門店 ずんだらぼ』について
「郷土料理のリブランディング」を目的に、2021年3月に仙台出身のオーナー半澤洋が立ち上げ。ずんだの原料である枝豆は栄養価が高く健康食なので「色々な方に食べて頂きたい」「日本中、そして世界に広めたい」という想いがあり、素材の味を活かしたずんだメニューを提供しています。メニューは、パティシエ・フレンチシェフ・管理栄養士・看護師・薬剤師という異色のメンバーで構成された『ずんだ小町』が監修し、美味しさと健康の両面を追求した自慢の一品です。
現在は、飲食事業者様向けに看板メニュー『ずんだを味わうシェイク』などのメニュー提供を展開しています。
『ちいきと』様では、2025年6月からご導入いただいており、地域の魅力を一緒に発信していくパートナー店舗です。
[公式HP] https://zunda-labo.com/
[公式Instagram] https://instagram.com/zunda.labo
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346526/images/bodyimage3】
『ちいきと』について
2024年10月1日に浅草にオープンした”地域の暮らしと気軽にふれあえる”ポップアップ型アンテナショップ＆カフェです。「地域の暮らしと気軽に触れあえて地域の暮らしの魅力に気付く」をコンセプトにさまざまな地域の特産品販売や地域の食材を使った身体にやさしい食事をご提供いたします。
所在地：東京都台東区浅草1丁目11番1号 THE ASAKUSA RESIDENCE 104
営業時間：水木日 10:00～18:00 (l.o.17:30）
金土 10:00～22:00 (l.o.21:30)
定休日：月・火曜日（祝日の場合は営業）
電話番号：03-5830-3233
公式Instagram：https://www.instagram.com/chiikito.official/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346526/images/bodyimage4】
当社の理念
株式会社インターンの経営理念は「100年先の子ども達に誇れる社会を実現する」です。
未来の子ども達に胸を張って受け継いでいける社会の実現を目指し、有志を中心としたプロジェクトチームを組んでいます。人材紹介のほか、東北を中心に地域共創などのグロースに携わっています。各々の自己実現やキャリア形成の一助となり、誰もが目指し誇れる社会の実現に貢献する所存です。
＜会社概要＞
商号：株式会社インターン ( https://www.intern-inc.jp )
代表者：代表取締役 半澤洋
所在地：〒103 - 0005 東京都中央区日本橋久松町13 - 5
設立：2016年8月
経営理念：100年先の子ども達に誇れる社会を実現する
事業内容：人材紹介（キャリアスタンドアップ）、地域共創（ふるさとグルメてらす、ずんだ専門店 ずんだらぼ）、イベント企画・運営
配信元企業：株式会社インターン
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346526/images/bodyimage1】
浅草で、着物×ずんだ！「春のずんだフェア」の概要
当日は、「ちいきと」店内のサイネージに桜の映像を流し、スタッフは春らしい着物姿でお出迎えすることで、浅草の「春」を感じ取ることができます。
また、通常お楽しみいただける ずんだメニューのほかに、「ずんだを味わうプリン」「ずんだもち」もフェア限定で提供します。
■「春のずんだフェア -着物で味わう、浅草の春- 」概要
・主催：ちいきと
・協力：ずんだ専門店 ずんだらぼ（株式会社インターン）
・開催日時：2026年4月11日（土）10:00～16:00
・内容：
＜ずんだメニューの提供＞
ずんだを味わうシェイク（800円）
ずんだを味わうラテ（700円）
ずんだを味わうプリン（650円）
ずんだもち（900円）
※各商品は売り切れ次第終了
・住所：『ちいきと』東京都台東区浅草1丁目11番1号 THE ASAKUSA RESIDENCE 104
※アクセス：つくばエクスプレス「浅草駅」出口Aから徒歩1分
東京メトロ銀座線「田原町駅」徒歩4分、「浅草駅」徒歩6分
都営浅草線「浅草駅」徒歩7分
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『ずんだ専門店 ずんだらぼ』について
「郷土料理のリブランディング」を目的に、2021年3月に仙台出身のオーナー半澤洋が立ち上げ。ずんだの原料である枝豆は栄養価が高く健康食なので「色々な方に食べて頂きたい」「日本中、そして世界に広めたい」という想いがあり、素材の味を活かしたずんだメニューを提供しています。メニューは、パティシエ・フレンチシェフ・管理栄養士・看護師・薬剤師という異色のメンバーで構成された『ずんだ小町』が監修し、美味しさと健康の両面を追求した自慢の一品です。
現在は、飲食事業者様向けに看板メニュー『ずんだを味わうシェイク』などのメニュー提供を展開しています。
『ちいきと』様では、2025年6月からご導入いただいており、地域の魅力を一緒に発信していくパートナー店舗です。
[公式HP] https://zunda-labo.com/
[公式Instagram] https://instagram.com/zunda.labo
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『ちいきと』について
2024年10月1日に浅草にオープンした”地域の暮らしと気軽にふれあえる”ポップアップ型アンテナショップ＆カフェです。「地域の暮らしと気軽に触れあえて地域の暮らしの魅力に気付く」をコンセプトにさまざまな地域の特産品販売や地域の食材を使った身体にやさしい食事をご提供いたします。
所在地：東京都台東区浅草1丁目11番1号 THE ASAKUSA RESIDENCE 104
営業時間：水木日 10:00～18:00 (l.o.17:30）
金土 10:00～22:00 (l.o.21:30)
定休日：月・火曜日（祝日の場合は営業）
電話番号：03-5830-3233
公式Instagram：https://www.instagram.com/chiikito.official/
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当社の理念
株式会社インターンの経営理念は「100年先の子ども達に誇れる社会を実現する」です。
未来の子ども達に胸を張って受け継いでいける社会の実現を目指し、有志を中心としたプロジェクトチームを組んでいます。人材紹介のほか、東北を中心に地域共創などのグロースに携わっています。各々の自己実現やキャリア形成の一助となり、誰もが目指し誇れる社会の実現に貢献する所存です。
＜会社概要＞
商号：株式会社インターン ( https://www.intern-inc.jp )
代表者：代表取締役 半澤洋
所在地：〒103 - 0005 東京都中央区日本橋久松町13 - 5
設立：2016年8月
経営理念：100年先の子ども達に誇れる社会を実現する
事業内容：人材紹介（キャリアスタンドアップ）、地域共創（ふるさとグルメてらす、ずんだ専門店 ずんだらぼ）、イベント企画・運営
配信元企業：株式会社インターン
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