春のずんだフェア-着物で味わう、浅草の春- を4月11日に開催 ～フェア限定メニューも登場｜『ずんだ専門店ずんだらぼ』×『ちいきと』～

春のずんだフェア-着物で味わう、浅草の春- を4月11日に開催 ～フェア限定メニューも登場｜『ずんだ専門店ずんだらぼ』×『ちいきと』～