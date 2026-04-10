Sobagni （ソバニ）が、母の日特設ブログを公開 60代・70代のお母さんに贈る実用的プレゼントをご紹介
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346558/images/bodyimage1】
Sobagni （ソバニ）が、母の日特設ブログを公開
60代・70代のお母さんに贈る実用的プレゼントをご紹介
自動車内装合成皮革表皮材でグローバルでのシェアはトップクラスを誇る、共和レザー株式会社（本社：静岡県浜松市、取締役社長執行役員：花井幹雄）が展開するエシカル合皮ブランド Sobagni（ソバニ）はこの度、60代・70代のお母さんに贈りたいギフトをご紹介する、母の日特設ブログを公開しました。ソバニで実際にお母さん世代に選ばれている、軽くて扱いやすい実用的なバッグ・小物を3点ご紹介しています。
・TO-TOI INOCHI：毎日がんばるお母さんへ、ふと笑顔になれるやさしいイラストトート。
https://sobagni.jp/collaboration/ai-fujishima/k5213mtt/
・カードケース：お財布やカード入れとして使いやすい「がま口カードケース」。
https://sobagni.jp/chakara/gamaguchicardcase/
・ペンホルダー・メガネホルダー：ペンやメガネをさっと掛けられる気の利いたメガネホルダー。
https://sobagni.jp/goods-stationary/k4066pnhkkb/
いずれも10,000円以下で、日常の中で使いやすいアイテムです。プレゼントに添えたいメッセージカードもご提案していますので是非ご覧ください。
今年の母の日は、流行に左右されない、安心して長く使えるバッグや小物を選び、感謝の気持ちを形にしてみてはいかがでしょうか。
https://sobagni.jp/ethical-blog/mothersday26/
Sobagni（ソバニ）は、自動車用内装合成表皮材で国内トップ、世界でもトップクラスのシェアを占める合成皮革メーカー共和レザー株式会社（浜松市中央区）から立ち上がったブランドです。高い耐久性を持つ合皮製品の販売を通じ、「物を長く使い続けることこそエシカルである」というメッセージを伝えています。シンプルで洗練されたデザインと、使いやすさを重視した機能性が特徴です。ギフトにも最適なアイテムを揃え、ラッピングサービスやカスタムオーダーにも対応しています。Sobagni公式サイトで購入でき、季節ごとの特集やキャンペーンも充実しています。
Sobagniは、1935年（昭和10年）8月1日に創立した共和レザー株式会社から立ち上がったブランドです。
Sobagniは人にも地球にも優しい素材を使用し様々な商品をみなさまにお届けしてまいります。
＊Sobagniの素材とは？→公式HPをチェック！https://sobagni.jp/
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会社概要
社名 共和レザー株式会社（KYOWA LEATHER CLOTH CO., LTD.)
代表者 取締役社長執行役員 花井 幹雄 本社所在地 〒430-8510 静岡県浜松市中央区東町1876番地
Sobagni公式サイト https://sobagni.jp/ 楽天サイト https://www.rakuten.co.jp/sobagni/
メールアドレス sobagni@kyowale.co.jp
本リリースのお問合わせは、 Sobagni事業部 村尾まで
配信元企業：共和レザー株式会社
Sobagni （ソバニ）が、母の日特設ブログを公開
60代・70代のお母さんに贈る実用的プレゼントをご紹介
自動車内装合成皮革表皮材でグローバルでのシェアはトップクラスを誇る、共和レザー株式会社（本社：静岡県浜松市、取締役社長執行役員：花井幹雄）が展開するエシカル合皮ブランド Sobagni（ソバニ）はこの度、60代・70代のお母さんに贈りたいギフトをご紹介する、母の日特設ブログを公開しました。ソバニで実際にお母さん世代に選ばれている、軽くて扱いやすい実用的なバッグ・小物を3点ご紹介しています。
・TO-TOI INOCHI：毎日がんばるお母さんへ、ふと笑顔になれるやさしいイラストトート。
https://sobagni.jp/collaboration/ai-fujishima/k5213mtt/
・カードケース：お財布やカード入れとして使いやすい「がま口カードケース」。
https://sobagni.jp/chakara/gamaguchicardcase/
・ペンホルダー・メガネホルダー：ペンやメガネをさっと掛けられる気の利いたメガネホルダー。
https://sobagni.jp/goods-stationary/k4066pnhkkb/
いずれも10,000円以下で、日常の中で使いやすいアイテムです。プレゼントに添えたいメッセージカードもご提案していますので是非ご覧ください。
今年の母の日は、流行に左右されない、安心して長く使えるバッグや小物を選び、感謝の気持ちを形にしてみてはいかがでしょうか。
https://sobagni.jp/ethical-blog/mothersday26/
Sobagni（ソバニ）は、自動車用内装合成表皮材で国内トップ、世界でもトップクラスのシェアを占める合成皮革メーカー共和レザー株式会社（浜松市中央区）から立ち上がったブランドです。高い耐久性を持つ合皮製品の販売を通じ、「物を長く使い続けることこそエシカルである」というメッセージを伝えています。シンプルで洗練されたデザインと、使いやすさを重視した機能性が特徴です。ギフトにも最適なアイテムを揃え、ラッピングサービスやカスタムオーダーにも対応しています。Sobagni公式サイトで購入でき、季節ごとの特集やキャンペーンも充実しています。
Sobagniは人にも地球にも優しい素材を使用し様々な商品をみなさまにお届けしてまいります。
＊Sobagniの素材とは？→公式HPをチェック！https://sobagni.jp/
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会社概要
社名 共和レザー株式会社（KYOWA LEATHER CLOTH CO., LTD.)
代表者 取締役社長執行役員 花井 幹雄 本社所在地 〒430-8510 静岡県浜松市中央区東町1876番地
Sobagni公式サイト https://sobagni.jp/ 楽天サイト https://www.rakuten.co.jp/sobagni/
メールアドレス sobagni@kyowale.co.jp
本リリースのお問合わせは、 Sobagni事業部 村尾まで
配信元企業：共和レザー株式会社
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