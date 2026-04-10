日本でコンテナ型データセンター業界をリードする株式会社ゲットワークスは、溶接作業や気密性の課題を解決するため、Roxtecの配管貫通部シールを導入。それにより、安全性・拡張性・持続可能性を備えたデータセンターの構築、迅速な納品を可能にしました。 急速に高まる業界ニーズに応えるため、ゲットワークスはわずか数週間から数か月で納品できるデータセンターの設計・構築・運用を行っています。また、環境配慮型のデータセンター構築に注力している同社は、新潟県・越後湯沢にある「湯沢GXデータセンター」でバイオマス発電、井水、河川水、外気を活用してサーバーを稼働させています。そして、最先端の水冷設備を持つこのデータセンターでは、AI向けGPUサーバーの稼働を可能にするコンテナ型データセンターも運用しています。

高信頼性のデータセンター構築への追求

ゲットワークスでは以前、配管貫通部が過酷な環境、積雪、直射日光に耐えられず劣化してしまい、水の浸入を防ぐために定期的な補修を必要としていました。より信頼性の高いコンテナ型データセンターを構築するために様々な実証実験を行っている同社では、配管貫通部にRoxtec RSシールを据付けて検証することにしました。その結果、防水性・気密性が確保できること、耐候性に優れていることを確認しました。 水漏れ・水没リスクを徹底的に排除した運用環境構築を追求していた同社にとって、この確かな性能が決め手となりました。

あらゆる過酷な環境条件に対応

屋外に設置されるコンテナ型データセンターの場合、コンテナの壁一枚を隔ててすぐに外部環境となるため、その影響を受けやすいという特徴があります。結露の原因となる外気と湿気をコンテナ内部に侵入させないことも、ゲットワークスが設計上特に注意した点でした。そこで、密閉性に優れたRoxtecの配管貫通部シールを使用することで、サーバールーム内部の温度と湿度を一定に保つのに役立ちました。同社のコンテナ型データセンターは日本各地へ輸送されていますが、防水性・気密性・耐候性に優れた貫通部シールのおかげで、北から南、山間部から海沿いまで、あらゆる場所・あらゆる環境条件で運用できるデータセンターの構築に成功しました。 今回お話を伺った同社の執行役員／事業統括部長である林竜太朗氏は、次のようにコメントをしています： 「Roxtecシールでデータセンターの水冷化に伴う浸水リスクを回避し、気密性も向上させることができ、当社のコンテナ型データセンターの価値をより高めることができました。」

将来の拡張を可能にする柔軟性

密閉性能に加え、Roxtec貫通部シールの施工性もメリットの一つでした。再施工可能な仕組みのRoxtec貫通部シールにより拡張性と柔軟性を確保できるようになり、ケーブルや機器の追加、サーバーラックの配置変更にも対応しやすくなりました。将来的に、拡張にともなう再配管が必要になった場合でも、柔軟性に優れた貫通部シールなら再施工が簡単に済み、作業時間は大幅に短縮されます。 この「湯沢GXデータセンター」では、冷却水の配管貫通部にRoxtec配管貫通部シールを導入しましたが、将来的には、コンテナ間の通信ケーブルや電力ケーブルの貫通開口にもRoxtec 貫通部シールを検討しています。

Roxtecシールでデータセンターの水冷化に伴う浸水リスクを回避し、気密性も向上させることができ、当社のコンテナ型データセンターの価値をより高めることができました。 株式会社ゲットワークス 執行役員／事業統括部長 林 竜太朗氏 (左)

Roxtecを選んだ理由

・あらゆる危険要因から守る信頼性の高い保護性能 ・迅速かつ容易な施工 ・拡張・更新工事に対応できる柔軟性