株式会社ビヨンクール(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:荒井雄志)が運営する「CAViAR PRODUCTS(キャビアプロダクツ)」は、韓国発ライフスタイルブランド「elldu(エルドゥ)」の新作キャップコレクションを2026年4月18日(土)より発売いたします。CAViAR PRODUCTS(https://www.caviar-products.jp/)およびZOZOTOWN、elldu取扱店舗にて展開を開始いたします。

今回のコレクションでは、新作「Waver Chain Stitch Cap(ウェーバーチェーンステッチキャップ)」が登場。さらに、ブランドの定番として支持を集める「elldu® appliqué-ap(エルドゥアップリキャップ)」から新色の追加に加え、2色限定でキッズサイズが新たに展開されます。

Waver Chain Stitch Cap

日常にさりげない個性を加える新型キャップ

「Waver Chain Stitch Cap」は、クラシックなベースボールキャップをベースに、ellduらしい遊び心を加えた新モデルです。フロントには動きのあるチェーンステッチによるグラフィックを施し、一般的な刺繍とは異なる、立体感のある表情を生み出しています。程よくウォッシュ加工を施したコットン素材は、使い込まれたような自然な風合いを持ち、ヴィンテージライクな空気感を演出。スタイリングに自然に溶け込みながらも、さりげないアクセントとして機能します。5パネル構造のベーシックなシルエットで、日常に取り入れやすく、それでいてどこか印象に残るバランス。シンプルにまとまりすぎない、"ちょうどいい差"をつくるキャップです。

【素材】コットン 【サイズ】Free 【価格】6,930円(税込)

elldu® appliqué-ap

お揃いっぽくないお揃い"ができる新しい楽しみ方

ブランドの定番「 elldu® appliqué-ap」には、新色が加わるとともに、2色限定でキッズサイズが新たに登場いたします。フェルト素材のロゴをアップリケ刺繍で表現したデザインは、シンプルながらも確かな存在感を持ち、スタイリングのアクセントとして機能します。バイオウォッシング加工による柔らかな質感と自然な色合いが、被った瞬間からスタイルに自然と馴染みます。今回のキッズ展開により、さりげなくリンクするスタイリングも可能に。あえて揃えすぎない、"お揃いっぽくないお揃い"という今の気分にフィットした楽しみ方が広がります。6パネル構造と100%コットン素材による快適な被り心地はそのままに、日常に自然と溶け込むアイテムとしてアップデートされています。

【素材】コットン、フェルト 【サイズ】Free(54～60cm)、Kids(51～57cm) 【価格】6,930円(税込)

日常に"ちょっとした違い"をつくる存在

ellduのキャップは、強い主張ではなく、スタイリングの中にさりげない変化を加えることを大切にしています。派手さではなく、ディテールや空気感で差がつくデザインです。日常のコーディネートに自然に溶け込みながら、どこか印象に残る仕上がり。気づく人にはしっかり伝わる、そんな絶妙なバランスを持ったコレクションとなっています。

【発売日】2026年4月18日(土) 【販売店舗】CAViAR PRODUCTS、ZOZOTOWN、elldu取扱店

CAViAR PRODUCTS : https://www.caviar-products.jp/ CAViARPRODUCTS instagram : https://www.instagram.com/caviar_products.jp/

▼お客様お問い合わせ先 キャビアプロダクツ(CAViAR PRODUCTS) 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207 TEL:03-6804-5201