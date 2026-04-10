「表彰」する事を専門とする法人「一般社団法人 日本表彰協会」(所在地：宮城県仙台市)は、日本全国から「お世話になったあの人に、お礼をしたい、感謝の意を伝えたい」という方に向けたサービスを令和8年4月10日から開始いたしました。





感謝状(表彰状)納品サンプル





＊あの人がいなければ、今の自分は無かった。

＊あの人の一言で、ここまで来れた。

＊死ぬまでに、あの人に感謝の意を表したい。

＊友人、夫婦、親子など、日頃の感謝を伝えられていない……等





※どういう経緯で感謝しているのかを簡潔に当法人のホームページからお知らせください。一件、一件個別に感謝文章を作成し、当法人認定の感謝状を発行させていただきます。





感謝状申込ホームページ： https://hyousyou.base.shop





[感謝状(賞状サンプル)：高級賞状ホルダー付でお届け 画像]

[日本表彰協会ホームページ 画像]





感謝状作成費用：5,000円/件(日本全国送料込み)









■会社概要

商号 ： 一般社団法人 日本表彰協会

代表者 ： 代表理事 誉 清正

所在地 ： 〒980-0014

宮城県仙台市青葉区本町1丁目5番28号

カーニープレイス仙台駅前通603号

設立 ： 2025年3月21日

事業内容： 「感謝しよう！」「誉めよう 日本！」運動による日本社会の活性化。

URL ： https://hyousyou.base.shop









【本件に関するお客様からのお問合せ先】

一般社団法人 日本表彰協会

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お問合せは、 https://hyousyou.base.shop/ のお問合せ(CONTACT)からお願いします。

MAIL： nipponhyousyou@gmail.com