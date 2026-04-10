「明治ミルクチョコレート」99周年特別企画 “Melody of meiji”に藤あや子さん、イルカさんが登場！

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、2026年4月13日（月）より、「明治ミルクチョコレート」の発売99周年を記念した企画「Melody of meiji」において、歌手の藤あや子さんが出演する動画を特設サイト上で公開します。

「Melody of meiji」は、世代を超えた12組の豪華アーティストが、「明治チョコレートのテーマ」を歌い継ぐ企画です。動画は毎月1本ずつ公開し、中森明菜さんとのコラボを皮切りに、五木ひろしさん、TOSHI-LOWさん、FRUITS ZIPPERさん、こっちのけんとさん、森高千里さん、新浜レオンさんがリレーを繋いできました。

そして8番目を飾るのは、「明治ミルクチョコレート」が2026年9月13日（日）に100周年の「節目」を迎えるのと同じく、2026年5月10日に65歳の「節目」を迎える藤あや子さんです。チョコレートとの相性を考えてご自身で選んだという優美な着物姿と、持ち前の艶のある歌声は必見です。さらに、9番目は、代表曲「なごり雪」発売から50年が経ち、2026年に活動55周年の「節目」を迎えるイルカさんの動画を公開予定です。それぞれ「明治ミルクチョコレート」とご縁のある方を起用しています。

「Melody of meiji」について

「Melody of meiji」は、2026年9月13日（日）に迎える「明治ミルクチョコレート」の発売100周年に向けて、「チョコレートは明治♪」でおなじみ、いずみたく氏作曲の「明治チョコレートのテーマ」を、12組の豪華アーティストが歌い継ぐ企画です。動画は毎月1本ずつ、特設サイト上で公開します。2025年9月13日（土）の中森明菜さんから始まり、10月13日（月）は2025年にデビュー60周年を迎えた五木ひろしさん、11月13日（木）は2025年に結成30周年を迎えた人気ロックバンドBRAHMANのTOSHI-LOWさん、そして12月13日（土）はZ世代から大人気のFRUITS ZIPPERさんの動画を公開しました。さらに2026年に入ってから、1月13日（火）は、2026年が30歳の節目となるこっちのけんとさん、2月13日（金）はデビュー38周年、「明治ミルクチョコレート」とは約29年ぶりのコラボレーションとなる森高千里さん、3月13日（金）は2025年の「NHK紅白歌合戦」に出場を果たした歌手の新浜レオンさんの動画を公開し、多くの方に注目いただきました。

4月13日（月）に公開される動画には、2026年に65歳の節目を迎える藤あや子さんが登場します。そして、5月13日（水）公開予定の動画には、代表曲「なごり雪」発売から50年が経ち、今年活動55周年を迎えるイルカさんが登場します。

「明治ミルクチョコレート」も、99年という歴史が物語るように、世代を超えて愛されてきた商品です。いつの時代も多くの人の心に寄り添い、変わらないやさしさを受け継いできた「明治ミルクチョコレート」は、これからもずっとやさしさのバトンを繋いでいきます。

【「Melody of meiji」特設サイト URL】

https://www.meiji.co.jp/products/brand/mchoco/anniversary/melodyofmeiji/

【「明治ミルクチョコレート 99周年」特設サイト URL】

https://www.meiji.co.jp/products/brand/mchoco/anniversary/