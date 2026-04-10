■「今の車、なんとなく不便」をそのままにしていませんか

・ナビが古くて使いづらい ・動画が見られない ・スマホを見ながらの操作が不便 日々の運転の中で感じる小さなストレス。 しかし、ナビ交換や車の買い替えとなると、コストも手間も大きく、なかなか踏み出せない方も多いのではないでしょうか。

■“車を変えずに体験だけアップグレード”という選択

GetPairr Boxは、車両を変えることなく、 車内の使い勝手そのものをアップデートするAI Boxです。 USBポートに挿すだけで、 車内ディスプレイがAndroid端末のように進化し、 ・動画視聴 ・ナビ操作 ・音楽再生 といった操作を、より快適に利用できるようになります。

■【期間限定】40％OFFセール実施中

通常価格：25,974円（税込） ↓↓↓ クーポン適用後：15,840円（税込） クーポンコード：AFRGZTJC 大きな投資をせずに、車内体験をアップグレードできるチャンスです。 販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHBHL19T

■動画もナビも「同時に使える」新しい車内体験

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=dl_t9DEtQqE

本製品は、2画面同時表示（PIP）機能に対応。 例えば、 ・ナビを見ながらYouTubeを再生 ・地図を確認しながら音楽アプリ操作 といった使い方が可能になり、 “移動時間＝ただの移動”から “有効に使える時間”へと変わります。

■通勤・渋滞・待ち時間--すべてが快適に

・通勤時の渋滞 ・子どもの送迎の待ち時間 ・長距離ドライブ中の休憩 これまで“何もできない時間”だった車内が、動画や音楽を楽しめる空間へ。 日常のあらゆるシーンで、快適性と満足度が大きく変わります。

■ワイヤレス接続で“乗るだけで使える”

ワイヤレスCarPlay／Android Autoに対応し、一度接続すれば次回以降は自動接続。 ケーブルの抜き差しや接続の手間がなくなり、乗車後すぐに使用できるスムーズな体験を実現します。

■アプリ自由インストールで使い方が広がる

Google Playストアに対応しているため、 ・YouTube ・Netflix ・ナビアプリ ・音楽アプリ など、用途に応じて自由にアプリを追加可能。 “自分の使い方に合わせて進化する車内環境”を構築できます。

■SIM・TFカード対応でさらに便利に

・SIMカードで単体通信 ・MicroSDカードでオフライン再生 スマホに依存せず、 通信環境がない場所でもコンテンツを楽しめるため、 旅行や長距離ドライブでも安心です。

■こんな方におすすめ

・純正ナビの機能に不満がある方 ・車内で動画を楽しみたい方 ・CarPlay／Android Autoをもっと便利に使いたい方 ・ナビ交換までは考えていない方 ・今の車をそのまま快適にしたい方

■まとめ

車を変えなくても、 日々の運転はもっと快適にできる。 GetPairr Boxは、 そんな“ちょうどいいアップグレード”を実現する1台です。 「今の車のままで、できることを増やす」 その一歩を、ぜひ体感してみてください。