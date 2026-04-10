森ノ宮医療大学（大阪市住之江区、学長：青木元邦）は、4月24日（金）、無印良品 グランフロント大阪にて健康相談ブース「MORI’s からだコンパス」を開催します。 本イベントは、「今日よりも健やかで素敵な明日のための羅針盤となるように」というコンセプトのもと、医療専門資格を有する本学の教員が市民の皆さまからテーマに沿って健康に関するお悩みを直接お伺いし、専門機器を用いた健康状態のチェックや個別に応じたアドバイスを行っています。 昨年度は計4回開催し、鍼灸師によるツボ体験や臨床検査技師による血管エコー検査などを実施し、多くの方々にご参加いただきました。身近な不調に専門的な視点で応える内容が好評を博しています。 こうした反響を受け、本年度も無印良品 グランフロント大阪の協力のもと、引き続き開催する運びとなりました。本イベントを通じて、市民の皆さまの健康意識の向上と、より良い生活習慣づくりの支援を目指してまいります。

■開催概要

本年度第1回目のMORI’sからだコンパスは「身近なからだの不調に効くツボ無料相談・体験会」をテーマに、鍼灸師免許を持つ本学教員が、肩こりや目の疲れ、花粉症による鼻づまりなど日常的な不調に対応するツボを紹介します。あわせて、自宅でも取り入れやすいツボ押しや円皮鍼（侵襲性のない鍼）、火を使わないお灸などを活用したセルフケア方法についても解説します。

MORI’s からだコンパス「身近なからだの不調に効くツボ無料相談・体験会」

・日時：2026年4月24日（金）13：00～17：00 ・場所：無印良品 グランフロント大阪 3階 まちの保健室前 （大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 北館3階） ・対象：中学生以上（保護者の許可があれば小学生でも体験可） ・申込：不要 ・費用：無料 ・講師：堀川奈央（森ノ宮医療大学 医療技術学部 鍼灸学科 講師／鍼灸師）

■2025年度 開催実績

2025年度は計4回開催し、多くの方にご参加いただきました。各回ともに本学教員の専門性を生かした実践的な内容により、来場者の具体的な悩みの解消やセルフケアの習得につながる機会となり、市民の健康づくりを支える取り組みとして継続的に実施しています。 森ノ宮医療大学は、本イベントを通じて地域の皆さまの健康づくりに貢献するとともに、専門的な知見を身近に感じていただける機会の創出に努めてまいります。今後も継続的に開催し、より多くの方々の健康増進を支援してまいります。 ・第1回（8月6日） 鍼灸師による「身近なからだの不調に効くツボ無料相談・体験会」 ・第2回（9月24日） 言語聴覚士による「お口の健康と美容、口から始まる豊かな生活」 ・第3回（12月8日） 看護師による「ご本人もご家族も一緒に！5分でできるフレイルチェック」 ・第4回（2月23日） 臨床検査技師による「頸部エコーで、血管をチェックしよう！」

無印良品 グランフロント大阪「まちの保健室」について

無印良品の「まちの保健室」は、「日々の暮らしを自然に見つめなおすきっかけをつくり、自分らしい健やかさを実現するための行動を後押しする」ことをコンセプトに地域行政、医療機関とも連携して活動しています。漢方薬・和漢茶など健やかに過ごすための商品を販売しているほか、薬剤師などの専門家による無料の健康相談や、健康に関する様々なイベントを開催しています。人通りの多いターミナル駅である梅田駅に店舗を構える「無印良品 グランフロント大阪」では、より幅広い世代、多くの方々に自分の健康と気軽に向き合う場の提供を目指しています。

森ノ宮医療大学について

森ノ宮医療大学は、多岐にわたる医療系専門職養成学科を擁する西日本最大級の医療系総合大学です。各学部・各学科・専攻科・大学院はそれぞれ高度な医学教育・研究を展開しており、また専門領域の垣根を超えた横断的医療教育プログラムにより魅力的な多職種連携チーム医療教育を実践していきます。 ■看護学部：看護学科 ■総合リハビリテーション学部：理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚学科 ■医療技術学部：臨床検査学科、臨床工学科、診療放射線学科、鍼灸学科 ■大学院 保健医療学研究科 ■助産学専攻科 ■森ノ宮医療大学附属 大阪ベイクリニック ■森ノ宮医療大学附属 鍼灸臨床センター 【関連リンク】 ・森ノ宮医療大学公式WEBサイト https://www.morinomiya-u.ac.jp/ ・森ノ宮医療大学 高校生・受験生専用サイト https://www.morinomiya-u.ac.jp/port/ ・医療知見に基づいたお役立ちコラム「セラピア」 https://therapia.morinomiya-u.ac.jp/ ・森ノ宮医療大学公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/channel/UCt7ftrbBgNtGP0lqYRKc32Q ・森ノ宮医療大学公式X https://twitter.com/morinomiya_univ ・森ノ宮医療大学公式Instagram https://www.instagram.com/morinomiya_mums/

【お問い合わせ先】 担当：森ノ宮医療大学 学長室企画課 電話番号：06-6616-6911 E-mail：kikaku@morinomiya-u.ac.jp