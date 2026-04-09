「新しい暮らしに、新しいエネルギーを。」新生活チャージキャンペーン！楽天ポイント8,000pt プレゼント

ミラリタ株式会社

事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「ミラリタ」を運営するミラリタ株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：重田恭宏）は、4月1日(水)より、対象期間中に「ミラリタ」にて初めての投資を完了された方を対象に、楽天ポイント8,000ポイントをプレゼントする「はじめての資産運用応援！新しい私を始める。初回投資キャンペーン～楽天ポイント8,000ptプレゼント～」を開催しております。

本キャンペーンでは、参加者自身の日常や未来のやりたいことを後押しするエネルギーとして「楽天ポイント」を還元いたします。新しいスタートを切る春、社会とご自身の未来を「切り拓く」新しい一歩をミラリタが応援します。

■キャンペーン概要

名称：はじめての資産運用応援！新しいインフラを創る、新しい私を始める。初回投資キャンペーン～楽天ポイント8,000ptプレゼント～

対象期間：2026年4月1日(水)18:00～4月17日(金)23:59（予定）*

対象者・条件：ミラリタにて、対象期間中に「初めて投資を完了」すること

特典内容：楽天ポイント 8,000円相当（8,000ポイント）

*スケジュールは予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

*ファンド不成立の場合は、キャンペーン適用外となります。

▶キャンペーン詳細は こちら(https://miralita.co.jp/news/imm3y_x0d3)

■ミラリタ株式会社（Miralita Co., Ltd.）

代表者：代表取締役社長 重田恭宏

設立日：2017年11月1日

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目1-29 赤坂赤菱ビル 5階

公式サイト：https://miralita.co.jp/

問い合わせ先：https://miralita.co.jp/contact

■事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「miralita（ミラリタ）」

お金だけじゃない、ワクワクまで一緒に。

みんなで、期待以上、想像以上の未来へ。

https://miralita.jp/