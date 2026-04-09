最大30万円のオプション費を撤廃、月額一律へ。『Kouboプランナー』新料金体系を4月1日より提供開始

株式会社公募ガイド社

株式会社公募ガイド社（本社：東京都、代表取締役：浅田邦裕）は、コンテスト運営DXプラットフォーム「Kouboプランナー」の料金体系を2026年4月1日付で全面刷新しました。

従来は月額10万円の有料プランで提供していた応募フォーム作成・データ管理・基本審査などの機能を無料開放するとともに、最大30万円のオプション加算を撤廃し、すべての高度機能を月額一律料金で提供します。

本リリースのポイント

改定の背景

コンテスト運営の、作品募集から審査までワンストップでオンライン完結！公募、お任せください！まずは資料をDL :https://koubo.co.jp/download/form?document=all- AI・DXトレンドに対応した新機能を順次搭載AIによる一次審査スクリーニング、郵送作品のAI-OCRデジタル化、SSO（シングル・サイン・オン）など- 旧スタンダードプラン（月10万円）の主要機能を無料開放応募フォーム作成・データ管理・基本審査・募集LP自動生成などを無料プランで提供- 最大30万円のオプション加算を撤廃、月額一律料金へ多段階審査・応募者マイページ・出品料決済などのオプション費用が不要に- 5プラン → 3プランへシンプルに再編ライト（無料）／プロ（月10万円）／エンタープライズ（個別見積）- 適用開始：2026年4月1日

「Kouboプランナー」は、コンテスト・公募の募集告知から応募受付、審査、結果発表までをワンストップで完結できるSaaSプラットフォームです。

2023年のサービス開始以来、官公庁・地方自治体・教育機関・企業が主催する多様なコンテストにご利用いただいてまいりました。

ご支援事例

一方で、コンテスト運営のデジタル化はまだ緒に就いたばかりです。多くの主催者様が、Excelやメールによる旧来の運営に課題を感じながらも、システム導入コストがハードルとなっているのが実情です。

こうした課題を解消し、すべての主催者様がコンテスト運営のDXに取り組みやすい環境を整えるため、このたび料金体系を全面的に見直しました。

改定のポイント

１．無料プラン（ライトプラン）の大幅拡充

旧料金体系で有料プラン（スタンダード：月額10万円）にのみ提供していた主要機能の多くを、ライトプラン（無料）に開放しました。具体的には以下の機能が無料でご利用いただけます。

告知から審査まで、コンテスト運営に必要な基本機能を無料でご提供しています。

さらに、ファイル容量も大幅に拡大。1作品あたり10MB（旧3MB）、1コンテストあたり10GB（旧500MB）まで無料で利用可能です。

まずはフリープランを無料で試してみる :https://planner.koubo.jp/about

２．複雑なオプションを撤廃し、すべて込みの「月額一律料金」へ

これまでは、多段階審査・応募者マイページ・出品料決済といった高度な機能を利用するために、ベース料金に加えてパッケージごとのオプション費用（30万円～等）が必要でした。

新料金体系では、こうしたオプション加算を撤廃。募集開始から結果発表までの期間に応じた「一律の月額料金」で、対象プランのすべての機能をご利用いただけます。

予算計画が立てやすく、途中で必要な機能が増えても追加コストを気にする必要がありません。

３．プラン構成をシンプルに3プランへ再編

旧体系では「ライト→スタンダード→プレミアム（3パッケージ）」の5段階構成でしたが、新体系では下記の3プランに整理しました。

旧プレミアムプランで別々のパッケージとして提供していた「審査機能」「マイページ機能」はプロプラン内でご利用可能になり、「出品料機能」はエンタープライズプランに統合しました。ニーズに応じた柔軟な見積もりに対応します。

無料でここまでできます！プラン別機能一覧 :https://planner.koubo.jp/about/plan４．エンタープライズプランで利用可能な主要機能

大規模コンテストや複雑な運営ニーズに対応する、エンタープライズプランの主要機能は以下のとおりです。

適用時期

- AI審査（一次スクリーニング）：大量応募の一次判定をAIで支援 ※2026年7月上旬リリース予定- 郵送応募のAI-OCR一括取り込み：紙作品のデータ化に対応し、郵送＋オンラインのハイブリッド運営を実現 ※2026年7月リリース予定- 団体受付マイページ・専用QRコード：学校・クラス単位の応募管理を大幅に省力化- 出品料のオンライン決済：カード・コンビニ・アプリ決済に対応、応募データとの自動マッチング- 出品票／副票の自動生成（PDF）：応募データと連動した帳票のカスタム出力- SSO（シングル・サイン・オン）対応：企業・団体の認証基盤との連携マイページ機能では、主催者から応募者へのお知らせ機能やチャット機能も完備。大規模コンテストにも！弊社独自の便利機能 :https://planner.koubo.jp/about#proFeatures

新料金体系は、2026年4月1日以降の新規ご契約・契約更新より適用されます。

（現在有料プランをご利用中のお客様には、別途個別にご案内を差し上げております。）

「Kouboプランナー」について

Kouboプランナーは、国内最大級の公募情報メディア「Koubo」を運営する公募ガイド社が提供する、コンテスト・公募運営に特化したDXプラットフォームです。

募集告知から応募受付、審査、結果発表までの全工程をオンラインで完結。紙応募やメール受付、手作業の集計といったアナログ業務を大幅に削減し、主催者様の運営負荷を軽減します。

本件に関するお問い合わせ先

- サービスサイト：https://planner.koubo.jp/about- プラン比較：https://planner.koubo.jp/about/plan- ご支援事例：https://koubo.co.jp/contest/case-study

株式会社公募ガイド社 法人ソリューション部

TEL：03-5405-2170

E-mail：kkb@koubo.co.jp

お気軽にお問い合わせください :https://koubo.co.jp/contact?subject=planner