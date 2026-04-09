国際文化会館と京都市の包括連携協定の締結について

公益財団法人国際文化会館

公益財団法人国際文化会館（東京都港区、理事長：近藤正晃ジェームス、 以下、 国際文化会館）は、京都市と、2026年4月9日に包括連携協定を締結いたしました。

協定締結式の様子 写真（左から）：松井孝治（京都市長）、近藤正晃ジェームス（国際文化会館理事長）

国際文化会館は民間外交・国際文化交流のパイオニアとして、アート・デザイン・建築分野での発信を強化するべく、世界的な文化都市との連携を模索していました。

京都市は、京都基本構想で掲げた「世界中の国や地域から突き抜けた人材が集まり、多様で多彩な人々がこのまちと交ざり合う中で新たな文化を創造し、日本中・世界中の人々から活動の拠点として選ばれるまち」に向けて、取組を推進しています。

この度、京都市との連携協定を締結し、国際交流の促進と新たな文化創造の推進に取り組んでまいります。また国際的な相互理解と相互尊重の深化により、世界の平和に寄与するとともに、社会課題の解決および地域経済の活性化に貢献してまいります。

主な連携内容は以下の通りです。

⑴ 文化の創造・発信に係る連携に関すること

⑵ グローバルに活躍する人材の育成・交流に係る連携に関すること

⑶ 歴史的建築物の保存・継承・活用に向けた連携に関すること

⑷ その他本協定の目的の実現に資すると認められる事項に関すること

■公益財団法人 国際文化会館とは https://ihj.global/

日本と世界の人々の間の文化交流と知的協力を通じて国際相互理解の増進をはかることを目的に、1952年にロックフェラー財団をはじめとする内外の諸団体や個人からの支援により設立された非営利の民間団体です。創立70周年を機に「多様な世界との知的対話、政策研究、文化交流を促進し、自由で、開かれた、持続可能未来をつくることに貢献する」という新たな使命のもと、アジア・太平洋地域を代表する知の交流の拠点となり、グローバルでよい高いインパクトを発することを目指してまいります。事業活動は主として、１.国際関係・地域研究・地政学、２.社会システム・ガバナンス・イノベーション、３.文明論・哲学、４.アート・デザインの４つの領域からなるプログラム部門と、その事業を支える国際交流の場としての施設の維持運営にあたる業務部門とからなっています。