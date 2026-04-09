スターミュージック・エンタテインメント、「SBIネオメディア生態系の戦略構想」記者会見に登壇

株式会社スターミュージック・エンタテインメント

株式会社スターミュージック・エンタテインメント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：渡邊祐平、以下「当社」）は、2026年3月31日に開催された「SBIネオメディア生態系の戦略構想」記者会見に、SBIネオメディア生態系メンバーの一社として登壇いたしました。

本記者会見は、「メディア・IT・金融の融合」をテーマに、SBIグループが推進する新たな産業構想の全体像を示すものであり、多数の関連企業が参加しました。

当社は、ショート動画を起点とした若年層との強い接点、クリエイターネットワーク、広告・音楽・IPを横断する事業基盤を強みとして、本構想の中で新たな価値創造に取り組んでまいります。

SBIネオメディア生態系における当社の役割

当社は「世界を沸かせるエンタメを」をビジョンに掲げ、DJ・イベント事業を祖業として、現在はショート動画を起点に広告、音楽、IP事業を横断的に展開しています。

総フォロワー数3億人を超える業界最大級のクリエイターネットワークを運営し、YouTube・TikTokを中心としたMCN事業、ショート動画マーケティング支援、音楽レーベル、楽曲制作、著作権管理・開発、クリエイター育成、イベント制作など、若年層・Z世代との接点を核とした事業を展開しています。

SBIネオメディア生態系において当社は、ショート動画を起点に若年層との接点を生み出し、それを広告・音楽・IPへと展開していく役割を担ってまいります。

単なるプロモーション支援にとどまらず、生活者との接点づくりからコンテンツの拡張、IP化、事業化までを見据えた取り組みを推進してまいります。

今後の展望

今後当社は、SBIグループおよびSBIネオメディア生態系各社との連携を通じて、ショート動画コミュニケーション領域における知見、クリエイターネットワーク、コンテンツ開発力をさらに強化し、若年層に対する新たな顧客接点の創出の加速を目指します。

また、SBIグループの有する幅広いネットワークや顧客基盤との連携により、当社の事業成長を一層加速させるとともに、生態系全体の発展にも貢献してまいります。これは、今回の構想における当社の意義としても示されている方向性と整合しています。

当社は今後も、ショート動画を起点とした若年層接点の強みを活かし、広告・音楽・IPを横断した新たな価値創造を推進してまいります。

会社概要

会社名：株式会社スターミュージック・エンタテインメント

代表者：代表取締役 渡邊祐平

所在地：東京都渋谷区神南1-12-16 アジアビル4F

事業内容：ショート動画マーケティング事業、音楽事業、IP事業 ほか

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株式会社スターミュージック・エンタテインメント

株式会社スターミュージック・エンタテインメントは「世界を沸かせるエンタメを。」をミッションに掲げ、音楽事業やショート動画マーケティング事業を展開する総合エンタテインメントカンパニーです。

クリエイティブやテクノロジーでエンタメの力を最大化させ、次世代の感動を生み出すIPの開発や、さまざまなクライアントの課題解決に尽力しています。



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