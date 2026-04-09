愛子さま、佳子さま……四季折々の皇室行事での令和のプリンセスの装いをオールカラーで紹介。AERA MOOK「女性皇族の四季」好評発売中！

株式会社朝日新聞出版

AERA編集部は3月30日（月）にAERA MOOK「女性皇族の四季」を発売しました。新年の一般参賀、春と秋の園遊会――。四季折々の皇室行事や地方での公務、外国への訪問時の女性皇族の装いをオールカラーで紹介します。AERAとAERA DIGITALの人気記事を再録して構成した、永久保存版の一冊です。

グラビア 令和のプリンセスたち

愛子さま／秋篠宮家の佳子さま／三笠宮家の彬子さま／三笠宮家の瑶子さま／高円宮家の承子さま

インタビュー 林真理子さんに聞く

女性皇族が結婚後 皇室に残れるように

記事

【新年祝賀の儀】

「愛子さまのティアラ新調は、次世代へ技術を伝える最後の機会」腕飾りがティアラに、ブローチは帯留めに…皇室の宝冠を手掛ける工房の切なる願い

【愛子さま誕生日】

愛子さま 煌めくアクセはハートや星、リボンに小花の「可愛い」尽くし 数千円の服や小物のコーデが目立つようになった背景とは

【天皇誕生日】

愛子さま「青のスズランのブローチ」とドレスに家族の「絆」

【大阪・関西万博を視察】

愛子さま 赤のリップに「洗練されてお美しい」のため息 水色パンツスーツと真珠が「雅子さまにそっくり」な3つの共通点

【秋の園遊会】

愛子さま「ふふ、お酒はちょっと・・・」オレンジジュースで「女子会」のような華やかな乾杯も プリンセスのおもてなし力

AERA MOOK「女性皇族の四季」

定価：2200円（本体2000円＋税10％）

発売日：2026年3月30日（月曜日）

https://www.amazon.co.jp/dp/4022793422