ミラノ五輪で日本人ペア初・金メダル獲得 りくりゅうペア（三浦璃来＆木原龍一）が生登場！ TOKYO FM 『THE TRAD』

株式会社エフエム東京

「上質な音楽を、じっくり味わう。」をテーマにTOKYO FMで放送中の稲垣吾郎らがパーソナリティを務める生ワイド番組『THE TRAD』（TOKYO FM/毎週月曜～木曜15:00～16:50）では、2026年4月13日（月）の放送で、ゲストに「りくりゅうペア」こと三浦璃来＆木原龍一が登場します。どうぞお楽しみに。

TOKYO FMで毎週月曜～木曜15:00～16:50に放送中の番組『THE TRAD』の4月13日（月）の放送に、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得し、「りくりゅうペア」の愛称で大きな話題となった、フィギュアスケート選手の三浦璃来と木原龍一が登場します。

番組では、自身のプログラム使用曲の中で特に印象深い曲や、そもそもプログラム使用曲はどのように決めるのか？セレクトする曲の傾向やブームはあるのか？など、フィギュアスケートにまつわる音楽トークから、スケートを始めたきっかけ、落ち込んだ時のお互いの接し方、ここぞという時の勝負メシや好きなアーティスト、そしてオフの日の過ごし方に至るまで、気になる2人のあれこれを、稲垣吾郎と山本里菜が約2時間たっぷり深掘りしていきます。ここでしか聴けないオリンピックの舞台裏トークを、ぜひお聴き逃しなく。

【番組概要】

◇タイトル： 『THE TRAD』

◇放送局 ： TOKYO FM 月～木 15:00～16:50

◇出演： 稲垣吾郎（月・火）、山本里菜（月・火）、グローバー（代演）（水・木）、森音朱里（水・木）

◇内容： 『THE TRAD』は、「上質な音楽を、じっくり味わう。」をコンセプトとした仮想のレコードショップ。上質な音楽と、時にゲストを交えながら文学、グルメ、アート、映画などのカルチャー情報を生放送でお届けしていきます。

◇番組HP： https://www.tfm.co.jp/trad/