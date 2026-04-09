【沖縄・古宇利島】One Suite、年間200組のプロポーズ支援実績（2025年4月～2026年3月）“体験として設計する”プロポーズ需要が拡大

合同会社 One Suite客室でのプロポーズ演出

合同会社One Suite(https://www.onesuitehotelgroup.com/)（本社：沖縄県今帰仁村／代表社員：貝塚志朗）が沖縄本島北部にある古宇利島にて運営するホテル「One Suite THE GRAND（ワンスイート ザ・グランド：今帰仁村古宇利）」「One Suite THE TERRACE（ワンスイート ザ・テラス：今帰仁村古宇利）」において、2025年4月から2026年3月までの1年間で、約200組以上のプロポーズ支援を実施いたしました。

本リリースでは、当該期間における実績および利用傾向についてご報告いたします。

■年間200組のプロポーズ支援実績を報告

One Suiteでは、ゲスト一人ひとりの要望に応じたオーダーメイド型のプロポーズサポートを提供しており、2025年4月～2026年3月の1年間において、約200組以上のプロポーズを支援しました。

プロポーズの実施場所として旅行先を選択する傾向や、「体験として設計されたプロポーズ」へのニーズが高まっていることが、今回の実績からも確認されています。

■なぜ今、プロポーズは“体験”として設計されるのか

近年、モノ消費からコト消費へのシフトが進む中で、プロポーズという人生の節目においても、「どこで、どのように想いを伝えるか」という体験価値が重視される傾向が高まっています。

特に旅行先でのプロポーズは、非日常の環境の中で特別な時間を演出できることから需要が拡大しており、新たな旅行目的の一つとして注目されています。

こうした背景のもと、合同会社One Suiteが運営する施設では、2025年4月～2026年3月の1年間で約200組以上のプロポーズを支援しており、体験型プロポーズへのニーズの高まりが顕在化しています。

■プロポーズを“体験として設計する”ニーズの拡大

需要の高まりとともに、プロポーズにおいては「失敗できない一日」であるがゆえに、演出やタイミングに対する不安も顕在化しています。

こうした課題に対応する形で、One Suiteではプロポーズを単なる宿泊オプションではなく、「体験として設計するサービス」として提供しています。

事前のヒアリングを通じて顧客ごとの背景やストーリーを整理し、シチュエーションや演出を設計。コンシェルジュが当日まで伴走することで、成功確度を高める体制を構築しています。

■プロポーズを起点とした“継続利用”という新たな消費行動

星空の下でサプライズプロポーズを行ったあとに記念撮影を

同社の取り組みにおいて特徴的なのは、プロポーズを単発のイベントとして捉えない点です。

実際に、

・ハネムーンでの再訪

・リゾートウエディングの実施

・結婚記念日での継続利用

といった形で、長期的な利用へとつながるケースが生まれています。

プロポーズを起点に顧客との関係性が継続する動きは、従来の宿泊利用とは異なる新たな消費行動として見られます。

■“目的地としてのプロポーズ”が観光動機を変える

プロポーズを目的に旅行先を選ぶ動きは、観光の在り方にも変化をもたらしています。

従来の「観光地に行く」という選択から、「人生の重要な瞬間を過ごす場所を選ぶ」という意思決定へとシフトする中で、プロポーズは新たな観光動機の一つとして位置付けられつつあります。

このような体験型需要は、滞在価値の向上だけでなく、地域への新たな需要創出にも寄与する可能性があります。

■沖縄における“体験価値型デスティネーション”の可能性

One Suiteでは、プロポーズを起点とした一連の体験を通じて、沖縄が「人生の節目を迎える場所」として認識されることを目指しています。

プロポーズ、ハネムーン、リゾートウエディング、記念日といったライフイベントとの親和性を背景に、沖縄の持つ非日常性や自然環境を活かした新たな観光価値の創出に取り組んでいます。

【One Suite THE GRAND（ワンスイート ザ・グランド）】

所在地：沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利2451

電話：0980-51-5770

メール：thegrand@onesuite.jp

公式サイト：https://onesuite.thegrand.jp/

【One Suite THE TERRACE（ワンスイート ザ・テラス）】

所在地：沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利281

電話：0980-51-5020

メール：theterrace@onesuite.jp

公式サイト：https://onesuite.theterrace.jp/