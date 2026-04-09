医療・介護用ベッドメーカー シーホネンス【おかげさまで設立70周年】日頃の感謝をこめたクイズキャンペーンを開催！

シーホネンス株式会社

医療・介護用ベッドメーカー シーホネンス株式会社（本社：大阪府大阪市東成区深江北三丁目10番17号 代表取締役:増本龍樹）は、おかげさまで設立70周年を迎えました。

これまで支えていただいた皆さまへの感謝を込めて、70周年記念クイズキャンペーンを実施いたします。クイズに楽しくご参加いただくことで、シーホネンスが大切にしてきた価値やものづくりへの想いを身近に感じていただける機会になれば幸いです。

■シーホネンス70年の歩みと、早期離床への変わらぬ願い

シーホネンスは70年という歴史の中で、医療と介護の現場で生まれる課題に向き合い続けてきました。医療と介護を取り巻く環境にもっと笑顔を増やしたいという想いのもと、早期離床（回復・自立）を願い、誠実・正直な製品づくりに取り組んできた70年間。

私たちが追い求めてきたのは、単なる機能ではありません。「安全で快適な姿勢」を誰でも簡単に再現できることで、その人の自立支援や早期離床、介護・看護負担の軽減につながり、食事や会話の時間が楽しめ、リハビリへの意欲が湧き、その人らしい時間を取り戻し、皆が笑顔になることを目指してきました。

■おかげさまで70周年！シーホネンスクイズキャンペーン

シーホネンス設立70周年および公式Instagram開設を記念して、クイズキャンペーンを実施します。

【応募方法】

特設サイト 応募フォームからクイズの回答を送信

▼シーホネンス70周年キャンペーン特設サイト

https://seahonence.co.jp/70th-campaign

▼応募フォーム

https://questant.jp/q/seahonence_70th_quiz_pr

【賞品】

抽選で70名様にAmazonギフトカード 1,000円分

【応募期間】

2026/4/9(木)～2026/5/31(日)

【抽選・当選発表】

応募締切後、厳選なる抽選のうえ当選者を決定いたします。

▼公式Instagram

https://www.instagram.com/seahonence_official/

当選者へは、フォーム内でご入力いただいたメールアドレスおよび、

InstagramのDM（ダイレクトメール）にてご連絡いたします。

■シーホネンス 70年の歩み

医療・介護を取り巻く環境にもっと笑顔を──

創業の志と常に挑戦する開発型メーカーの系譜

「ベッドを変えたら、また食べられるようになりました！」

▼シーホネンス70周年ストーリー 全文はこちらから

https://prtimes.jp/story/detail/b24lLGCKd4x

「Emi笑（エミ）」／ 笑（エミ）シリーズ

▼在宅介護向けベッド 「Emi笑（エミ）」

Emi笑（エミ）は利用者の自立支援をコンセプトとして、「自分でできる」を支える機能を搭載しています。独自のヘッドレスト機能はベッド上で誰でも簡単に安楽姿勢を取ることができ、自立意欲が向上します。

在宅介護用ベッド Emi笑（エミ）

▼ポジショニングサポート「笑（エミ）テーブル」

笑（エミ）テーブルで上肢を固定することで、頸部周りの筋緊張が緩み、誤嚥しにくい姿勢をサポート。従来クッションでサポートしていた姿勢を安定的に再現することができます。

笑（エミ）テーブル

▼ポジショニングサポート「笑（エミ）フットレスト」

ベッド上でも足底をサポートすることで、下腹部に力が入り体幹部が安定。

下肢への刺激で覚醒が促され、全身の無駄な筋緊張も緩和されるため、姿勢を安定的に保持できます。

医療施設向けベッド「WRXシリーズ」

笑（エミ）フットレスト

▼WRXシリーズ

使う人、ケアする人にもお役に立つよう、あらゆる機能・機構を磨き上げて開発したEmi笑（エミ）の性能を反映し、2024年に医療・施設用ベッドでもフラッグシップモデルとしてWRXシリーズを上市しています。

WRXシリーズは、理想の姿勢をベッド上で実現すること、また看護負担を軽減することを目指しています。ケアのためのあるべき姿勢を簡単に作れて、誰でも簡単に理想のケアができる多彩な機能を備えています。

医療施設向けベッド WRXシリーズ

※記載の情報は発表日現在のものです。予告なしに変更される場合があります。

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※本リリースは報道関係者・投資家向けの情報提供を目的としています。

※本内容は、特定の個人に対する医療情報や製品勧誘を目的としたものではありません。