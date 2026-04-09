ハイエンド・ウェルネスブランド「MIROS（ミロス）」旗艦店「MIROS 表参道」が4月25日（土）にグランドオープン

株式会社Sancta

株式会社Sancta（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：中川瑛大）は、ハイエンド・ウェルネス

ブランド「MIROS（ミロス）」初の旗艦店「MIROS 表参道」を、2026年4月25日（土）に開業いたします。本店舗では、スキンケアラインの販売およびパーソナルカウンセリングに加え、ファシア（筋膜）の専門家である池野龍弥氏監修によるフェイシャルトリートメントを、専用プライベートキャビンにて提供いたします。

MIROSは、先端バイオテクノロジーと日本の美意識を通じて、新しいウェルネスを提案しています。

MIROS 表参道 外観完成イメージ

MIROSは、”NATURE DECODED すべての時間を美しく“をコンセプトとして、2026年2月に誕生しました。日本の美意識を大切にしながら、自然の叡智を先端バイオテクノロジーでひも解くー

それがMIROSの出発点です。「分子デザイン発想※1」を通じて、人が本来もつ美しさを引き出す、新しいウェルネスを目指しています。

ファーストコレクションであるスキンケアラインには、特許取得のコラーゲン、PIKIA(R)（ピキア）※2を日本で初めて配合しました。ドイツのバイオテクノロジー企業Cambrium（カンブリアム）社によって開発されたPIKIA(R)※2は、精密発酵により作られるヴィーガンコラーゲンです。ヒト肌と100%同一のアミノ酸配列を持つマイクロ分子構造※3を特徴とし、肌のすみずみまで浸透※4。

ハリと艶をまとう肌印象へ導きます。

■ MIROS 表参道 空間コンセプトMIROS 表参道 内装完成イメージ

MIROS 表参道は、日常からわずかに切り離され、感覚が心地よくひらいていく空間。

ブランドの思想を、商品にとどまらず空間としても体現した旗艦店です。

イタリア産の石材トラバーチン、日本の窯で焼き上げたタイル、フランスのヴィンテージチェアなど、異なる背景を持つ素材が静かに共存する空間には、MIROSの美容液「Serum 8（セラム エイト）」に

賦香された「KARESANSUI（枯山水）」の香りが漂います。また、作家 福井和来（ふくいわく）氏による光のインスタレーションや、オランダ人アーティストMerijn Hos（メライン・ホス）氏による

デジタルヴィジュアルアートは、空間に奥行きとリズムをもたらし、時間の流れに寄り添います。

全体の設計・デザインはTRIPSTER（トリップスター）が担当。アナログな素材感とデジタルの表現、芸術と科学、異なる文化的背景をもつ要素を丁寧につなぎ合わせ、空間全体をひとつの体験として

創り上げました。

アートギャラリーのような落ち着いた空間の中で、自分自身を慈しむひとときをお届けします。

■ センス・オブ・ウェルネスを結集した商品と体験

店内では、MIROSのスキンケアライン全商品を販売。MIROS 表参道のビューティーアドバイザーは、ブランド独自のハンドトリートメント（監修 池野龍弥 氏）を行いながら、お客様お一人おひとりに寄り添ったスキンケアカウンセリングをご提供いたします。ラグジュアリーホテルスパのラウンジで過ごすひと時のように、ご自身の肌とじっくり対話する時間をお楽しみください。

(左より、ハイドレーティング トリートメント ローション 115mL、Serum 8 25mL、Serum 8 55mL、インフュージョン エマルジョン 95mL、ラディエンスクリーム 50g)

■ MIROSとファシア専門家 池野 龍弥氏の共同開発によるフェイシャルトリートメント

店内に1室のみ設けられたプライベートキャビンにて、フェイシャルトリートメントを提供いたします〈予約優先制〉。本トリートメントは、身体構造と「ファシア（筋膜）」の専門家である池野龍弥氏が監修。ファシアに着目した緻密なアプローチと、流麗なドレナージュを融合させたブランド独自の手技で構成されています。

【MIROS 表参道 トリートメントメニュー】

・インフュージョン トリートメント

フェイス・デコルテ ｜ 施術時間45分 16,500円（税込）

MIROSスキンケア製品を贅沢に使用。全顔からネック、デコルテにかけて、独自成分PIKIA(R)※2を

肌の角質層のすみずみまで満たし、バランスをコンディショニング。内側から輝きを放つような

ハリのある肌印象へと導くオールハンドのフェイシャルトリートメントです。

・ディープ ファシア トリートメント

ヘッド・フェイス・デコルテ ｜ 施術時間60分 22,000円（税込）

独自の手技で頭部のファシアに深くアプローチし、頭皮を本来あるべき理想的なコンディションへ

整えます。次に、MIROSのスキンケア製品を贅沢に使用。独自成分PIKIA(R)※2を全顔からネック、

デコルテにかけて肌の角質層のすみずみまで満たし、生き生きとハリのある表情印象へと導くオールハンドのフェイシャルトリートメントです。

MIROSがスキンケアを分子デザイン発想※1から再解釈する姿勢は、トリートメントにおいても共通しています。肌とファシアの根本的で緊密な関係性に着目することで、独自の手技を編み出し、MIROSスキンケア製品をより深く体験していただくことを目指しました。

都会の喧騒を忘れるサンクチュアリーのような当店舗で、美容の概念を超えた、新たなウェルネス体験をお届けします。

トリートメント監修 池野 龍弥 （いけの りゅうや）氏

OGUCHI式 代表、株式会社MPJ 代表取締役、鍼灸師

アジア各国の要人やサッカー日本代表、オリコン上位アーティスト、トップモデルの施術を担当。日本国内での美容医療、医療と鍼灸の連携を推し進める一方、スタンフォード大学メディシンやロサンゼルス・フォーシーズンズなどで研究開発に取り組み、施術や技術監修などグローバルに活動している。施術面だけにとどまらず、世界各国のパートナーと協力し事業の発展にも邁進している。

■ グランドオープン記念特典＆特別パッケージ

旗艦店「MIROS 表参道」のグランドオープンを記念し、2026年4月25日（土）から5月31日（日）

までの期間、「MIROS 表参道」および公式オンラインストアにて、各種特典と限定パッケージをご用意しております。

- ご来店プレゼント

期間中、「MIROS 表参道」にご来店いただいたお客様に、ブランドを象徴する美容液「Serum 8

（セラム エイト）」のサシェ２包をプレゼントいたします。

- スターターキットご購入特典 *1

期間中、スターターキットをご購入のお客様に、化粧水・乳液・クリームのミニボトル*2いずれか１点をプレゼントいたします。

- 美容液「Serum 8」ご購入特典*1

期間中、美容液「Serum 8」 をご購入のお客様に、化粧水・乳液・クリームのミニボトル*2をプレゼントいたします。

※「Serum 8 25mL」ご購入の場合はミニボトル2点、「Serum 8 55mL」ご購入の場合はミニボトル3点をプレゼント

- スキンケア＆トリートメント 特別パッケージ

期間中、「MIROS 表参道」にて、スキンケアライン全4品*3をご購入の先着20名様に、インフュージョン トリートメント（施術時間45分・通常価格16,500円）をセットにした特別体験パッケージをご提供します。

※トリートメントは予約優先制です。ご購入当日に店頭にてご予約いただくか、公式サイトよりご予約ください。

- ディープ ファシア トリートメント 特別パッケージ

期間中、「MIROS 表参道」にて、ディープ ファシア トリートメントをご利用の先着20名様に、

MIROSスターターキット（通常価格9,900円）をセットにした特別パッケージをご提供します。

*1 公式オンラインストアおよび「MIROS 表参道」共通の特典。数量限定のため、なくなり次第終了となります。

*2 ハイドレーティング トリートメント ローション ミニ(20mL)、インフュージョン エマルジョン ミニ(14mL)、

ラディエンス クリーム ミニ(4g)

*3 スキンケアライン全４品：化粧水・乳液・美容液(25mLまたは55mL)・クリーム

７日間たっぷりと、MIROSのフルラインを試せる「スターターキット」税込価格：9,900円

■ MIROS 表参道 店舗概要

店舗名 ：MIROS 表参道（ミロス 表参道）

開業日 ：2026年4月25日（土）

営業時間：11:00 - 20:00 （不定休）

電話番号：080-4460-6819（MIROS表参道お客様用）

※4月25日(土)11:00よりご対応可能となります。

所在地 ：東京都渋谷区神宮前5丁目46-7

アクセス：東京メトロ銀座線・千代田線・半蔵門線「表参道駅」B2 出口徒歩 4分

サービス：商品販売、パーソナルカウンセリング、フェイシャルトリートメント（予約優先制）

フェイシャルトリートメントご予約について

4月25日（土）より公式サイトにて予約受付開始

5月2日（土）より施術提供開始

公式サイト：https://miros.jp/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/miros_tokyo

■ 設計デザイン事務所 TRIPSTER（トリップスター）

1999年より辻堂西海岸で海の家「SPUTNIK」を企画運営していた小笠原賢門、野村訓市、山田航の3人によって2004年に設立された、インテリアデザインを主軸とする設計デザイン事務所。現在は、

永田理をチームに加え、案件ごとにプロジェクトチームを編成。

CONVERSE、TRUNK（HOUSE）、Yohji Yamamotoなど、国内外ブランドの様々な店舗設計及び建築ディレクションを手掛けている。

■ 作家 福井 和来（ふくい わく）氏

1996年、東京生まれ。ネオンライトの探求を中心に活動。素材・形・要素に対する人間の理解を問い直し、私たちが世界をどう認識し、関係を築くかをテーマとする。

2017年より国内有数の工場「島田ネオン」で修行を始め、のちにニューヨークへ渡り、

ナム・ジュン・パイクの作品にも関わったネオン職人デイビッド・アブロンに師事。帰国後、

ネオンサインスタジオ「Gokou Neon Studio」を設立。2024年には若手作家のためのアーティスト

ランスペース「後光」を設立。

■ アーティスト Merijn Hos（メライン・ホス）氏

オランダ・ユトレヒトを拠点に活動するアーティスト。Hermes、Apple、Google、Mercedes-Benzなど、世界的ブランドとのコラボレーションを多数手がける。空間全体をひとつの体験として捉える「ホリスティック・エクスペリエンス」を重視した表現を特徴とする。 MIROSでは、ブランドの思想を視覚化するキービジュアルを制作。

■ MIROS創業者 中川 瑛大 （なかがわ えいた）

株式会社Sancta 代表取締役CEO

北海道札幌市生まれ。幼少期に渡米。少年期には全米レベルのサッカークラブチームに所属し、海外遠征を経験するなど、国際的な環境で育つ。起業家教育で世界的に評価の高いBabson College（バブソン大学）にて学び、在学中よりアパレル事業の起業やディープテックに特化した投資ファンドなどで実践的な経験を積む。

2025年、株式会社Sanctaを創業し「MIROS」を立ち上げる。

【注釈一覧】

※1 物質の分子構成をナノレベルで解析し考察を得る開発思想のこと

※2 カンブリアム社原料名称（Novacoll(TM)、合成ヒト遺伝子組換ポリペプチド-47（整肌成分／酵母由来ヴィーガン成分）

※3 化粧品原料としての物理的特徴に基づく表示

※4 角質層まで

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MIROS PR事務局（担当：ルンド アスミ）： press@sancta.jp

ミヤビブランドコミュニケーションズ（担当：大高明子）：otaka@miyabibc.com, 090-2732-5055

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E-mail： info@miros.jp

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