【そごう大宮店】“花を贈る”が再ブーム。母の日に選ばれる「花のあるギフト」

株式会社そごう・西武

若者の間で「花を贈る」ことが再び注目されるなか、生花や造花、プリザーブドフラワーに加え、日常使いできる花柄アイテムなど、“花”を主役にしたギフトに注目。見た瞬間に想いが伝わり、日常に彩りを添えるフラワーギフトを提案します。

想いをストレートに伝えながら、世代やライフスタイルに寄り添った、母の日ギフトをご紹介します。

母の日に選ばれ続ける生花ギフト

日比谷花壇／NozomiYuasa×シュシュフルール「ペタル・ルージュ」

5,500円

花瓶いらず、水やりいらずの手軽に楽しめるブーケ。イラストレーター湯浅望さんのオリジナルラッピングペーパーで。

1階＝日比谷花壇

日比谷花壇／アレンジメント「フェドゥフルール」

8,800円

陽だまりのようなやさしい彩りの花々を、妖精がそっと摘んできたかのようなバスケットアレンジメント。

1階＝日比谷花壇

時間を超えて残る、花のギフト

《POPUP》残布から生まれる、世界にひとつの花。ロヴェコ/THANK YOU ALWAYS FLOWER MARKET

■4月29日（水・祝）～5月12日（火）

■2階＝大宮駅側入口 特設会場

洋服やインテリアを作る過程で余ってしまった布を使ってできた枯れない花「ロヴェコ」。

母の日に合わせたカーネーションをメインに100種類以上の花やカラーをご用意。

■フラワービュッフェ販売

1本1,980円から お好きなブーケをご自身で自由な組み合わせでお選びいただけます。

《POPUP》ママーリース/フラワーリースの専門店

■4月10日（金）～4月26日（日）

■2階＝特設会場

約70種類ほど取り揃えており、母の日ギフトにもぴったりです。

ボタニカルラウンジ/ブリザーブドアレンジメント

7,700円から

野に咲く草花の美しさ、優しさを感じていただけるようなアレンジを中心に、キャンバスボードやフレームにデザインしています。

■7階＝ボタニカルラウンジ

パレフローラ/ブリザーブドフラワー

13,200円

中心の大輪ローズと繊細な小花とのコントラストが上質で華やかな印象を演出します。

■7階＝パレフローラ

花を味わう、花を愛でる。花モチーフグルメ

モロゾフ/マザーズデーグルノーブル

2,160円

カーネーションをイメージした可愛らしいケーキです。

■5月8日（金）～10日（日）

■地下1階＝モロゾフ

叶匠寿庵/あも歌留多詰合せ（花）

3,834円（1箱）

カーネーション柄の最中種で「あも」をはさんで、手作り最中に。

2種の苺を使用して、甘酸っぱさと香りをぎゅっと閉じ込めた果肉入りゼリーの詰め合わせです。

■4月15日（水）から

■地下1階＝叶匠寿庵

ゴディバ/マザーズデー スペシャルギフト チョコレート&ボトルセット

5,400円（1セット）

春らしい色とりどりの花を表現したフラワー形のパッケージの心躍るチョコレートの詰め合わせと、オリジナルデザインのステンレスボトルをセットに。

■地下1階＝ゴディバ

暮らしに咲く、花柄アイテム

リバティ／ミニショルダーバッグ

3,850円

リバティの春夏らしい色柄で使いやすい形のミニショルダーバッグです。

いつものお出かけをより華やかに楽しくします。

■1階＝洋品小物

ハウスオブローゼ/ジュビリーローズ シリーズ

・ボディソープ／3080円（340ml）

・ボディクリーム／4180円（130g）

・ハンドソープ／1650円（150ml）

・ハンドクリーム／1760円（50g）

他

“いつもありがとう”を、香りで届ける。

咲きたてのローズを思わせる華やかな香りと、しっとりとした使い心地が魅力。

日々のスキンケアが“特別なひととき”に変わります。

■7階＝ハウスオブローゼ

※画像はイメージです。

※価格は税込です。