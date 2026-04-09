10％OFFクーポン付き｜誰も言わないけど見られている。3秒で整える鼻毛ケア「くるくる侍」がCAMPFIREにて本日先行公開

SENM株式会社

このたびSENM Corp.は、日常の身だしなみでありながら、本人は気づきにくく、周囲には意外と見られてしまう“鼻毛問題”に着目した新商品、「くるくる侍」 をCAMPFIREにて先行公開いたしました。

会話中や商談中、ふとした至近距離で相手の視線が気になった経験は、多くの方が一度は感じたことがあるのではないでしょうか。



しかし、電動トリマーは大きく、持ち運びに不便だったり、音が気になって外出先では使いづらいという課題もありました。

そこで私たちは、“気づいた瞬間に、3秒でスマートに整える” という新しい大人の身だしなみ習慣を提案するため、手動式・電池不要・コンパクト設計の鼻毛ケアツール「くるくる侍」を企画しました。

くるくる回すだけのシンプルな操作性に加え、耳掃除機能も備えた2WAY仕様。



ポケットやバッグに入れて持ち歩けるサイズ感で、出勤前、商談前、デート前、旅行先など、気になったその瞬間にすぐ使える安心感を実現しています。

現在、CAMPFIRE公開記念として、10％OFFクーポン付きでお得にご支援いただける特別キャンペーンも実施しております。



忙しい現代人の清潔感を、より手軽に、よりスマートに整える新習慣として、ぜひ多くの方にご体感いただければ幸いです。

“見えない自分の盲点”を、スマートに整えるために誕生

鼻毛は本人が気づきにくい

会話・商談・デートで相手に見られやすい

でも電動トリマーは大きく持ち運びづらい

外出先で使いにくい課題

くるくる回すだけ、わずか3秒の大人ケア

電池も充電も不要。必要な時にすぐ使える

手動だから故障しにくい

音が出ず場所を選ばない

洗いやすく衛生的

出張・旅行・営業職に最適

CAMPFIRE公開記念、当サイト経由限定10％OFFクーポン付き

プロジェクト名：くるくる侍

実施媒体：CAMPFIRE

公開日：4/9水曜日 12：00～

https://camp-fire.jp/projects/930764/view?ctoken=o6O3Q5zkeGnuUVbq

※10％OFFクーポン付きリンク

清潔感は細部で差がつく。大人の新しい身だしなみ習慣へ

「誰も言わないけど見られている」

その盲点を、外出先でもスマートに整える。

鼻毛ケアを“面倒な作業”から“3秒習慣”へ変える新提案です。

SENM株式会社｜卯野浜良弥

人が夢中になる仕掛けを考える中で気づいたのは、「日常の中にもワクワクや驚きを生み出せる」ということでした。

長時間のデスクワークで感じた疲れや不便さ、ちょっとした「こうなったらいいのに」という思い。そうした小さな気づきをきっかけに、「暮らしを少し楽しく、少し便利にするアイテム」を企画しています。

私の役割は、単なる商品の販売ではなく、「面白さ × 実用性」を組み合わせて、クラウドファンディングを通じて多くの人にワクワクを届けること。

これからも、思わず「試してみたい！」と思ってもらえるような遊びゴコロのあるプロジェクトを発信していきます。